في إطار التزامه بدعم المؤسسات الأكاديمية الوطنية وتعزيز الحوار الثقافي في المجتمع، أعلن بنك وربة عن رعايته للمهرجان الثقافي والترفيهي الذي تنظمه جامعة الكويت في رحاب الحرم الجامعي، والذي جمع نخبة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بحضور كريم من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت، بالإضافة إلى حضور الرئيس التنفيذي لبنك وربة تأكيداً على الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وتأتي هذه الرعاية لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه بنك وربة في دعم المبادرات التي تهدف إلى إثراء الساحة الثقافية والأكاديمية، وتوفير منصة للتواصل البنّاء بين الأجيال الشابة والقيادات الفكرية والدبلوماسية في البلاد. وتميز المهرجان بكونه ملتقى يجمع بين الترفيه الهادف والتبادل الثقافي، مما يساهم في توسيع مدارك الطلبة وتعزيز انتمائهم لمجتمعهم الأكاديمي والوطني.

وبهذه المناسبة، صرح السيد شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي في بنك وربة قائلاً: "إن رعايتنا لمهرجان جامعة الكويت الثقافي هي تعبير عن اعتزازنا العميق بهذه المؤسسة الأكاديمية الوطنية العريقة، التي تمثل منارة للعلم والمعرفة في دولة الكويت. نحن في بنك وربة نؤمن بأن دعم الصروح الأكاديمية هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية، وهو استثمار في العقول التي ستقود مستقبل وطننا."

وأضاف الغانم: "إن حضورنا، ممثلاً بالرئيس التنفيذي، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء، هو رسالة واضحة بأننا شركاء ملتزمون في بناء جسور التواصل بين القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والدبلوماسي. فنحن لا نرى في هذه الرعاية مجرد دعم لفعالية، بل نراها فرصة لتعزيز الحوار الثقافي، وتأكيداً على أن دورنا يتجاوز الخدمات المصرفية ليشمل المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع فكرياً وثقافياً. إن جامعة الكويت هي مصنع القادة والمفكرين، ودعمنا لها هو دعم لمستقبل الكويت، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المتميز الذي يجمع بين العلم والثقافة والترفيه في أجواء راقية."

وبهذه المناسبة، رفعت مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين للتحرير ، مشيرة أن المناسبات الوطنية تجسّد القيم الراسخة لحب الوطن، وتعكس دور جامعة الكويت الريادي باعتبارها أعرق صرح علمي في البلاد في دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال إعداد كوادر وطنية وخلق بيئة حاضنة للابتكار والتميز، موجّهة الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية.

وشكل المهرجان فرصة للطلبة للتفاعل والمشاركة في أنشطة متنوعة. ويعكس حضور بنك وربة في هذا المحفل الأكاديمي حرصه على بناء علاقات مستدامة مع المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، واستمرار مساهمته في دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية التي تساهم في بناء مجتمع معرفي متقدم، وتعزيز مكانة الكويت كمركز ثقافي وحضاري في المنطقة.

ويستثمر "وربة" في العديد من المبادرات والبرامج التي تعمل على تمكين الشباب، ومن أبرزها برنامج "رواد" الذي احتفل بنسخته السادسة والذي يستقطب الطلاب الكويتيين والخليجيين المتميزين الدارسين في أرقى الجامعات الأوروبية لتدريبهم على أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. كما يقدم البنك برنامج "انطلاقة" للتدريب الميداني الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على رعاية الفعاليات ومؤتمرات ريادة الأعمال التي تدعم المبادرين الشباب.

يعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

