الرياض- المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "وصلت للخدمات العقارية" عن تعزيز خدمات منصتها بالشراكة مع "بروبجينيوس" (PropGenius.Ai)؛ بهدف تحسين تجربة البحث والتسويق العقاري للوسطاء والمستثمرين، ولتكون الأولى من نوعها ورائدة التطور بين منصات خدمات الوساطة والتسويق العقاري، الحاصلة على رخصة "فال" من الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية.

وسيمكن الذكاء الاصطناعي في منصة "وصلت"، الباحثين عن عقار، من الوصول إلى تقارير داعمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة وتحقيق أقصى استفادة من فرص السوق؛ بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات موثوقة، بالإضافة لتمكينهم من إنشاء قوائم خاصة لعقاراتهم، تقدم وصف مفصل ومميز لكل عقار؛ لرفع جودة الإعلان، ويزيد من فرص الوصول إلى المشتري أو المستأجر المحتمل في وقت وجيز.، ويحسن تجربة جميع الأطراف.

وتمنح المنصة الباحثين عن العقارات، وصولًا لأفضل الخيارات وأدق الفرص، بالإضافة لتمكينهم من إنشاء قوائم خاصة، تقدم معلومات هامة يمكن المفاضلة فيما بينها، كالأسعار، ومناطق الجذب القريبة، والتعداد السكاني، والخدمات المتاحة في المنطقة؛ لتسهيل إجراء القرارات المناسبة، بالإضافة لتقديمها تقييمًا شاملًا وعادلًا للعقارات مقابل سعرها المدرج للعقار.

وتعزز "وصلت" موقعها كشريك استراتيجي رائد في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال هذه الخطوة، حيث تُظهر التزامها الثابت بالابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.

ويجدر بالذكر أن شركة "وصلت للوساطة العقارية" توفر طيفًا واسعًا من الخدمات المبتكرة عبر منصتها، مثل إدراج العقارات والبحث عنها وشرائها وتأجيرها وتسويقها. ولا يقتصر تركيزها على مساعدة الباحثين عن العقارات أو المستثمرين في العثور على عقارات أحلامهم من الوسطاء أو المطورين، وإنما يتعداها كذلك إلى تزويد العملاء بحلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في خطوات الارتقاء بجودة حياتهم.

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