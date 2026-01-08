جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة وشركة "نيسان لرياضة السيارات والتخصيص" (Nissan Motorsports & Customization Co. Ltd.)، المعروفة باسم "إن إم سي" (NMC)، عن إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز قوة علامة نيسان بشكل شامل، وذلك من خلال توسيع أنشطة رياضة السيارات وتطوير مجموعة طرازات «نيسمو». وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المنتجات في إطار خطة التعافي «Re:Nissan»، حيث تُعدّ بعض الطرازات القلب النابض للشركة لما تؤديه من دور محوري في تجسيد قوة علامة نيسان، عبر إثارة المشاعر وتعزيز الشغف، مع ترسيخ «نيسمو» في صميم هذه الطموحات.

وستدعم شركة «إن إم سي» هذه الاستراتيجية من خلال إبراز التزامها المستمر بالأداء العالي عبر رياضة السيارات، وتقديم تجارب قيادة مثيرة من خلال منتجات «نيسمو»، مدعومة بمبادرات أعمال جديدة تشمل السباقات، والتخصيص، والبرامج التي تسهم في تسليط الضوء على إرث العلامة التجارية.

السعي نحو الأداء عبر رياضة السيارات

تحت شعار «من الطريق إلى الحلبة، ومن الحلبة إلى الطريق»، تواصل نيسان الاستفادة من التقنيات وروح القيادة التي طورتها من خلال مشاركاتها في أبرز بطولات السباقات العالمية، مثل «سوبر جي تي» و«فورمولا إي». ويتم نقل الرؤى والابتكارات التي تُطوَّر على الحلبات إلى مجموعة سيارات «نيسمو»، بما يعزز مصداقية العلامة في مجال الأداء ويرسّخ جاذبيتها. كما ستواصل نيسان تحدي حدودها من خلال المشاركة في بطولات مثل «سوبر تايكيو»، إلى جانب التوسع في فئات جديدة من السباقات.

واعتباراً من السنة المالية 2026، تخطط نيسان لتقديم نماذج سيارات مخصصة لأنشطة السباقات، بهدف تسريع وتيرة التطوير التقني على مستوى العتاد والبرمجيات، بما يدعم مشاركاتها المستقبلية في رياضة السيارات ويسهم في توسيع مجموعة سيارات «نيسمو».

مجموعة سيارات نيسان: شغف مدفوع بالأداء والإثارة

استناداً إلى النجاحات التي حققتها محفظتها الحالية، تهدف نيسان إلى مضاعفة عدد طرازات «نيسمو» المتوفرة عالمياً من خمسة إلى عشرة طرازات. كما تخطط الشركة لتوسيع نطاق توفر سيارات «نيسمو» في الأسواق، مع استهداف رفع حجم الإنتاج السنوي من نحو 100 ألف مركبة إلى 150 ألف مركبة بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة نسبة المبيعات خارج اليابان من حوالي 40% إلى 60% خلال الفترة نفسها.

وفي إطار سعيها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، ستدرس نيسان فرص التعاون مع شركاء خارجيين لتوسيع أعمال «نيسمو» وتقديم منتجات تسهم في تعزيز متعة القيادة والأداء.

تسليط الضوء على «نيسمو» في معرض طوكيو للسيارات 2026

ضمن هذه المرحلة التطويرية، ستكشف نيسان و«نيسمو» عن أحدث ابتكاراتهما التي تجسّد أداء وابتكار علامة «نيسمو» خلال معرض طوكيو للسيارات 2026، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 11 يناير في مركز «ماكوهاري ميسي». ويمثل هذا المفهوم أول تعبير علني عن التوجه المستقبلي لعلامة «نيسمو»، حيث يجسّد فلسفة الأداء والطموحات التصميمية للعلامة بصورة ملموسة.

وبالتوازي مع الكشف عن السيارة الاختبارية الجديدة، سيضم جناح العرض مجموعة من السيارات التي تبرز الإرث الرياضي لعلامة نيسان وشغف القيادة، من بينها سيارة «فيرلايدي Z نيسمو»، التي تتوفر بخيار ناقل الحركة اليدوي لعشّاق تجربة القيادة الأكثر تفاعلاً.

كما سيتم الاحتفاء بإرث نيسان في رياضة السيارات من خلال عرض سيارة MOTUL AUTECH GT-R التي شاركت في موسم «سوبر جي تي» لعام 2016، تكريماً لمسيرة السائق تسوجيو ماتسودا، عقب اعتزاله بطولة «سوبر جي تي» مع نهاية موسم 2025.

برامج الإرث والترميم

إلى جانب مبادراتها المستقبلية، ستواصل «نيسمو» توسيع أعمالها في مجالي الإرث والترميم. ويُقدَّر حجم سوق ترميم السيارات عالمياً حالياً بنحو 500 مليار ين، مع توقعات بتجاوزه 1.2 تريليون ين بحلول عام 2032، ما يشكّل فرصة نمو استراتيجية واعدة.

وستركز «نيسمو» في مرحلتها الأولى على أعمال الترميم، وإعادة التصميم العصري، وبيع قطع الغيار لطرازات سكايلاين GT-R R32، وR33 وR34، مع خطط مستقبلية لإضافة طرازات أخرى وتوسيع هذه البرامج على المستوى الإقليمي. وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على إرث نيسان في مجال الأداء المتفوق، مع إعادة إحياء مشاعر الحماس والإثارة لدى عشّاق العلامة وجامعي السيارات.

وقال يوتاكا سانادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان لرياضة السيارات والتخصيص (NMC): "تواصل نيسمو الارتقاء بمستويات الإثارة والابتكار في سيارات نيسان، ونتطلع مستقبلاً إلى نقل شغفنا وروحنا التنافسية إلى خطوط إنتاج نيسان الأخرى."

ومن خلال مواصلة أنشطة رياضة السيارات، وتوسيع مجموعة سيارات «نيسمو»، وتنمية أعمال التخصيص والحفاظ على الإرث، تسعى نيسان و«نيسمو» إلى تقديم مستويات جديدة من الإثارة لعشّاق الأداء الرياضي وعلامة «نيسمو» ونيسان حول العالم.

