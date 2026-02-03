الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مُزن"، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي عن إطلاق هويتها الجديدة والتي تمثل المرحلة القادمة في مسيرة نموها العالمي. وترتكز الهوية الجديدة على مهمة مُزن في تمكين المؤسسات بالذكاء الاصطناعي الذي يصنع الأثر، وتعكس طموح الشركة في التوسع الدولي.

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن: "تمثّل هذه الخطوة تقدّماً مهماً في مسيرة مُزن. لقد أثبتنا قدرتنا على بناء حلول ذكاء اصطناعي مؤسسية عالية الأداء تعمل بكفاءة في أكثر البيئات تطلّباً وفي أسواق مختلفة. وتعكس هويتنا الجديدة مستوى التوسّع والثقة والأثر الذي نواصل تحقيقه لعملائنا".

تعزيز الحضور العالمي

تدعم الهوية الجديدة لشركة "مُزن" حضورها الدولي المتنامي، إذ عزّزت الشركة قدراتها التجارية للانطلاق نحو الأسواق العالمية، مع استمرارها في الاستثمار في الكفاءات السعودية. حيث تمزج "مُزن" بين الخبرات المحلية المتميزة والخبرات القيادية العالمية القادمة من مؤسسات رائدة مثل Google DeepMind وAmazon وApple، مما يتيح لها بناء أنظمة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى تنطلق من فهم عميق للبيئة الإقليمية، وقابلة لتتوسع على نطاق دولي.

ولمواكبة هذه المرحلة الجديدة من النمو، انضم كارل روبرتسون إلى "مُزن" بصفته الرئيس التنفيذي للتسويق. و قد شغل كارل منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في عدد من الشركات التقنية العالمية الرائدة مثل FNZ و Temenos، ويقدّم خبرة عميقة في توسيع نطاق شركات التقنية العالمية في الأسواق الدولية.

تصنيفات عالمية

وتواصل مُزن الحصول على تصنيفات عالمية من أبرز المحللين والمؤسسات الدولية، بما في ذلك Chartis Research ،Forrester ،Frost & Sullivan ،CNBC ،Statista.

وقد حققت شركة مُزن مؤخراً تصنيف فئة "القادة" من Chartis في كلٍّ من حلول مكافحة غسل الأموال (AML) وحلول اعرف عميلك (KYC)، مما يضعها ضمن نخبة من 10 شركات فقط على مستوى العالم التي تحقق هذين التصنيفين معاً.

وقال شون أومالي، مدير الأبحاث للجرائم المالية والرقابة في Chartis Research: "يعكس تصنيف مُزن في فئة "القادة" في حلول مكافحة غسل الأموال (AML TMS) نضج قدراتها في الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI)، إذ تتيح هذه القدرات توصيات مخصصة لكل حالة، وتندمج ضمن عملية تطوير نماذج متقدمة لتقييم مراقبة المعاملات وتحسينها باستمرار".

"إضافة إلى ذلك، تُعزَّز هذه القدرات بأنظمة قوية لأتمتة سير العمل، ومعالجة سريعة للمعاملات، وإمكانيات مرنة لدمج البيانات والأنظمة، وهي مجموعة من الخصائص التي يوليها قادة الامتثال والجهات التنظيمية حول العالم أهمية عالية، والتي سوف تسهم في دعم توسّع مُزن العالمي".

التركيز على المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي أعلى قيمة للمؤسسات

وفي إطار استراتيجية الهوية الجديدة، تعمل "مُزن" على تركيز جهودها في مجالين استراتيجيين، حيث يقدّم الذكاء الاصطناعي أعلى قيمة للمؤسسات:

مكافحة الجرائم المالية (FOCAL): دعم البنوك والشركات التقنية المالية وشركات التأمين والجهات الحكومية في كشف ومنع الاحتيال، والتعامل مع الأنظمة التنظيمية المعقّدة، وبناء الثقة مع العملاء من خلال منصة "فوكال" لحلول الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.

الذكاء المعرفي المؤسسي (OSOS): بالاستفادة من تطوّر قدرات مُزن في الذكاء اللغوي، تُحدث منصة "أُسس" تحولاً جذرياً في طريقة وصول المؤسسات إلى المعرفة والمعلومات، وفهمها، والتفاعل الفوري معها.

نظرة إلى المستقبل

تعكس هوية مُزن الجديدة التزاماً مستمراً بتقديم تقنيات ذكاء اصطناعي موثوقة وعالية الأداء للمنظمات. ومع تعزيز حضورها العالمي، ستواصل مُزن الاستثمار في الكفاءات، والشراكات، وابتكار المنتجات، لتمكين المؤسسات من العمل بثقة أكبر، وسرعة أعلى، ومرونة أقوى.

-النهاية-

نبذة عن "مُزن"

مُزن هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تمكّن المنظمات من اتخاذ قرارات مدروسة، عن طريق منصات ذكية في مجالين محوريين: مكافحة الجرائم المالية والذكاء المعرفي المؤسسي. تقنيات مُزن مُصمَّمة للعمل على نطاق عالمي، مع القدرة على التكيّف مع احتياجات كل قطاع تخدمه.

للمزيد من المعلومات حول الشراكة، يرجى زيارة: www.mozn.ai

وللاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني media@mozn.ai

-انتهى-

#بياناتشركات