أعلنت "مجموعة هيما" (HIMA Group)، عن تعيين الدكتور جان فرانسوا تروتييه نائباً للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط اعتباراً من 1 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل تركيز المجموعة الاستراتيجي على تعزيز حضورها في منطقةٍ تكتسب أهميةً حيوية لعملياتها ونموها المستدام وطويل الأمد، فضلاً عن توسيع نطاق تواجدها خارج الشرق الأوسط نحو الأسواق الهندية والأفريقية.

وتسعى المجموعة بقيادة الدكتور تروتييه إلى توسيع شراكاتها مع العملاء، والمساهمة في التحول الذي تشهده المنطقة من خلال توفير حلول متطورة في مجال السلامة الوظيفية وأمن التقنيات التشغيلية. وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسواق النمو الاستراتيجية بالنسبة لـ "مجموعة هيما"، في ضوء الأداء القوي للقطاعات الرئيسية الداعمة، مثل النفط والغاز والتحول في مجال الطاقة والبتروكيماويات والبنى التحتية الأساسية.

ويتمتع الدكتور تروتييه بخبرةٍ تمتد لأكثر من 30 عاماً في دفع عجلة تميُّز الأعمال والابتكار وتنفيذ المشاريع العالمية، إلى جانب براعته في المجال التقني وتميزه في ريادة الأعمال. ويعد تروتييه خياراً مثالياً لقيادة المرحلة التالية من التوسُّع الاستراتيجي لـ "مجموعة هيما" وتعزيز مكانتها كشريكٍ رائد في مجال السلامة والأمن في المنطقة، بفضل خبراته القيادية الرائدة في منطقة الخليج، بما في ذلك تقلُّده مناصب رفيعة في إحدى الشركات العائلية الألمانية.

وقال الدكتور تروتييه: "تتمتع «هيما» بسمعةٍ مرموقة كمزودٍ مستقل وموثوق لحلول أتمتة السلامة الصناعية. وتواصل المجموعة التزامها بالأمن والتميُّز التشغيلي بفضل خبرتها الممتدة لعقود في مجال حماية البنى التحتية الحيوية، ودعمها لأكبر منتجي النفط والغاز ومنشآت البتروكيماويات في المنطقة، وتوسيع مشاريعها في مجال السكك الحديدية. وأنا فخور بانضمامي إلى «مجموعة هيما»، وأتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا وفِرَقنا للمضي قدماً بعمليات المجموعة نحو آفاق جديدة من النمو المستدام."

من جهته، قال يورغ دي لا موت، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيما: "يسعدنا انضمام الدكتور تروتييه إلى مجموعتنا كنائب للرئيس في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد سوقاً حيوية بالنسبة لنا نظراً للطلب القوي على حلول السلامة المتطورة. وتسهم خبرة الدكتور تروتييه الواسعة وفهمه العميق لمتطلبات المرحلة القادمة في جعله الخيار الأمثل لتعزيز شراكاتنا مع العملاء، وتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون شريكاً موثوقاً لمختلف القطاعات في المنطقة."

ويتولى الدكتور تروتييه مهامه خلفاً لـ أندرو دينانت، الذي لعب دوراً محورياً في قيادة مبادرات التطوير الرئيسية لـ "هيما" في المنطقة، وترسيخ مكانة المجموعة خلال مرحلة نشطة في السوق وذلك فترة عمله مع المجموعة منذ يونيو من العام 2021.

