دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "نومورا" اليوم عن افتتاح مقرّها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبالاعتماد على خبراتها في إدارة الثروات العالمية لدى شركة "نومورا سنغافورة المحدودة"، انطلق مكتب دبي في العام 2023 بهدف توسيع قاعدة عملاء المجموعة. وإلى جانب استقطاب عدد من مديري العلاقات الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة، أسهمت هذه الاستراتيجية في نجاح توسع أعمال الشركة في المنطقة.

وبعد أن ركّزت الشركة في بداياتها على بناء منصة تخدم أبناء الجاليات من جنوب آسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها عبر توسيع نطاق تغطيتها، ليشمل العملاء المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية الفردية، ومديري الأصول الخارجيين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعزز هذا الإعلان التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة أعمال مواتية لشركة "نومورا" وغيرها من المؤسسات، بما يُسهم في مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي والمنطقة عموماً.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي : "يعكس توسّع ’نومورا‘ داخل مركز دبي المالي العالمي قوة مسيرة نموّها الإقليمية، وخبرتها العريقة الممتدة لأكثر من قرن، والتي تحظى بتقدير عملائها ويؤكد على عمق الفرص التي توفرها دبي للشركات العالمية. وبصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يوفّر المركز منصة مثالية للمؤسسات العالمية لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص النمو الجديدة التي توفرها المنطقة. يسعدنا أن نرى ’نومورا‘ تُوسّع حضورها في المركز، مما يعزز دور دبي كوجهة عالمية لرأس المال والمواهب وقاعدة مفضّلة لأكبر المؤسسات المالية المرموقة في العالم".

من جانبه، قال رافي راجو، رئيس إدارة الثروات العالمية في "نومورا": "لقد تمكن مركز دبي المالي العالمي من ترسيخ مكانته منذ سنوات طويلة كأحد المراكز المالية العالمية الرئيسية. وقد شهدنا في ’نومورا‘ نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة بفضل وجودنا المباشر في هذا المركز. وبعد انتقالنا إلى مساحة أكبر، سنتمكن من دعم فريقنا المتنامي في دبي، وتقديم قيمة أكبر لقاعدة عملائنا المتزايدة في المنطقة".

نبذة عن نومورا

تُعدّ "نومورا" مجموعة خدمات مالية تتمتع بشبكة عالمية متكاملة. ومن خلال ربط الأسواق بين الشرق والغرب، تلبي نومورا احتياجات الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية، وهي: إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات، وتداول الجملة (الأسواق العالمية والمصرفية الاستثمارية)، والعمليات المصرفية. وكانت هذه الشركة قد تأسّست في العام 1925، وتنطلق من تقليد راسخ بالاعتماد على نهج ريادي يقوم على الانضباط والالتزام، حيث تُقدّم لعملائها الحلول المبتكرة والرؤى المعمّقة القائمة على التحليل المدروس. وللمزيد من المعلومات عن نومورا، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.nomura.com.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الاسم الشركة رقم الهاتف ميتش هايس نومورا إنترناشونال (هونغ كونغ) المحدودة +852 2252 6014 ديمبل موتواني نومورا سنغافورة المحدودة +65 6433 6219

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

-انتهى-

#بياناتشركات