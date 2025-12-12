أبوظبي أعلنت شركة وان للتطوير العقاري، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في المنطقة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق مشروعها الأول "وان رزيدنس" في العاصمة أبو ظبي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته بإطلاق مشروع "لاجونا رزيدنس" في دولة الإمارات. جاء الإعلان خلال حفل أقيم في قصر الإمارات حضره نخبة من كبار المستثمرين وقادة القطاع، إضافة إلى سفير العلامة عمرو دياب، وهو ما عزّز أهمية دخول الشركة إلى سوق أبوظبي برؤية طموحة وواضحة.

يقع المشروع في جزيرة الريم، ويأتي على شكل برج ذكي مكوّن من 31 طابقًا، يُعد الأول من نوعه عالميًا بفضل دمجه بمنظومة تنقل جوية ذاتية القيادة، تشمل مهابط مخصّصة لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ، إلى جانب بنية تحتية مهيأة بالكامل لعمليات نقل الركاب ونظام "VIP Mode" المخصّص لرحلات كبار الشخصيات. كما يضم البرج مهبطا عموديا مدمجًا للطائرات الكهربائية بدون طيار لضمان تسليم الطرود والخدمات اللوجستية بسلاسة. وقد جرى تطوير هذه المنظومة الموحدة بالتعاون مع شركة أدفانسد موبيليتي هب من مجموعة مالتي ليفل وبإسناد من منصّتها VertiHub للمهابط العمودية المتخصصة في حلول التنقل العمودي. ويجسد المشروع التزام وان للتطوير العقاري بتشكيل مجتمعات مستقبلية تُبنى على الابتكار والاستدامة والبنية التحتية المتطورة.

وبهذه المناسبة، صرح علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة وان للتطوير العقاري، خلال حفل الإطلاق، قائلاً: "يأتي إطلاق مشروعنا الأول في أبو ظبي بمثابة محطة مهمة في رحلتنا، إذ يمثل البناء في العاصمة بالنسبة لنا كمطور إماراتي مسؤولية وفخر في آن واحد. ويعكس "وان رزيدنس" طموحاتنا نحو المساهمة في المشهد الحضري المتطور لأبو ظبي من خلال مشروعات تدمج التصميم والتقنية والجودة لتقدم أسلوب حياة فريد للسكان."

وترتكز فلسفة "وان رزيدنس" على أساس التوازن الدقيق بين إيقاع المدينة وهدوء الواجهة البحرية، حيث يمنح موقعه على شواطئ جزيرة الريم السكان سهولة الوصول إلى المراكز الثقافية والتجارية في أبو ظبي مع احتفاظه بأجواء الخصوصية والصفاء التي توفرها الحياة على الجزيرة. علاوة على ذلك، يقدم المشروع أساليب الراحة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمرافق الراقية، ما يوفر تجربة معيشية تلبّي التوقعات العصرية للمقيمين والمستثمرين.

سلّط حفل الإطلاق الضوء على تركيز "وان للتطوير العقاري" المستمر على الابتكار كعنصر جوهري في إستراتيجيتها ورؤيتها نحو تشكيل مجتمعات تنسجم مع التطلعات المتغيرة للمنطقة، كما أكد الحضور المميز لعمرو دياب على عمق الشراكات الإستراتيجية للشركة عبر محفظتها الفندقية والمعيشية، بما يشمل علامة دو هوتيلز آند رزيدنسز.

يمثّل إطلاق "وان رزيدنس" فصلاً جديدًا في مسيرة نمو وان للتطوير العقاري داخل الإمارات؛ فمع استمرار أبو ظبي في جذب الاستثمارات والسكان وإطلاق مفاهيم حديثة للحياة العصرية، يضع المشروع الشركة في طليعة المرحلة القادمة من تطور القطاع العقاري في العاصمة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد نجاح مشروع "دو القاهرة الجديدة" في مصر، ضمن استراتيجية وان للتطوير العقاري لتوسيع محفظتها في الأسواق الإقليمية سريعة النمو، وتقديم وجهات تجمع بين روعة التصميم والتجربة الثقافية والإنسانية والتكنولوجيا الرائدة.

وان للتطوير العقاري

شركة وان للتطوير العقاري هي رائدة جيل جديد من المطوّرين العقاريين، تتميز برؤية سابقة لعصرها ترسم من خلالها ملامح جديدة للحياة المعاصرة وفرص الاستثمار الجذابة في قطاع العقارات على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية وغيرها. مستمدين قوتنا من الإرث العريق لمجموعة الجبيلي القابضة وخبرتها الواسعة على مدار أكثر من 43 عامًا، فنحن نتمتع بالقدرة على الجمع بين الفكر الإبداعي وروح الابتكار التي تميز الشركات التقنية، والرؤية الثاقبة التي تضعنا في طليعة الشركات الرائدة عالميًا في مجالي العقارات والضيافة. نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتطبيق رؤية تصميمية تحمل هدفًا ورسالة عبر كافة أعمالنا، فنحن بذلك نُشكّل مجتمعات ذكية، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة تطلعات الجمهور في أسلوب حياتهم وعملهم، ونستثمر في الحاضر، ونرسم ملامح المستقبل.

