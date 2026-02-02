هيلتون تواصل خططها لتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة في المملكة، على أن يشغل المواطنون السعوديون أكثر من نصفها

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) عن إطلاق "رائدات"، البرنامج الجديد المخصص لتطوير القيادات النسائية في المملكة العربية السعودية، والذي تم إعداده خصيصاً لتأهيل الكوادر النسائية لتولي مناصب قيادية مستقبلية في قطاع الضيافة.

وتضم الدفعة الأولى من البرنامج 25 مشاركة من 10 فنادق تابعة لهيلتون في مختلف أنحاء المملكة، تم اختيارهن بناءً على إمكاناتهن القيادية واستعدادهن للانتقال إلى تولي مهام أكثر تقدماً. ويسهم برنامج "رائدات" في تعزيز منظومة المواهب لدى هيلتون، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتقام أنشطة البرنامج على مدار تسعة أشهر، ويبدأ بمرحلة تعليمية لمدة خمسة أشهر تجمع بين ورش عمل حضورية وافتراضية، وتعلم إلكتروني، وبرامج إرشاد مهني. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القيادة، والمعرفة التجارية والمالية، والتميّز التشغيلي، وثقافة الخدمة، من خلال مهام تطبيقية ومشروع عملي. ويختتم البرنامج بمرحلة تدريب شخصي لمدة أربعة أشهر تهدف إلى ترسيخ المهارات المكتسبة والاستعداد لتولي فرص قيادية مستقبلية.

بهذه المناسبة، قال كامل عجمي، نائب رئيس العمليات لدى هيلتون في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت: "يعتبر تمكين المرأة لتولي أدوار قيادية محوراً أساسياً في استراتيجية تنمية الموارد البشرية في هيلتون، ويمثل في الوقت ذاته رافداً حقيقياً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويجسد برنامج ’رائدات‘ رؤيتنا القائمة على أهمية الاستثمار في الكفاءات كمرتكز رئيسي لتحقيق النمو على المدى الطويل. ويضمن البرنامج للمشاركات فرصاً حقيقية لتطوير مسيرتهن المهنية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة في المملكة. ومع وجود أكثر من 100 فندق تابع لهيلتون قيد التطوير أو التنفيذ، فإن تركيزنا موجه نحو إعداد جيل جديد من القيادات السعودية القادرة على دعم النمو المتسارع لقطاعي السياحة والضيافة في المملكة".

ويأتي برنامج "رائدات" ضمن استثمارات هيلتون المتواصلة في مجال تطوير المسارات المهنية وتبادل الخبرات بين الأسواق. وخلال العامين الماضيين، عززت هيلتون برامج التعلم والتطوير، وأطلقت مبادرات جديدة من بينها برنامج تطوير القيادات الإدارية وبرنامج تبادل الموظفين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح للموظفين فرص اكتساب خبرات دولية في فنادق هيلتون حول العالم.

وتواصل هيلتون التعاون مع وزارة السياحة ونحو 20 مؤسسة أكاديمية وتدريبية رائدة لاستقطاب وتدريب الكفاءات الشابة. وقد شارك أكثر من 300 شاب وشابة سعوديين من موظفي هيلتون والطلبة في برامج الشركة وبرامج التدريب الخارجي. كما تتعاون هيلتون مع جهات تعليمية وتدريبية تشمل أكاديمية بنيان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجامعة أم القرى، وجامعة جدة، وجامعة الملك خالد، والأكاديمية السعودية لفنون الطهي زادك، والكلية التقنية العالمية للبنات، وجامعة الأمير مقرن، بهدف بناء منظومة قوية من المتخصصين في قطاع الضيافة.

ويبلغ عدد موظفي هيلتون في المملكة حالياً قرابة 2,500 موظف، كما تم تصنيف الشركة كأفضل بيئة عمل في العالم وفق مؤسسة Great Place to Work، وضمن أفضل خمس شركات للعمل في المملكة العربية السعودية، بما يعكس ثقافة العمل البنّاءة والتزام هيلتون الجاد والمستمر بتطوير الكوادر البشرية. ومع تشغيل 21 فندقاً حالياً وأكثر من 80 فندقاً قيد التطوير، تواصل هيلتون الاستثمار في إعداد القيادات المستقبلية لدعم التوسع المتسارع لقطاع السياحة في المملكة.

