الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيميتشك العربية، التابعة لمجموعة نيميتشك العالمية، المتخصصة في تطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «جامعة الأمير سلطان»، للمساهمة في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب تطوُّر مهاراتهم الرقمية.

وسَتُمَكّن الشراكة طلبة «جامعة الأمير سلطان» من الإنخراط في «أكاديمية نيميتشك» التي تتيح لهم استخدام أدوات وتقنيات رقمية تُستعمل فعلياً في قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات والإعلام، ضمن إطار تعاوني يربط التعليم الأكاديمي بِواقع سوق العمل الحقيقي. كما سيبحث الجانبان إمكانية إطلاق برنامج لدعم المشاريع الناشئة.

وفي هذا السياق، أكد «إيف بادرين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»، أن تمكين الجيل الجديد من الكفاءات يشكّل ركناً أساسياً في أهداف «مجموعة نيميتشك» لتطوير البيئة العمرانية، مشيراً إلى أن الشراكة تعكس التزام «نيميتشك» بدعم رؤية 2030 ومسيرة التحول الوطني في المملكة من خلال الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار.

من جانبه، أوضح «مؤيّد سمباوه»، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات قطاع البناء في المملكة، لافتاً إلى أن نقل الخبرات العالمية والبرامج الأكاديمية المتخصصة إلى الجامعة سيسهم في إعداد طلبة يمتلكون مهارات عملية وقيادية تتوافق مع متطلبات المستقبل وتتماشى مع رؤية السعودية 2030.

بدوره، أوضح الدكتور «عبدالحكيم الماجد»، عميد كلية الهندسة في «جامعة الأمير سلطان»، أن الشراكة تتيح للجامعة تعزيز مناهجها بأحدث التقنيات العالمية، وإتاحة فرص أوسع للطلبة للاطلاع على الممارسات المهنية الواقعية، بما يمنحهم ميزة تنافسية، ويمكّنهم من الإسهام بفاعلية في نمو قطاعات الهندسة والإعلام في المملكة. وأكد التزام الجامعة بتزويد الطلاب بتعليم جامعي يرتقي إلى المستوى الأكاديمي العالمي.

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها بإستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

نبذة عن «جامعة الأمير سلطان»

تُعد «جامعة الأمير سلطان» إحدى الجامعات الأهلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتعكس الاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة توجهها نحو تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز تعاونها الدولي، بما يسهم في معالجة قضايا ذات بعد عالمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

تعرف على المزيد على الرابط التالي: https://www.psu.edu.sa/

