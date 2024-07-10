الشراكة تتيح للضيوف خيارات جديدة للإقامة ضمن مجموعة من الفنادق والمنتجعات المستقلة الشاطئية أو الموجودة في المدن ضمن العديد من الوجهات الشهيرة حول العالم

ماكين، فرجينيا ولندن - كشفت هيلتون عن إضافة ما يقرب من 400 فندق بوتيك تندرج ضمن مجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة، في سياق مساعيها لتوسيع محفظتها من التجارب الفندقية الراقية. واعتبارًا من اليوم، ستتوفر المئات من هذه المنشآت للحجز مباشرة عبر قنوات الحجز التابعة لهيلتون، بما في ذلك موقع Hilton.com وتطبيق هيلتون أونرز المجاني.

وتتيح المجموعة الجديدة والمتنوعة من الفنادق العضو في مجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة، للمسافرين أساليب جديدة للإقامة ضمن المواقع الفريدة والمساحات الدافئة التي تحمل علامة هيلتون، سواء كانت الأكواخ الريفية أو تلك الموجودة في الغابات المطيرة أو الفلل الشاطئية، وحتى الأكواخ المعلقة فوق الأشجار. وتنضم هذه المجموعة إلى محفظة علامة هيلتون من العلامات الفندقية الفاخرة والشهيرة، بما في ذلك فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، وفنادق ومنتجعات كونراد، وفنادق ومنتجعاتLXR، وسيغنيا باي هيلتون، وغيرها الكثير.

وبموجب هذه الشراكة الحصرية، سيتمكن أعضاء برنامج ولاء الضيوف الحاصل على الجوائز لعلامات هيلتون الفندقية "هيلتون أونرز"، من كسب واستخدام نقاط المكافآت عند الإقامة في فنادق تابعة لمجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة. كما سيحصلون على العديد من المزايا الحصرية ضمن المدن والشواطئ والمنتجعات العضو في المجموعة، مما يثري تجربة سفرهم، ويضفي عليها مزيدًا من الراحة والتميز.

بهذه المناسبة، صرّح كريس سيلكوك، رئيس العلامات التجارية العالمية والخدمات التجارية لدى هيلتون: "تتيح لنا هذه الشراكة مع مجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة إمكانية تعزيز تجارب الإقامة من هيلتون والارتقاء بتجارب السفر لجميع الضيوف، من خلال إتاحة فرص فريدة لأعضاء برنامج هيلتون أونرز. وتسهم المئات من المنشآت المستقلة التابعة للمجموعة في إثراء محفظتنا من الفنادق الفاخرة الشهيرة ودعم جهودنا المستمرة لمواصلة النمو وتقديم تجارب سفر محلية متميزة لضيوفنا".

وسوف يستفيد أعضاء برنامج هيلتون أونرز من العديد من المزايا الحصرية عند الإقامة في مجموعة الفنادق التابعة لمجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة، بما يشمل كسب واستخدام نقاط المكافآت، واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني والخصومات الحصرية. وسيحصل أعضاء الفئة الذهبية والماسية أيضًا على ترقيات على الغرف المتوفرة ووجبة إفطار دولية لما يصل إلى ضيفين اثنين. وذلك بالإضافة إلى باقة الميزات الحصرية المرنة وعالية القيمة التي يوفرها البرنامج الحائز على جوائز، ومنها خيارات الدفع المرنة التي تسمح لهم باختيار الدمج بين النقاط والنقود عند حجز الإقامة، وإلغاء رسوم منتجع على إقامات المكافآت التي تُحجز باستخدام جميع النقاط، وميزة الليلة الخامسة مجانًا بفئة النخبة على إقامات المكافآت.

من جانبه، قال شون ليليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فنادق العالم الصغيرة الفاخرة": "تتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج هيلتون أونرز وضيوف هيلتون إمكانية خوض تجربة مميزة والاستمتاع بحُسن الضيافة الذي توفره الفنادق التابعة لمجموعة العالم الصغيرة الفاخرة. ونعتقد بأن هذا التعاون سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الفنادق المملوكة بشكل مستقل، من خلال دعم نمو وشهرة فنادقنا الصغيرة بين عملاء هيلتون الأوفياء".

وتتيح فنادق العالم الصغيرة الفاخرة تجارب مخصصة للضيوف، تسمح لهم باستكشاف الثقافة المحلية، والاستمتاع بإقامة متميزة في كل مرة. وتضم المجموعة العديد من المنشآت الاستثنائية، التي تشمل:

خليج هيرميتاج، سانت ماري، أنتيغوا وبربودا

يقع منتجع خليج هيرميتاج الساحر في أحضان سواحل أنيتغوا ذات الرمال البيضاء الناعمة الممتدة على شواطئ البحر الكاريبي الزرقاء المتلألئة. ويضم هذا المنتجع الصغير المتكامل أجنحة ذات تصاميم داخلية مشرقة، مستوحاة من شمس الكاريبي الدافئة، تتزين بلوحات عميقة وتصاميم من الخشب الطبيعي، مع أثاث وملاءات ناعمة وثيرة. يمكن للضيوف الاستمتاع بغروب شمس الكاريبي الساحرة في صالة المنتجع، وتناول وليمة شهية في الهواء الطلق، محضّرة من منتجات عضوية، منتقاة بعناية من الموردين المحليين وحديقة مطبخ الفندق.

لانسون بليس كوزواي باي، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين

يجمع الفندق بين أفق مدينة هونغ كونغ الساحر والأناقة الباريسية العريقة، وسط الأجواء الصاخبة لخليج كوزواي الشهير. ويتيح لضيوفه الاستمتاع بأسلوب الضيافة المتميز في هونغ كونغ مع لمسة باريسية أصيلة، موفرًا لهم أعلى مستويات الراحة والفخامة، وأجواء هادئة لا مثيل لها. وقد شهد الفندق الفاخرة عمليات تجديد مؤخرًا، ليتيح لضيوفه مساحات مشرقة ومطاعم راقية، والعديد من التفاصيل المجهزة بعناية لتعكس المهارة الحرفية العالية.

جانجتي لودج، وادي فوبجيخا، بوتان

يقع فندق جانجتي لودج على سفوح جبال الهيمالايا، ويتميز بإطلالات خلابة على الجبال والغابات المحيطة بوادي جانجتي (فوبجيكا) في بوتان، ويقدم لضيوفه أجنحة فاخرة مستوحاة من مزارع الطراز البوتاني. يعكس الفندق الصغير التراث الثقافي الغني للمنطقة، ويتيح لضيوفه الفرصة للتواصل مع الطبيعية والثقافة الشعبية في بوتان.

فندق نيمب، كوبنهاجن، الدنمارك

يقع فندق نيمب بالقرب من حدائق تيفولي الشهيرة في كوبنهاجن، وهو قصر مبني على الطراز المغربي، يتميز بواجهة رخامية فخمة مستوحاة من مدينة البندقية، ويعتبر الوجهة الأنسب للإقامة في قلب المدينة. يضم الفندق 38 غرفة وجناحًا راقيًا فقط، إلى جانب مركز صحي عصري، وخمسة مطاعم فريدة تشمل حانة فرنسية كلاسيكية، بالإضافة إلى قبو نبيذ ريفي وبار كبير.

جروف ناربيرث، ناربيرث، ويلز، المملكة المتحدة

صمم فندق "جروف ناربيرث" على طراز منزل ريفي فاخر، ويقع على مشارف ريف بيمبروكشاير، ويتميز بأجوائه الدافئة التي تعكس أجواء الريف البريطاني. كان هذا الفندق في السابق منزلًا تاريخيًا، وأصبح إحدى المعالم الجميلة لاستكشاف سحر منطقة بيمبروكشاير، ويتميز بأجوائه المريحة على التلال الخضراء الفسيحة، مع تصاميم دافئة تتيح للضيوف الجلوس على أرائك مريحة بجانب الموقد والاستمتاع بهدوء وتناغم الطبيعة. يحتضن الفندق أحد المطاعم الأكثر شهرة في ويلز.

فندق نوبو ماربيلا، ماربيا، إسبانيا

يقدم الفندق الشاطئي الدافئ لضيوفه تجربة فاخرة على جميع المستويات، ويحتضن مطعم ماربيا العالمي الشهير. ويتميز بأجوائه الفخمة والمريحة خلال النهار، بينما يقدم لضيوفه أرقى أصناف الطعام في الأمسيات ضمن مطعم "لا بلازا" الحصري. يقع الفندق على امتداد الخلجان الساحرة، المطلة على المياه الفيروزية النقية والرمال الشاطئية الدافئة.

فندق ومنتجع رستي باروت لودج، جاكسون، وايومنغ، الولايات المتحدة

يقع فندق ومنتجع "رستي بارزت لودج" بالقرب من منتزهات "جراند تيتون" و"يلوستون" الوطنية، ويوفر ملاذًا للراغبين باستكشاف المنتزهات أو ممارسة رياضات التزلج والمشي في دافئًا في قلب منطقة "جاكسون". يضم الفندق 40 غرفة، ومنتجعًا فاخرًا، ويشتهر بتقديم تجارب طعام راقية، وتصاميم فريدة مستوحاة من الطراز الغربي الأنيق، الذي يتزين بالمواقد الدافئة.

تجدر الإشارة إلى أن 390 منشأة تابعة لمجموعة "فنادق العالم الصغيرة الفاخرة" قد انضمت إلى الشراكة منذ الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الفنادق بالتوازي مع تطور ونمو الشراكة بين هيلتون والمجموعة. يمكن للضيوف الاطلاع على كامل فنادق مجموعة "فنادق العالم الصغيرة الفاخرة" المشاركة وحجز إقامتهم عبر موقع Hilton.com، كما يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الاطلاع عليها هنا.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7,600 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.2 مليون غرفة حول 126 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 190 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن فنادق العالم الصغيرة الفاخرة:

تعد مجموعة فنادق العالم الصغيرة الفاخرة المجموعة الأكثر شهرة بين المسافرين من هواة السفر المستقل، والفنادق المستقلة الفريدة من حول العالم، وتعمل على اختيار الفنادق الصغيرة الأكثر تفردًا وتنوعًا وغنىً، لتحويلها إلى وجهات استثنائية، لتجمع بين الناس والأماكن والتجارب في قالب فريد يحمل طابعًا شخصيًا ويتميز بروح الأصالة والعراقة. قمنا بزيارة أكثر من 570 فندقًا ضمن ما يزيد عن 90 دولة، لنساهم في رسم مستقبل تتاح فيه للناس فرصة اختبار روح الأصالة في عالمنا، بكل ما فيه من غنى وتنوع. يمكنكم الانضمام إلى مجموعتنا عبر منصة INVITED، أو زيارة الموقع www.slh.com، أو الاتصال بوكيل سفركم أو بمكتب كبار الشخصيات في مجموعة فنادق العالم الصغيرة. للاطلاع على قائمة الاتصال الكاملة، الرجاء الضغط هنا.

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