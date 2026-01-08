]جدة، المملكة العربية السعودية[ – في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وقّعت شركة وادي جدة مذكرة تفاهم مع شركة بيور أدفانس، وذلك بهدف توحيد الجهود في تمكين شركات التقنية والمبتكرة، وتطوير بيئة حاضنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وجرى توقيع المذكرة في مقر شركة وادي جدة بمحافظة جدة، حيث مثّل شركة وادي جدة سعادة الدكتور سطام لنجاوي بصفته الرئيس التنفيذي، فيما مثّل شركة بيور أدفانس سعادة الدكتور سلطان الحياني بصفته مستشارًا للشركة، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لدور وادي جدة في تعزيز منظومة الابتكار والاستثمار المعرفي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنميتها وتطويرها، من خلال تحديد أطر ومجالات التعاون والشراكة، ووضع آليات لإقامة شراكات استراتيجية مستدامة في المجالات التجارية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والاستثمارية، وذلك وفق خطة عمل مشتركة يتم الاتفاق عليها بما يحقق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.

كما تنص المذكرة على التعاون الكامل في الأعمال التنفيذية المشتركة، وفي مقدمتها توفير بيئة حاضنة متكاملة تمكّن شركة بيور أدفانس من النمو والتطور، ويشمل ذلك تقديم التسهيلات والموارد اللازمة، والدعم الفني والإداري والقانوني، وتقديم الاستشارات والإرشاد، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الشبكات والفرص ذات العلاقة، وأي خدمات أخرى يتفق عليها الطرفان بما يحقق المصلحة المشتركة.

وتؤكد شركة وادي جدة التزامها بمواصلة بناء الشراكات النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

عن وادي جدة:

تأسست شركة وادي جدة بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 15/04/1431هـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 13/04/1431هـ بما نصه: الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي جدة (شركة مساهمة) وفقاً لنظامها الأساسي المرافق. تُعَد شركة وادي جدة الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى لعب دور محوري في بناء وتطوير اقتصاد المعرفة في المملكة.

تعمل الشركة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال، وتحويل المخرجات الأكاديمية إلى فرص استثمارية وتجارية.

كما تركز على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تتيح نقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، بما يساهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات