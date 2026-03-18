الكويت: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام عبر منصاته الرقمية خلال الإجازة الرسمية، على أن يعود العمل بالأوقات الرسمية يوم الاثنين أو الثلاثاء بحسب تحديد يوم العيد بناءً على تعميم اتحاد مصارف الكويت.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ عبد الله ناصر الشعيل – مدير أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة قائلاً: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عملاؤنا الكرام، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين للجميع عيداً سعيداً. وبهذه المناسبة، حرصنا في بنك وربة على أن نكون دائماً بالقرب من عملائنا حتى خلال الإجازات الرسمية، حيث نوفر لهم جميع الخدمات والمعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية المتاحة من التطبيق إلى الموقع الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء عبر الرقم 1825555 بالإضافة لخدمة الواتس أب عبر هاتف رقم 51625555."

ونوه الشعيل إلى أن تطبيق البنك تم تطويره ليشمل معظم الخدمات التي يحتاج إليها العملاء في أي وقت من اليوم، وأكد على أهمية استخدام تطبيق بنك وربة لإدارة حساباتهم وتحويل الأموال ودفع الفواتير والقيام بعمليات أخرى بكل سهولة وأمان، وذلك ضمن التزام البنك بتقديم خدمات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات وتطلعات عملائه المصرفية.

يذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات