دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة نيوراكسفارم Neuraxpharm، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال الأدوية المتخصصة بعلاجات اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، عن إطلاق أعمالها الشرق الأوسط. يغطي هذا التوسع دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر – في إطار خطط الشركة لتعزيز تواجدها دولياً.

يأتي هذا التوسع في الشرق الأوسط أعقاب افتتاح نيوراكسفارم عدداً من الشركات التابعة لها في البرازيل والمكسيك في عام 2023، مما يعزز من وجود الشركة الحالي في أكثر من 20 دولة أوروبية جنباً إلى جنب مع شبكتها العالمية من الموزعين.

من مقرها الجديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ستعمل نيوراكسفارم الشرق الأوسط كمركز لتوزيع وتسويق منتج طبي مخصص لعلاج المرضى البالغين المصابين بالتصلب العصبي المتعدد مُتكرّر الانتكاس والخمود (التصلب اللويحي)، بالإضافة إلى علاجات الجهاز العصبي المركزي الرائدة الأخرى. تم تقديم هذا المنتج الطبي للهيئات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للموافقة، مع خطط لإطلاقه في عام 2025.

يشكل هذا التوسع إنجازاً كبيراً في خطط نيوراكسفارم لتوفير هذا المنتج وغيره من المنتجات للمرضى في الشرق الأوسط على مدى السنوات القادمة.

تعليقاً على إطلاق نيوركسفارم الشرق الأوسط، صرح الدكتور يورج توماس ديركس، الرئيس التنفيذي لشركة نيوراكسفارم، قائلاً، "أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية نموّنا في نيوراكسفارم هو التركيز على إطلاق عملياتنا في الأسواق التي تشهد نمواً مرتفعاً، ونواصل العمل على تعزيز مكانتنا كجهة متخصصة في اضطرابات الجهاز العصبي المركزي مع منتجات متميزة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في المنطقة".

تؤثر الاضطرابات النفسية والعصبية على عدد كبير ومتزايد من الأشخاص، حيث يُتوقع أن يصاب واحد من كل أربعة أشخاص حول العالم في مرحلة ما من حياتهم بأحد هذه الاضطرابات. يعاني 2.9 مليون شخص حول العالم من التصلب العصبي المتعدد (التصلب اللويحي)، بينما يتراوح معدل انتشار مرض التصلب العصبي المتعدد في دول مجلس التعاون الخليجي من 16 إلى 105 حالة لكل 100,000 شخص1.

1 أطلس التصلب العصبي المتعددhttps://www.atlasofms.org/

عن مجموعة نيوراكسفارم (Neuraxpharm)

نيوراكسفارم شركة أوروبية رائدة في مجال الأدوية المتخصصة بعلاجات الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الاضطرابات النفسية والعصبية. تتمتع الشركة بفهم فريد وخبرة عميقة تغطي 35 عاماً بأمراض الجهاز العصبي المركزي.

تواصل نيوراكسفارم الابتكار وتقدم منتجات وحلول جديدة لتلبية احتياجات المرضى، وتوسع محفظتها من خلال شبكة أعمالها وشراكاتها وعمليات الاستحواذ.

يعمل حوالي 1,000 موظف في نيوراكسفارم. تطور الشركة وتسوّق منتجات علاجات اضطرابات الجهاز العصبي المركزي من خلال وجودها المباشر في أكثر من 20 دولة في أوروبا، واثنتين في أمريكا اللاتينية، وواحدة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم من خلال منظومة من الشركاء في أكثر من 50 دولة. تتلقى نيوراكسفارم الدعم من صناديق استثمارية خاضعة لاستشارة بيرميرا (Permira).

تصنّع نيوراكسفارم العديد من منتجاتها الصيدلانية في نيوراكسفارم فارماسوتيكالز، إسبانيا، المعروفة سابقاً باسم لابوراتوريوس ليسفي (Laboratorios Lesvi).

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