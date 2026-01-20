دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن نادي دبي لسباق الخيل اليوم عن شراكة مع شركة توك إنفست (Tokinvest)، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، وذلك لاستكشاف إطلاق برنامج رائد لترميز خيول السباق، بهدف إنشاء سوق عالمي لرموز الخيول وتقديم طرق جديدة للجماهير للتفاعل مع أفضل وأقوى سباقات الخيل.

ويهدف البرنامج المقترح إلى تمكين الجماهير والمستثمرين من شراء رموز رقمية مرتبطة بمسيرة خيل من خيول السباقات، وسيتمكن حاملو الرموز من المشاركة في عائدات السباقات المرتبطة بالجزء المُرمّز من الحصان، كما سيحصلون على تجارب متنوعة وحصرية في أيام السباقات ضمن فئات متعددة، وتختلف مزاياها حسب المستوى. ويخضع البرنامج للموافقات التنظيمية، وهو غير متاح للجمهور في الوقت الحالي. وقد تشمل بعض الفئات تجارب ضيافة فاخرة، وزيارات للإسطبلات، ولحظات حصرية من خلف الكواليس مرتبطة برحلة السباقات وأبرز اللحظات التاريخية في هذه الرياضة العريقة.

ويستهدف الطرفان إطلاق البرنامج لأول مرة خلال موسم سباقات 2026-2027 في دبي، وذلك رهناً بالجاهزية التنظيمية والتشغيلية. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الخيول المشاركة وفئات الاشتراك، قبل موعد الإطلاق.

ومن خلال الربط بين المشاركة الرقمية الخاضعة للتنظيم والتجارب الواقعية، يوفّر البرنامج للجمهور وعشاق الخيول ارتباطًا أعمق وأكثر تفاعلية مع هذه الرياضة، جامعًا بين إرث سباقات الخيل والبنية التحتية المالية للجيل القادم.

وقال سعادة علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل:

"يمتلك هذا البرنامج القدرة على إعادة تعريف تجربة سباقات الخيل للجميع، فمن خلال تحويل الجمهور من متفرجين إلى شركاء، نفتح الباب أمام حقبة جديدة من تفاعل الجماهير، مع تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في صناعة سباقات الخيل والفروسية".

وستتولى شركة توك إنفست، المرخّصة في دبي كمُصدِر ووسيط-تاجر، إدارة عملية الترميز ودورة حياة المنتج، إلى جانب الإشراف على انضمام المستثمرين، ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وحفظ الأصول الرقمية، وتوزيع العائدات بشفافية.

من جانبه سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة توك إنفست:

"من خلال شراكتنا مع نادي دبي لسباق الخيل، نفخر بتقديم الترميز المنظّم إلى واحدة من أعرق الرياضات في العالم، وسيكون هذا أول سوق عالمي مخصص لترميز الخيول، يجمع بين الإرث والتقاليد والابتكار، ويمنح الداعمين وسيلة ذات معنى ومتوافقة مع الأنظمة للمشاركة في متعة السباقات".

نبذة عن نادي دبي لسباق الخيل

تأسس نادي دبي لسباق الخيل عام 1992 تحت إشراف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظم النادي سباقات الخيل في مضمار ميدان من نوفمبر إلى مارس، حيث يقام كرنفال سباقات دبي وكأس دبي العالمي – أحد أروع وأهم أيام السباقات في العالم بإجمالي جوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي للأمسية التي تتضمن تسعة أشواط، من ضمنها 12 مليون دولار أمريكي على المحك في سباق اللقب.

نبذة عن مضمار ميدان

يعد مضمار ميدان أكبر منشأة متكاملة لسباقات الخيل في العالم، ويستضيف كرنفال سباقات دبي الذي يمتد من نوفمبر حتى مارس، بالإضافة إلى يوم كأس دبي العالمي المذهل، كما يُعد مركزاً رئيسياً لسباقات الخيل والحياة الاجتماعية في دبي، وتمتد المنصة الرئيسية بطول نصف ميل، وتتسع لأكثر من 80,000 متفرج.

نبذة عن توك إنفيست (Tokinvest)

تسهل توك إنفيست (Tokinvest) عملية الاستثمار في الأصول التي كانت في السابق متاحة فقط لأصحاب الثروات الكبيرة، لتفتح الباب أمام فرص لم يكن من المتخيل الصول إليها من قبل، وتتيحها لشريحة أوسع من المستثمرين. وتعمل الشركة على إنشاء وإصدار منتجات استثمارية مجزأة بالتعاون مع مالكي تلك الأصول، الذين يسعون إلى جعل أصولهم قابلة للاستثمار أمام سوق أوسع بكفاءة أكبر وبحد أدنى أقل للدخول. كما توفر توك إنفيست كلاً من عملية الإصدار الأولي إلى جانب سوق تداول متكاملة تمكن المستثمرين من الشراء، والبيع، والتداول بسهولة، وسلاسة.