جدة – المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة هورايزن (Horizon) الشركة السعودية الرائدة في قطاع حلول الأعمال عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة نورث جيت (NORTHGATE)السويدية، تهدفُ الاتفاقية إلى دعمِ وتمكين الشركات السويدية والإسكندنافية الراغبة في دخول السوق السعودي، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما ينسجمُ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتركّزُ الاتفاقية على تقديم نموذجٍ متكاملٍ لا يقتصرُ على تسهيل دخول السوق، بل يمتدُّ لبناء شراكاتٍ طويلةِ الأمد، وتنفيذ محلي موثوق، وتوفير حلول استراتيجية وتشغيلية وقانونية تُسهمُ في استدامة الأعمال ونموها داخل المملكة.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل عبد الرحمن بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة هورايزن، وبلال ناصر مؤسس شركة نورث جيت ومدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحضور سايمون برانستروم مؤسس شركة نورث جيت ورئيس قسم الدول الإسكندنافية.

وفي هذا السياق قال عبد الرحمن شربتلي: "إنَّ الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية شركة هورايزن الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمارات النوعية موضحًا أنَّ الشراكة مع نورث جيت تعكس التزامنا بأن نكون جسراً فاعلاً يربط الاستثمارات العالمية بالسوق السعودي من خلال بناء منظومةٍ متكاملةٍ تُمكّن الشركات الدولية من دخول السوق بكفاءةٍ واستدامةٍ اعتمادًا على فهمٍ عميقٍ للبيئة المحلية، وبما يُسهمُ في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخلق قيمةٍ اقتصاديةٍ طويلة الأمد". مؤكدًا: أنَّ السوق السعودي بات وجهةً مُفضلةً للشركات السويدية في ظل الثقة المتنامية ببيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، وهذه الشراكة تُمثلُ أداةً عمليةً لتحويل الفرص المشتركة إلى مشاريعٍ مستدامةٍ ذات قيمة مضافة للجانبين.

وأشار شربتلي: " على الصعيد الشخصي سررنا حقًا برؤية شعار هورايزن " Horizon " على قميص نادي "إف سي ستوكهولم" لكرة القدم لقد كانت لفتة صادقة ومُقدّرة تُجسّد الروح الإيجابية، والزخم القوي لعلاقتنا في بدايتها، ورغم أن ذلك لا يُعد رعاية رسمية إلا أن وجود الشعار يعكس قيمًا مشتركة، واحترامًا متبادلًا، وأساسًا متينًا لهذه العلاقة ".

من جانبه أكد بلال ناصر: "أنَّ هذه الشراكة تُمثلُ خطوةٍ محوريةٍ لدعم الشركات السويدية والإسكندنافية في مسار توسعها داخل المملكة مشيرًا إلى أنَّ "نورث جيت" بالتعاون مع هورايزن ستقدّم حلولًا عملية تبدأ من مرحلة دخول السوق ولا تنتهي عند النمو، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة وبناء شراكاتٍ محليةٍ موثوقةٍ تُعززُ فرص النجاح والاستدامة".

بدوره أوضح سايمون برانستروم: "يشهدُّ السوق السعودي تحولاً اقتصادياً عميقاً مما يخلق فرصاً هائلةً للشركات الإسكندنافية إلا أنَّ مفتاح النجاح الحقيقي يكمنُ في التنفيذ المحلي الفعَّال والعلاقات المؤسسية الموثوقة، ومن خلال العمل الوثيق مع عبد الرحمن وخالد، وبفضل جذور هورايزن الراسخة في البيئة الاقتصادية المحلية وعلاقاتها الممتدة عبر القطاعين العام والخاص، يتمُّ تحويل الفرص إلى واقعٍ ملموسٍ يعكسُ التزامنا المشترك ببناء جسورٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ وطويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الشمال.

مُضيفاً أنَّ الخدمات التي تقدمها "نورث جيت" في إطار هذه الاتفاقية تشملُ: "تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص والتصاريح، وبناء الشراكات والهيكلة المؤسسية، ووضع استراتيجيات دخول السوق إضافةً إلى الامتثال القانوني وربط المستثمرين بشبكةٍ واسعةٍ من الشركاء المحليين بما يضمن تنفيذًا سلسًا ومتوافقًا مع الأنظمة السعودية".

حول شركة هورايزن:

تُعد مجموعة هورايزن شركة استثمارية سعودية رائدة، تشكّل جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ويقودها كلٌّ من خالد وعبد الرحمن شربتلي. وتركّز المجموعة على بناء شراكات استراتيجية واستثمارات نوعية في القطاعات الحيوية المرتبطة برؤية المملكة 2030، بالتعاون مع شركات عالمية رائدة. وتتميّز هورايزون بتحالفاتها مع كيانات كبرى مثل مجموعة النهلة وساماكو، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع كبرى بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير الدولية، لاسيما في قطاعات السياحة والضيافة، والتصنيع، والتقنية، بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة وشراكات طويلة الأمد.

حول نورث جيت:

تُعد شركة نورث جيت NORTHGATE بوابة متكاملة لدخول الشركات الإسكندنافية إلى السوق السعودي حيث تقدم حلولًا شاملة لدعم الاستثمارات منذ مرحلة الدخول وحتى التوسع والنمو بما يتماشى بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشمل خدماتها تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص والتصاريح، وبناء الشراكات الاستراتيجية والهيكلة المؤسسية، ووضع استراتيجيات دخول السوق، إضافة إلى الامتثال القانوني وإدارة المخاطر. كما تستند نورث جيت إلى شبكة قوية من الشركاء المحليين الموثوقين في المملكة، بما يضمن تنفيذًا سلسًا ومستدامًا ويعزز فرص نجاح الشركات في بيئة الأعمال السعودية الديناميكية.

