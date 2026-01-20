الرياض - المملكة العربية السعودية : وقّعت شركة «ريمات الرياض للتنمية» الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض عقدين مع مجموعة "نايف الراجحي الاستثمارية" عبر شركتها "فاي" (Phi) للإعلانات الخارجية، وذلك لتطوير وبناء وتشغيل ستة مواقع استراتيجية جديدة للوحات إعلانية خارجية ثابتة وكبيرة الحجم في مدينة الرياض.

تأتي هذه الخطوة بهدف تنمية قطاع الإعلانات الخارجية في العاصمة، بما ينسجم مع مستهدفاتها في تحسين المشهد الحضري، وبما يواكب التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة، وذلك امتدادًا للنجاحات التي حققتها الشراكة السابقة بين الطرفين ضمن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة اللوحات الإعلانية الثابتة كبيرة الحجم على الأراضي البيضاء أو المباني قيد الإنشاء أو الترميم داخل المملكة. ويعكس هذا التوقيع الأداء المتميز الذي أظهرته شركة "فاي" (Phi) في تنفيذ وتشغيل اللوحات الإعلانية، والذي أسهم خلال فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإعلان الخارجي في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة "نايف الراجحي الاستثمارية"، نايف بن صالح الراجحي، قائلاً:"يسعدنا توقيع هذه العقود الإضافية مع شركة ريمات الرياض، والتي تعكس مستوى الثقة المتنامي بين الطرفين، وتؤكد نجاح التجربة الاستثمارية السابقة في تطوير واستثمار الأراضي المخصصة للإعلانات الخارجية. إن هذا التوسع يعكس ثقة شركة ريمات الرياض في أداء المجموعة وقدرتها على التنفيذ، ويحفّزنا على مواصلة الاستثمار في هذا السوق الواعد، لما يحمله من فرص نمو مستدام وتأثير إيجابي على المشهد الحضري والاقتصادي لمدينة الرياض."

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "فاي" (Phi) ماهر بولس أن اللوحات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مستوى المنتجات الإعلانية التي تقدمها الشركة، إذ تغطي مواقع استراتيجية على محاور رئيسة عالية الكثافة المرورية في مدينة الرياض، بما يضمن وصولًا واسعًا لشرائح متنوعة من الجمهور.

وأضاف أن اللوحات ستُطوَّر وفق الكود العمراني السلماني، بحضور بصري لافت وجودة تنفيذ عالية، ومدعومة بتقنيات حديثة تشمل أنظمة مدمجة لاحتساب الحركة المرورية، ما يعزز قياس فعالية الحملات الإعلانية ويضع هذه المنتجات ضمن الأفضل على مستوى المنطقة.

وتمكنت شركة فاي (Phi) خلال فترة وجيزة من ترسيخ حضورها في قطاع الإعلانات الخارجية في السوق السعودي، مستندة إلى خبراتها المتراكمة في أسواق إقليمية رئيسة، دبي والقاهرة. ويأتي ذلك بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار، وتبنّي التقنيات المتقدمة، والهندسة المتخصصة، إلى جانب الاختيار الدقيق للمواقع الاستراتيجية، ما عزز قدرتها التنافسية وتميّزها في

القطاع. وتخدم الشركة نخبة من العلامات التجارية الرائدة والفاخرة، المحلية والعالمية، في قطاعات متعددة تشمل أسلوب الحياة، والتقنية، والسيارات، والقطاع المصرفي، والضيافة، وغيرها، من خلال حلول إعلانية خارجية متكاملة تجمع بين الحضور المؤثر والقيمة الاستثمارية العالية.

