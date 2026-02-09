الكويت، في خطوة نوعية تعزز من ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، أعلن بنك وربة عن إطلاق النسخة الجديدة والمُعاد تصميمها بالكامل من قسم "المتجر" داخل تطبيقه الخاص بالهواتف الذكية، والمتاح الآن لعملاء البنك على متجري Apple App Store وGoogle Play. ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية البنك الطموحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، تهدف إلى تمكين العملاء من إنجاز احتياجاتهم اليومية عبر منصة رقمية موحّدة.

ويجسد "المتجر" الجديد رؤية بنك وربة في تقديم حلول رقمية متطورة تُسهل حياة العملاء وتوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يعمل كمنصة متكاملة للخدمات اليومية التي تتجاوز العمليات المصرفية التقليدية. وقد تم تصميم الواجهة الجديدة لتكون أكثر سهولة ومرونة، مما يضمن للعملاء تجربة رقمية سلسة وآمنة في آن واحد.

ويضم المتجر مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا المبتكرة التي تلبي متطلبات الحياة العصرية. كما يتيح المتجر للعملاء شراء القسائم الرقمية لمتاجر ومنصات عالمية شهيرة بالإضافة إلى بطاقات الهدايا من المتاجر المختلفة للاستخدام الإلكتروني أو المباشر.

ولم يغفل بنك وربة عن تقديم قيمة إضافية لعملائه، حيث يتضمن المتجر قسماً خاصاً للعروض والخصومات والأكواد الترويجية الحصرية من شركاء وعلامات تجارية مختارة، مما يمنح العملاء مزايا لا تتوفر في أي مكان آخر.

وتنقسم المميزات الرئيسية إلى خدمات الدفع الإلكتروني، والخصومات، ومركز الخدمات المميزة، والقسائم الإلكترونية، وإرسال الهدايا، وتعتبر هذه المميزات ذات قيمة لعملاء البنك، من خلال تسهيل كافة الإجراءات عبر التطبيق ومعرفة كافة الخصومات واستخدامها في مكان مخصص، كما تتيح لهم الاطلاع على المستجدات والتفاصيل في مكانِ مخصص ومعرفة المشتريات السابقة كمرجع رئيسي يضمن لهم الأمان والسهولة بتتبع كافة العمليات وفق خطوات سهلة ومرنة.

وبهذه المناسبة، صرح ناصر ماهر المطوع- رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة، قائلاً: "إن إطلاق النسخة الجديدة من 'المتجر' يمثل نقلة نوعية في التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومحورها العميل. نحن نؤمن بأن المستقبل يكمن في دمج الخدمات اليومية وغير المصرفية ضمن منصة واحدة آمنة وموثوقة. هذا التحديث لا يقتصر على إعادة تصميم الواجهة فحسب، بل هو تعزيز لدور بنك وربة كشريك رقمي لعملائه، حيث نجمع لهم الراحة والأمان والعروض الحصرية في مكان واحد، مؤكدين بذلك مكانتنا كمصرف رائد في تقديم الحلول الرقمية المتطورة التي تساهم في دعم التحول الرقمي في المجتمع الكويتي".

وشدّد المطوع أن بنك وربة ومن خلال هذا الإنجاز يؤكد على مكانته كمصرف رائد في تقديم الحلول الرقمية المتطورة، ساعياً لزيادة رضا العملاء وتأكيد دوره الفاعل في دعم التحول الرقمي الشامل في دولة الكويت.

ويستند هذا التحول الجديد إلى قاعدة قوية من الخدمات التي نجح 'متجر وربة' في تقديمها لعملائه على مدار السنوات الماضية، حيث كان يمثل منصة رائدة توفر وصولاً سهلاً ومباشراً لمجموعة واسعة من الحلول الرقمية شملت شراء بطاقات إعادة تعبئة الرصيد لشركات الاتصال المحلية، وقسائم اشتراكات الإنترنت، بالإضافة إلى توفير مجموعة ضخمة من بطاقات الهدايا الرقمية لأشهر المتاجر العالمية ومنصات الترفيه والألعاب الإلكترونية. كما تميز المتجر بتقديم خدمات دفع سريعة وآمنة لمجموعة من القسائم الشرائية التي تغطي احتياجات التسوق والترفيه، علاوة عن الخصومات، وهو ما جعل منه رفيقاً يومياً للعملاء في إنجاز معاملاتهم الرقمية البسيطة، قبل أن ينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة كلياً تدمج هذه الخدمات مع مزايا لوجستية وتوعوية وعروض حصرية.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

