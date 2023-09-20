حصول المنصة على ترخيص مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يؤكد التزامها بتزويد المستخدمين بتجارب ترقى لتوقعاتهم

بإمكان وكلاء البيع " إدراج مزاداتهم المسندة من قبل إنفاذ على المنصة لتسهيل عملية بيع الأصول الثابتة

المنصة ستوفر كذلك خدمات المزايدة الالكترونية والترسية المباشرة.

أعلنت "وصلت" (Wasalt)، المنصة العقارية الرقمية الأكثر تطوراً والمتخصصة في الخدمات العقارية، اليوم حصولها على إعتماد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لتنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية والهجينة التي تجمع بين الجانبين الإلكتروني والحضوري. ويؤكد هذا التعاون التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للسوق العقاري السعودي .

وتوفر منصة "وصلت" العقارية المرخصة من قبل "الهيئة العامة للعقار" في المملكة العربية السعودية، مجموعة شاملة من الخدمات العقارية الإلكترونية بهدف تزويد المستخدمين بتجارب فريدة ومريحة في الإعلان والبحث عن عقارات للبيع أو الإيجار.

وفي ضوء التعاون بين المنصة ومركز "إنفاذ"، أصبح بإمكان وكلاء البيع المرخصين إدراج مزاداتهم على منصة "وصلت" ومزاولة مهامهم في عمليات تصفية الأصول والتي تكمن في تسهيل عملية بيع الأصول الثابتة، إلى جانب ما تتطلبه عملية البيع من مزادات وتسويق وإعلان.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في منصة "وصلت": "تعتبر ’وصلت‘ أكثر من مجرد منصة عادية؛ فهي تضم مجموعة من رواد قطاع التكنولوجيا الملتزمين بدعم عجلة التطوير المستمر. ويحرص فريقها الواسع من الخبراء على قيادة دفة الابتكار في كل مرحلة من مراحل نمونا، مما يضمن بقاءها في طليعة قطاع تكنولوجيا المزادات العقارية لتزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة. واليوم مع اعتمادها من مركز ’إنفاذ‘ لتنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية والهجينة التي تجمع بين الجانبين الإلكتروني والحضوري، تؤكد المنصة من جديد على مكانتها الرائدة وشعبيتها الواسعة وموثوقيتها بمجال توفير خدمات سلسة ومتخصصة، مما يثمر عن تجربة مزادات ديناميكية ومميزة في نهاية المطاف".

كما توفر المنصة خدمات المزايدة في الوقت الفعلي، وإمكانية اتخاذ قرارات فورية ومباشرة بشأن ترسية الأصول ، مما يخلق تجربة مزاد حيوية وفريدة. من ناحية أخرى، تتيح المنصة تجربة سلسة لشحن المحفظة الإلكترونية بطريقة آمنة لسداد مبلغ العربون. وتوفر المنصة أيضاً دعماً متخصصاً يشمل التوجيه والإرشاد طوال مراحل المزاد.

الى جانب المزادات العقارية، توفر "وصلت" حالياً العديد من العروض العقارية في المملكة العربية السعودية. وتخضع جميع العروض التي يتم إدراجها من قبل الملاك والوسطاء العقاريين المرخصين في المنصة لمراقبة فريق من الخبراء المتميزين للتحقق من جودتها وموثوقيتها قبل نشرها على المنصة.

تتمتع "وصلت" بشعبية كبيرة في السوق العقاري. وقد أصبحت معروفة كمركز شامل ومتكامل لكل ما يتعلق بالعقارات، حيث تفخر بتوفير طيف واسع من الخدمات المبتكرة مثل إدراج العقارات والبحث عنها وشرائها وتأجيرها وتسويقها. ولا يقتصر تركيزها على مساعدة الباحثين عن العقارات أو المستثمرين في العثور على عقارات أحلامهم من الوسطاء أو المطورين، وإنما يتعداها كذلك إلى تزويد العملاء بحلول رقمية متنوعة لمساعدتهم في أنشطتهم اليومية.

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