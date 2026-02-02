دبي: أعلنت هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HON) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورتيك، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، إحدى أبرز المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لمشاريع البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط ومصر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كلٍ من المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة؛ وبلال حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لأتمتة المباني، وهي تهدف إلى تحقيق التكامل بين خبرات هانيويل العالمية في الأتمتة والحلول الرقمية والبرمجيات والتحليلات، ومنظومة كورتيك الرائدة في مجال البنية التحتية الجاهزة والحلول التقنية المتطورة.

ويسعى الطرفان من خلال الشراكة إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز المرونة وكفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات والمباني بشكلٍ عام، ومشاريع النقل الكبرى، ومشاريع تطوير المدن الذكية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نبيل شقرون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لأتمتة المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تلتزم هانيويل بدعم مسيرة التنمية الإقليمية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل، وذلك عن طريق تطبيق أحدث حلول الأتمتة وتقنيات التحكم المتصلة. ومن خلال تكامل إمكاناتنا مع خبرات كورتيك الواسعة في القطاع الهندسي وقطاع البنية التحتية في المنطقة، نطمح إلى توفير القيمة لمشاريع البنية التحتية الطموحة قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال زيان وزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية والتجارية لدى كورتيك: "تعزز الشراكة مع هانيويل قدرتنا على توفير حلول البنية التحتية المتطورة التي تركز على التكنولوجيا، فضلاً عن مساعدتنا على توسيع قائمة الخدمات التي نقدمها لمبادرات النقل والبناء ومراكز البيانات. ومن خلال اعتماد منهجية تجمع بين الابتكار العالمي والخبرات المحلية في التنفيذ، يصبح لدينا جميع المقومات اللازمة لتلبية المتطلبات المتنامية في قطاع البنية التحتية في المنطقة".

نبذة حول هانيويل:

تتخصص هانيويل، الشركة التشغيلية المتكاملة، بتقديم خدماتها في مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق في مختلف أنحاء العالم، وتمتلك محفظة مدعومة بنظام التشغيل الخاص بمسرعة هانيويل ومنصة هانيويل فورج. وتتولى الشركة، بوصفها شريكاً موثوقاً، مساعدة المؤسسات والمنظمات على معالجة أصعب التحديات وأكثرها تعقيداً في العالم، وذلك من خلال توفير الحلول والابتكارات الفعالة في مجالات تكنولوجيا الطيران، وأتمتة المباني، والأتمتة الصناعية، وأتمتة العمليات، وتكنولوجيا العمليات، والتي من شأنها تعزيز جوانب الأمن والاستدامة والتقنيات الذكية على مستوى العالم. لمزيدٍ من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom

نبذة حول كورتيك:

كورتيك هي شركة تابعة لمجموعة حسن علام القابضة، ومزوّد رائد للحلول الشاملة الجاهزة للتشغيل في المجالات الميكانيكية والكهربائية والأجهزة، وتكامل الأنظمة، ومراكز البيانات، وتخطيط الموارد المؤسسية. وتلتزم كورتيك، منذ انطلاقها في عام 2016، بتلبية الطلب المتزايد على الحلول الميكانيكية والكهربائية والأجهزة المتطورة في السوق المصرية وخارجها. ونجحت الشركة من خلال توظيف الخبرات الكبيرة والموارد الواسعة لمجموعة حسن علام القابضة في ترسيخ مكانتها بين أبرز الجهات المتخصصة بتوفير حلول مبتكرة ومخصصة لتلبية الاحتياجات المتغيرة في القطاع.

