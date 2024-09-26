أعلنت مجموعة "هيما"، المزود الرائد لحلول السلامة المؤتمتة، عن مشاركتها في معرض "إنو ترانس 2024"، حيث تستعرض حلولها الرقمية، وتسلط الضوء على دورها الكبير في دعم قطاع السكك الحديدية وتعزيز معايير السلامة والكفاءة المعتمدة. ويتسنى لزوار المعرض استكشاف الخدمات التي تقدمها المجموعة، والتي تشتمل على منصتها المفتوحة لبيانات السلامة ومحفظتها المتكاملة من حلول السلامة الفعالة، المصممة لتلبية متطلبات شبكات السكك الحديدية الخفيفة والحضرية والسريعة، حيث سيتعرفون أكثر على دور هذه الحلول في دعم المشغلين ودامجي النظم من أجل دخول العصر الرقمي لصناعة النقل بالسكك الحديدية عبر رفع معايير السلامة والأمن لديهم وتعزيز المرونة والفوائد طويلة الأمد، فضلاً عن تقليل تكاليف الصيانة.

وقال يورغ دي لا موت، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هيما": "نقدم، خلال نسخة هذا العام من معرض "إنو ترانس"، مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التي توفر قيمة مضافة لعملائنا، متيحةً أعلى مستويات المرونة والتكامل والكفاءة من حيث التكلفة".

علاوة على ذلك، ستطلق "هيما" تطبيق النقل الآمن للسكك الحديدية RaSTA، وتسلط الضوء على كيفية دمجه في منصة بيانات السلامة المفتوحة، ما سيوفر منهجية فعالة تتمثل باستخدام البرمجيات التجارية الجاهزة في حلول مستوى كمالية السلامة الرابع (SIL 4) في مجال أتمتة السكك الحديدية. كما ستستعرض الشركة حلولاً أخرى تعنى بمجالات مختلفة، مثل كهربة السكك الحديدية والحلول المتنقلة والمنظومات الآمنة لضمان التحول الرقمي دون التأثير على معايير الأمن والسلامة.

وبدوره، قال كريس إيليوت، رئيس قطاع السكك الحديدية العالمي في مجموعة "هيما": "نتطلع، خلال مشاركتنا في معرض "إنو ترانس"، إلى تقديم حلول شاملة تستند إلى منصتنا لبيانات السلامة المفتوحة المستقلة، والتي تتخطى قيود النظم مغلقة المصدر".

وسيتم تقديم هذه التقنيات خلال عروض متعددة تحمل شعار #حلول_سلامة_مؤتمتة، حيث ستوفر "هيما" معلومات معمقة حول أحدث التكنولوجيات والابتكارات التي تشكّل مستقبل قطاع النقل بالسكك الحديدية.

منصة السلامة المفتوحة المستقلة من "هيما"

تلعب النظم المغلقة المصدر دوراً محورياً في زيادة التبعيات والتكاليف. لذلك، تعتمد "هيما" منهجية مختلفة مع منصة السلامة المفتوحة المستقلة، حيث تعمد الشركة إلى دمج بروتوكول RaSTA (تطبيق النقل الآمن للسكك الحديدية) في حلول السلامة التي تقدمها، لتنفيذ نظام EULYNX المجهز للمستقبل، الذي يتيح دمج واجهة الاتصال القياسية (SCI) في تطبيق ضبط معايير السلامة من "هيما" بشكل مستقل عن خط أساس EULYNX المستخدم - مما يعزز المرونة لمشغلي السكك الحديدية.

كهربة السكك الحديدية

يعدّ التحكم الآمن والسريع في الدوائر الكهربائية مهمة أساسية في صناعة السكك الحديدية، إلّا أنه غالباً ما يتطلب جهوداً مكثفة. في هذا الصدد، تمكنت "هيما"، بعد استحواذها على شركة "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS)، من توسيع محفظتها، لا سيما في مجال كهربة السكك الحديدية. وتتيح هذه الحلول المبتكرة التحكم في إمدادات الطاقة للسكك الحديدية وإيقافها بسرعة حفاظاً على السلامة، بما يضمن التشغيل الفعال والآمن لنظم إدارة الطاقة. وستعرض الشركة، خلال معرض "إنو ترانس"، حلولاً للتحكم في الجر، مثل "التحكم التشغيلي التقليدي" و "إيقاف التشغيل الآمن" والذي سيتم توضيحه باستخدام أمثلة عملية. ويستخدم كلا الحلين برنامج TrackLink® SCADA، حيث يساعدان على تجنب الإخفاقات التشغيلية وضمان فعالية وكفاءة البنية التحتية للطاقة حتى في ظل الظروف الصعبة.

نظام التحكم في السكك الحديدية

توفر حلول التحكم في السكك الحديدية من "هيما" أتمتة ذكية للبنية التحتية الحيوية للسكك الحديدية، مثل تشابكات الخطوط والتقاطعات والمحطات، حيث تم تصميمها لضمان التحكم الآمن والتشغيل الأمثل، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية وزيادة الكفاءة الإجمالية للنظام. ويحرص خبراء السلامة، من خلال استخدام تقنية الأتمتة المتقدمة، على دعم مشغلي السكك الحديدية في مواجهة تحديات العالم الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وستستعرض "هيما"، خلال المعرض، إحدى حلولها للتشابك الإلكتروني القائم على منصة السلامة المفتوحة خاصتها، حيث ستقدم مثالاً عملياً باستخدام نظام المحاكاة للمحطات، يتيح للزوار اختبار نظام التشابك المصمم وفق مستوى كمالية السلامة الرابع (SIL 4) لمحطة يتم التحكم فيها بالكامل.

حلول متنقلة للسلامة على الطرق

تضمن الحلول المتنقلة التي تقدمها الشركة سلامة التطبيقات المعتمدة وفعاليتها، إضافة إلى إمكانية تشغيل مركبات السكك الحديدية بأمان في بيئات مختلفة. وسيتم خلال المعرض تقديم مجموعة الحلول التي يوفرها جهاز TrackLink 3، الذي يضمن الموثوقية والكفاءة للعديد من التطبيقات المعتمدة في المركبات ويجعل النقل بالسكك الحديدية أكثر أمانًا للمشغلين والركاب. ويعدّ "نظام الوقاية من السرعة الزائدة TrackLink” من "هيما" ابتكاراً عالمياً يقدم نظام الوقاية من السرعة الزائدة الأول والوحيد، المصمم وفق مستوى كمالية السلامة الثاني (SIL 2) للترام.

حلول سليمة وآمنة

تفرض الرقمنة تحديات جديدة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني. ومن هنا، تأتي شراكة "هيما" مع Genua، وهي شركة رائدة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، لتواجه المخاوف المتزايدة بشأن الأمن السيبراني في عمليات السكك الحديدية. ويساهم هذا التعاون في تطوير منظومة آمنة تضمن أعلى درجات الأمان لمشغلي السكك الحديدية، حيث تتم إدارة معايير السلامة والأمن بشكل مستقل وفي الوقت نفسه، مما يضمن حماية مشددة ضد التهديدات الإلكترونية المحتملة مع الحفاظ على السلامة التشغيلية. وخلال "إنو ترانس"، ستعرّف الشركة زوارها أكثر بأهمية الصيانة عن بعد ودورها في بيئات مختلفة.

الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة

ستستعرض "هيما" خلال معرض "إنو ترانس" الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة (HMI) والمصممة وفق مستوى كمالية السلامة الثالث (SIL 3). وتعد الواجهة أحد الابتكارات التي تعكس أهداف الشركة في إزالة عوائق الألواح التقليدية المعقدة التي تفتقر للمرونة وتعرف بصعوبة تثبيتها وصيانتها. وتوفر "هيما" حلاً آمناً للشاشات، يظهر للمشغل معلومات مهمة ذات مستوى كمالية السلامة الثالث (SIL 3)، والتي تتطلب عادةً لوحة مبرمجة مسبقاً، مستندة إلى تقنيتها المعتمدة والبروتوكولات القياسية وأجهزة DEUTA. بالإضافة إلى ذلك، توفر الواجهة الآمنة لتحكُّم الانسان بالآلة (HMI) خاصية اللمس وفق مستوى كمالية السلامة الثاني (SIL 2)، ما يتيح العرض الآمن لخاصية إيقاف أو إيصال الخط العلوي مع مؤشر على الحالة النشطة والآمنة (المتصل بالكهرباء)، بالإضافة إلى تفعيل أو إلغاء الخط العلوي عبر الواجهة. كما تعرض الواجهة وظيفة الإنذار المماثلة لمثل هذا النظام.

وأضاف يورغ دي لا موت: "يتطلع فريق السكك الحديدية العالمي لدينا إلى تعريف الزوار والمشاركين في معرض "إنو ترانس" بالمنهجيات والطرق التي يمكن اعتمادها لدعم عملائنا في مجال الرقمنة، من خلال تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن ووضع حلول مستدامة".

"مجموعة هيما" في معرض "إنو ترانس" في برلين: 24 – 27 سبتمبر 2024، القاعة 27، منصة رقم 540

-انتهى-

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