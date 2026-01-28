أبوظبي: اختتمت هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها رفيعة المستوى التي شملت عدداً من الجلسات واللقاءات المهمة خلال المنتدى المالي الآسيوي الذي عُقد في هونغ كونغ، مؤكدةً التزامها بتعزيز الحوار الدولي في المجال التنظيمي وتوسيع آفاق التعاون مع أبرز المراكز المالية العالمية.

وعلى هامش هذه المشاركات التي تركزت على المجال التنظيمي، وقّعت هيئة سوق المال مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، بهدف تعزيز التعاون التنظيمي في مجال تنظيم أنشطة الأصول الرقمية. وتمثل مذكرة التفاهم محطة مهمة ضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، حيث تعكس دورها المحوري ومساهمتها الفاعلة في تشكيل الحوار الدولي حول تنظيم الأنشطة المالية الناشئة عبر الحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم، سترسي الهيئتان إطاراً للتعاون في مجال الإشراف والتنظيم، بما يشمل التشاور وتبادل الرؤى والمعلومات بغرض دعم الإشراف الفعّال على الجهات الخاضعة للتنظيم في قطاع الأصول الرقمية عبر مختلف البلدان والولايات القضائية. وتعكس المذكرة التزام الجانبين باعتماد نهج تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز الابتكار المسؤول، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.

ووقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، والسيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

معلقاً على أهمية مذكرة التفاهم، صرح سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال قائلاً: "تعزّز مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ سُبل تعاوننا وجهودنا المشتركة في مجال الإشراف وتنظيم أنشطة الأصول الرقمية. كما ترسي قنوات وآليات واضحة للتشاور وتبادل الرؤى والمعلومات، بما يدعم الإشراف الفعال في بيئة الأسواق الدولية. ونعتزم العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تمكين الابتكار المسؤول، وتعزيز نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين."

من جانبها، قالت السيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة: "يسرنا أن نشهد نموّ الروابط والتنسيق في مجال الإشراف والتنظيم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وهيئة سوق المال في دولة الإمارات، لتتوسع من الاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين إلى التعاون في الإشراف على الجهات العاملة في الأصول الرقمية. وتسهم هذه المذكرة في دعم الابتكار المالي المسؤول في كل من هونغ كونغ ودولة الإمارات، إلى جانب تعزيز النمو المستدام لمنظومة الأصول الرقمية المزدهرة والآمنة في هونغ كونغ".

وشهدت مشاركة هيئة سوق المال في المنتدى المالي الآسيوي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى على مدى يومين، ما سلط الضوء على دور الهيئة كشريك تنظيمي فاعل ومؤثر في الحوار العالمي حول أسواق رأس المال.

وبالتوازي مع توقيع المذكرة، عقدت هيئة سوق المال وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جلسة حوارية خاصة بالرؤساء التنفيذيين لشركات إدارة الأصول، برئاسة سعادة وليد سعيد العوضي والسيدة جوليا ليونغ، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهتين، إلى جانب ممثلين عن شركات إدارة أصول عالمية رائدة. وناقشت الجلسة سبل تعميق التعاون في قطاع إدارة الأصول بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، وتعزيز الترابط بين الأسواق الدولية، والاستفادة من الإطار الحالي للاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين.

كما شهدت مشاركة الهيئة حضوراً فاعلاً في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة شمل قيادة بعض الجلسات، ومن أبرزها جلسة حوارية حول الأصول الرقمية، وندوة متخصصة حول إدارة الأصول، تم تنظيمهما بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. وقد جمعت هذه الفعاليات مسؤولين رفيعي المستوى من الجهتين التنظيميتين، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وقادة من منصات تداول الأصول الافتراضية المرخّصة، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات التكنولوجيا، وشركات إدارة الأصول العاملة في هونغ كونغ، ما أكد عمق مساهمة الهيئة في مجالي الأصول الرقمية وإدارة الأصول.

وتركّزت النقاشات التي شهدها المنتدى على التطورات التنظيمية، والأطر المتوافقة مع المعايير الدولية، والآليات والمسارات العملية لتيسير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، بما يعكس الأولويات المشتركة المتعلقة بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام. وتؤكد مشاركة الهيئة في المنتدى المالي الآسيوي التزامها بتعزيز الحوار الدولي في المجال التنظيمي، كما تعكس أجندة التطوير والتحول الشامل في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، والتي تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي حيوي يتمتع بمعايير حوكمة راسخة.

نبذة عن هيئة سوق المال

تأسست هيئة سوق المال عام 2000 بصفتها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى الهيئة مهمة الإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع وتنظيم أنشطتها، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والنزاهة والإنصاف في ممارسات السوق، إلى جانب دعم الثقة والتنافسية. وتعتمد الهيئة إطاراً تنظيمياً متقدماً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم التطوير المستمر للأسواق، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات.

