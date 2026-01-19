دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت نيوباي "NEO PAY"، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية سريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع ويو بنك ش.م.ع، أول منصة مالية رقمية في الشرق الأوسط، لتقديم حل إقراض عبر نقاط البيع (PoS)، مصمم للتجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعكس هذا الحل التزام الشركة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات المالية اللازمة لتحقيق النمو، والمنافسة في سوق يشهد تغيرات مستمرة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال فيبور مندادا، الرئيس التنفيذي لنيوباي: "يسعدنا التعاون مع ويو بنك لإطلاق حل إقراض مبتكر لنقاط البيع، يمكّن التجار من الوصول بسرعة وسهولة إلى رأس المال اللازم لدعم نموهم. وتُعد هذه الشراكة خطوةً إلى الأمام في إطار جهودنا لجعل الدعم المالي أكثر سهولةً وفعاليةً للتجار، كما أنها تعكس التزام نيوباي بدعم التجار في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. وسوف نعمل معاً من خلال مثل هذه الحلول والمبادرات على رسم ملامح مستقبل تمويل التجار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة."

بدوره، قال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي ل"ويو بنك": "تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، وفي ويو بنك لطالما كانت أولويتنا هي جعل الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجاتها. ومن خلال شراكتنا مع نيوباي، نساعد التجار على الوصول إلى رأس مال في الوقت المناسب، والحصول على رؤى آنية تمكّنهم من إدارة التدفقات النقدية بسلاسة أكبر وتنمية أعمالهم بثقة. ومعاً، نُسهم في دعم طموح دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر وجاهز للمستقبل."

ويُتيح نظام الإقراض الجديد للتجار وصولاً سريعاً إلى التمويل بناءً على بيانات مبيعاتهم، كما أنه يلغي الحاجة إلى الإجراءات المطولة المُعتادة في عمليات الموافقة على القروض التقليدية وإجراءات التحقق من الائتمان. ويُعزز هذا الابتكار الاستقرار المالي للتجار، حيث ترتبط أقساط السداد بحجم المبيعات، ما يضمن توافق الأقساط مع تدفقات الإيرادات، ويُخفف الضغوط المالية على التجار خلال فترات تباطؤ المبيعات. ويدعم هذا الحل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير رأس مال عامل لأغراض محددة مثل شراء المخزون، واستراتيجيات التسويق، وتوسيع الأعمال، كما يُمكّنها من اغتنام فرص النمو دون التأخير الذي يرتبط عادة بإجراءات الموافقة على القروض التقليدية.

وتُمكّن هذه الشراكة بين نيوباي وويو بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول بسلاسة إلى التمويل، ما يُمكّنها من تجاوز العوائق المالية ودفع عجلة النمو. وتُؤكد الشركتان من خلال دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التزامهما القوي بتعزيز المرونة الاقتصادية في دولة الإمارات.

نبذة عن نيوباي

نيوباي هي منصة المدفوعات الرقمية المفضلة في المنطقة. تقدم نيوباي خدمات رائدة في السوق لجذب التجار، وحلول معالجة المدفوعات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل المحافظ المتكاملة، والحلول القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS)، وخدمات الدفع الآجل أو اشتر الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، وتحليلات البيانات، وغيرها. وتعد المنصة رائدة في ابتكارات رئيسية في مجال المدفوعات في المنطقة، مع إجمالي حجم مدفوعات سنوية معالجة يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي.

لمعرفة المزيد حول الطريقة التي تضيف بها نيوباي قيمة لعملائها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.neopay.ae

نبذة عن ويو بنك ش. م. ع

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع المنصة المالية الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ ويو بنك من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم القابضة (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة إي آند، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المصرفية المتطورة والنهج الذي يركز على العملاء لتقديم حلول مالية سلسة وشاملة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية ورؤى واضحة لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة الخدمات المصرفية التقليدية، حيث توفر بوابة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

وبصفته المنصة المالية الرقمية الرائدة في المنطقة، يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لتحقيق التطلعات المالية طويلة الأمد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wio.io

-انتهى-

#بياناتشركات