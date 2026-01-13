تعيين صباغ رئيساً لمنطقة الهند مع استمراره في قيادة عمليات نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS

إعادة تنظيم مهام التسويق والمبيعات في نيسان AMIEO (أفريقيا، الشرق الأوسط، الهند، أوروبا وأوقيانوسيا) بهدف تقريب عملية اتخاذ القرار من العملاء وتعزيز المرونة

(أفريقيا، الشرق الأوسط، الهند، أوروبا وأوقيانوسيا) بهدف تقريب عملية اتخاذ القرار من العملاء وتعزيز المرونة دمج مهام تخطيط المنتجات والتسويق على المستوى الإقليمي في نيسان AMIEO لتبسيط وتسريع العمليات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ والإطلاق

جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت نيسان عن سلسلة من التغييرات في الإدارة العليا ضمن منطقة AMIEO التي تضم أفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا وذلك في إطار جهودها لتعزيز تنفيذ خطة التحوّل Re:Nissan وتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة العمل وتعزيز التركيز على العملاء.

واعتبارًا من الأول من يناير 2026، تم توسيع نطاق مسؤوليات تييري صباغ على صعيد المنطقة الإقليمية ليشمل نيسان الهند، وبذلك يتولى منصب نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند. ويعكس هذا التوسّع في نطاق المسؤوليات تركيز نيسان على الحفاظ على استمرارية القيادة في الأسواق الراسخة، إلى جانب تعزيز الحوكمة وكفاءة التنفيذ وزخم النمو في الهند باعتبارها أولوية استراتيجية ضمن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا.

تُعدّ الهند محورًا أساسيًا لطموحات نيسان في عام 2026، حيث تسعى الشركة إلى تسريع وتيرة عودتها القوية إلى السوق. واستنادًا إلى هذا الزخم، تعتزم نيسان الهند طرح ثلاثة طرازات جديدة خلال الأشهر الـ14 إلى الـ16 المقبلة، تشمل "جرافايت" و"تكتون" وطراز رباعي الدفع من الفئة "سي" بسبعة مقاعد، إلى جانب مواصلة توسيع نطاق وصولها إلى العملاء من خلال شبكة وكلاء متنامية تضم 250 نقطة اتصال في مختلف أنحاء الهند.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان AMIEO لمنطقة أفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا: "تتمحور خطةRe:Nissan حول التحوّل ووضع العميل في صميم الاهتمام. ومن خلال تمكين القيادة الإقليمية، نعمل على بناء مؤسسة أكثر مرونة قادرة على الاستجابة السريعة لديناميكيات السوق وتقديم منتجات تنافسية وجذابة. وأنا واثق من أن هذه التغييرات ستسهم في تعزيز أدائنا وتسريع وتيرة تقدمنا في عام 2026، وأتمنى لتييري صبّاغ كل التوفيق في مناصبهم الجديدة."

وفي ذات السياق، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند: "أشعر بالامتنان والفخر لتوسيع مهامي الإقليمية لتشمل سوقاً استراتيجيّاً مثل الهند في مرحلة مهمة بالنسبة لنا في نيسان. تتميز منطقتا الشرق الأوسط والهند بديناميكية عالية ونمو متسارع، مما يفتح آفاقاً واسعة للمستقبل. وأتطلع للعمل عن كثب مع فرقنا وشركائنا المتميزين عبر المنطقة للبناء على نجاحاتنا الحالية، وتسريع وتيرة النمو، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا."

وستسهم هذه الهيكيلية الجديدة لمهام التسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا في تقريب عملية اتخاذ القرار من العملاء، مع دمج المهام الرئيسية لتعزيز المرونة والقدرة التنافسية.

وفي سياق متصل، سيتولى "جوردي فيلا" منصب نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان أوروبا وأفريقيا، ومسؤول خدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية ضمن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا مع توسيع نطاق مسؤولياته ليشمل التسويق والمبيعات في أوروبا، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية.

وعلى المستوى الإقليمي، ستعمل نيسان على دمج مهام تخطيط المنتجات والتسويق ضمن هيكل موحّد يركّز على المنتج، بهدف تبسيط العمليات من مرحلة الفكرة إلى الإطلاق. وستتولى "كليدنا ليونز" قيادة هذا الهيكل الجديد بصفتها نائب الرئيس الإقليمي للمنتجات والخدمات واستراتيجية التسويق، حيث ستشرف على التخطيط المتقدم وتعزيز تنافسية المنتجات وإدارة دورة حياة المنتج.

وبالإضافةً إلى ذلك، توسّعت مهام غيوم باربيه، نائب الرئيس الإقليمي لتخطيط المبيعات والعمليات، لتشمل جميع أنشطة التخطيط والتسعير وتعزيز القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية.

وتعزّز هذه التغييرات التزام نيسان بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بوتيرة أسرع وبدقة أعلى، بما يضمن مواءمتها مع الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف الأسواق وبحسب تنوعها ضمن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا.

كما أعلنت نيسان عن مغادرة "ليون دورسرز"، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس العمليات التجارية في نيسان ضمن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا. وكان "دورسرز" قد انضم إلى نيسان كمتدرّب في نيسان أوروبا – أمستردام عام 1992، ليتولى بعدها عددًا من المناصب القيادية في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا واليابان، قبل أن يتم تعيينه نائبًا للرئيس التنفيذي الأول للتسويق والمبيعات في منطقة في عام 2021.

وعقب سلسلة من الإطلاقات المميّزة للمنتجات في مختلف أسواق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا خلال عام 2025، تتطلع نيسان إلى تحقيق نتائج قوية هذا العام في المنطقة مع طرح المزيد من المنتجات والتقنيات الجديدة. ويشمل ذلك إطلاق طرازي "جرافايت" و"تكتون" في الهند مطلع العام الجاري، إلى جانب وصول الجيل الجديد من نيسان "نافارا" إلى صالات العرض في منطقة أوقيانوسيا، وإطلاق النسخة الكهربائية الجديدة من نيسان "جوك" في أوروبا.

