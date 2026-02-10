في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، أعلن بنك وربة عن رعايته لفعالية «كرنفال الشامية»، تأكيداً على حرصه الدائم على التواجد الفاعل في قلب المجتمع، والمساهمة في خلق مساحات ترفيهية آمنة وهادفة تجمع أفراد الأسرة وتعزز الروابط الاجتماعية.

ويعكس دعم بنك وربة لهذا الحدث إيمانه العميق بأهمية الفعاليات التي تشجع على التلاقي المجتمعي وتوفر تجربة ترفيهية راقية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يُقام الكرنفال في حديقة الصداقة والسلام بمنطقة الشويخ السكنية، جامعاً العائلات في أجواء مليئة بالبهجة والأنشطة المتنوعة.

بنك وربة شريك دائم في المناسبات الاجتماعية

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالله ناصر الشعيل، مدير أول إدارة الفروع في بنك وربة، قائلاً: «إن رعايتنا لـ «كرنفال الشامية» تأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، التي تضع خدمة المجتمع ودعم مبادراته في مقدمة أولوياتنا. نحن في بنك وربة نؤمن بأن دورنا يتجاوز تقديم الحلول المصرفية، ليشمل الإسهام الفعلي في بناء مجتمع حيوي ومترابط.»

وأضاف: «نحرص دائماً على دعم الفعاليات العائلية والمبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي، ونفخر بدعم شباب كويتيين مبدعين استطاعوا تنظيم هذا الحدث المميز. وسيواصل بنك وربة التزامه بدعم المبادرات التي توفر بيئة ترفيهية إيجابية وآمنة، وتسهم في إسعاد أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم.»

دعم مستمر للمشاريع الشبابية

ويأتي دعم بنك وربة لـ «كرنفال الشامية» امتداداً لسجله الحافل في رعاية المشاريع الشبابية والمبادرات المجتمعية، حيث يحرص البنك على أن يكون شريكاً استراتيجياً للفعاليات التي تبرز الطاقات الوطنية الشابة، وتوفر لهم منصات إبداعية تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز روح المبادرة، وتأتي هذه الرعاية للعام الثاني على التوالي لهذه الفعالية الوطنية، حيث رعى البنك الكرنفال خلال العام الماضي، كما ساهم البنك بتعريف الزوار بكافة الخدمات المقدمة وأبرزها حساب الذهب وحساب الشباب، وتعتبر الخدمات المقدمة من البنك لعملائه ذات امتيازات مخصصة لا سيما في الخدمات المقدمة في المجال الإلكتروني لتسهيل كافة الإجراءات بخطوات مبسطة تتيح للعميل استخدام تلك المميزات بشكل سلس وسهل.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

