الكويت، كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن مجموعة مختارة من الوجهات التي تتيح للمسافرين من الكويت استكشاف إرث ثقافي غني، والاستمتاع بتجارب تناسب أجواء الشتاء، والتعرّف عن قرب على التقاليد المحلية.

وتشير أنماط البحث على ويجو إلى تزايد اهتمام المسافرين بالوجهات التي تجمع بين التجارب الثقافية والأنشطة الحيوية.

الأسعار دقيقة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

تبليسي، جورجيا

تواصل تبليسي جذب المسافرين من الكويت بفضل طابعها الذي يجمع بين المشهد الثقافي والأنشطة الخارجية. فمن أحيائها التاريخية وحمّامات الكبريت المعروفة إلى المطبخ المحلي، توفّر العاصمة الجورجية تجربة متكاملة، مع سهولة الوصول إلى المناطق الجبلية والمساحات المحيطة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لرحلات نهاية العام.

وتُشير بيانات ويجو إلى تزايد الاهتمام بمدينة تبليسي، مع ارتفاع عمليات البحث من الكويت بنسبة 10.02% سنويًا، في ظل أجوائها الشتوية المعتدلة وما تقدّمه من مزيج يجمع بين الحياة الحضرية والمغامرات الخارجية.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى تبليسي عبر منصة ويجو مع طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية، بأسعار تبدأ من 85.33 دينارًا كويتيًا.

باكو، أذربيجان

تقدّم باكو مزيجًا يجمع بين المدينة القديمة المُدرجة على قائمة اليونسكو، والطابع المعماري الحديث، وتجارب المطبخ المحلي، إلى جانب سهولة الوصول إلى المناطق المحيطة، بما فيها السواحل المطلة على بحر قزوين ومواقع قريبة من العاصمة.

وتُظهر بيانات البحث على ويجو ارتفاعًا ملحوظًا في الاهتمام بالسفر إلى باكو، مع زيادة عمليات البحث من الكويت بنسبة 60.88% سنويًا. ويُلاحظ توجّه متزايد من المسافرين لاختيار باكو كوجهة لنهاية العام، بفضل أجوائها الشتوية الاحتفالية، وإمكانية الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والتجارب في الطبيعة.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى باكو عبر منصة ويجو مع طيران الجزيرة، بأسعار تبدأ من 88.99 دينارًا كويتيًا.

الدار البيضاء، المغرب

تبرز الدار البيضاء كخيار مناسب للمسافرين من الكويت الباحثين عن وجهة تجمع بين الغنى الثقافي وفرص الاستكشاف مع نهاية العام. وقد سجّلت ويجو زيادة بنسبة 6.89% سنويًا في عمليات البحث المرتبطة برحلات رأس السنة إلى الدار البيضاء، ما يعكس تنامي الإقبال عليها خلال هذه الفترة.

وتتيح المدينة للزوار استكشاف معالمها المعمارية البارزة، وعلى رأسها مسجد الحسن الثاني، إلى جانب أسواقها الحيوية، والكورنيش الساحلي، وتجارب المطبخ المغربي المعروفة.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى الدار البيضاء عبر منصة ويجو مع الخطوط الجوية الكويتية، بأسعار تبدأ من 102.09 دينارًا كويتيًا.

كما تتوفر رحلات غير مباشرة عبر منصة ويجو مع الخطوط الجوية القطرية، والاتحاد للطيران، وطيران الخليج، بأسعار تبدأ من 65.65 دينارًا كويتيًا.

عمّان، الأردن

تواصل عمّان الحفاظ على مكانتها كخيار مفضّل للمسافرين من الكويت الباحثين عن عمق ثقافي إلى جانب تجارب خارج المدينة. فبفضل مواقعها التاريخية، ومطبخها النابض، وأسواقها التقليدية، تشكّل العاصمة الأردنية نقطة انطلاق مناسبة لاكتشاف وجهات قريبة مثل البتراء، ووادي رم، والبحر الميت.

وتُظهر بيانات ويجو اهتمامًا مستقرًا بالسفر إلى عمّان خلال نهاية العام، مع تسجيل زيادة طفيفة بنسبة 2.91% سنويًا في عمليات البحث، مدفوعة بقرب الوجهة وسهولة الوصول إليها.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى عمّان عبر منصة ويجو مع الخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية الملكية الأردنية، وطيران الجزيرة، بأسعار تبدأ من 19.05 دينارًا كويتيًا.

الرياض، المملكة العربية السعودية

من الأحياء التراثية إلى فعاليات موسم الرياض، تقدّم الوجهة تجربة تجمع بين الطابع التقليدي وخيارات الترفيه المعاصرة. ومع سهولة الوصول وتنوّع الأنشطة والتجارب المتاحة، تبرز العاصمة السعودية كخيار مناسب لرحلات قصيرة تركّز على التجربة مع اقتراب نهاية العام.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى الرياض عبر منصة ويجو مع الخطوط الجوية الكويتية، وفلاي ناس، وطيران الجزيرة، والخطوط الجوية السعودية، بأسعار تبدأ من 23.91 دينارًا كويتيًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

تواصل دبي حضورها كخيار مفضّل مع نهاية العام للمسافرين من الكويت الباحثين عن مزيج يجمع بين الثقافة، والترفيه، والتجارب الخارجية. وتُظهر بيانات البحث على ويجو استقرارًا في مستويات الاهتمام بالسفر إلى دبي سنويًا، مدعومًا بسهولة الوصول وتنوّع التجارب التي تجعلها وجهة مناسبة لرحلات قصيرة في نهاية العام.

من الكويت:

تتوفر رحلات مباشرة إلى دبي عبر منصة ويجو مع فلاي دبي، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، بأسعار تبدأ من 23.65 دينارًا كويتيًا.

