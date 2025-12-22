لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، عن حصولها على رخصة تقديم خدمات مناولة الشحن الجوي لمدة سبع سنوات في مطار بروكسل في بلجيكا.

ويأتي دخول مينزيز إلى السوق البلجيكية ليوسّع حضور الشركة ضمن شبكتها العالمية المتنامية، والتي تضم اليوم نحو 350 مطاراً في 65 دولة. وتعكس هذه الخطوة الزخم المتواصل الذي تحققه الشركة على مستوى خدمات مناولة الشحن وخدمات ساحة المطار، إلى جانب تركيزها على تعزيز عملياتها في أبرز المطارات الدولية.

ويُعد مطار بروكسل مركزاً رئيسياً لعمليات الشحن الجوي في القارة الأوروبية، إذ يعتبر بوابة لدعم خطوط الشحن الجوي في عدد من القطاعات الحيوية، بما فيها المستحضرات الدوائية، والمنتجات القابلة للتلف، والخدمات اللوجستية عالية القيمة. ومع الحصول على هذه الرخصة الجديدة، تهدف مينزيز إلى تعزيز معايير إدارة تعاقب رحلات الطائرات، وتبسيط عمليات المناولة الأرضية، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتّسقة لشركات الطيران المشغلة لطائرات الشحن الجوي المخصّصة في المطار.

وبموجب الرخصة الجديدة، بدأت مينزيز تقديم خدماتها لشركة "لاتام كارجو"، من خلال دعم 15 دورة تشغيل أسبوعياً عبر ثلاث رحلات يومياً على مدار خمسة أيام، مما يسهم في ربط بلجيكا بشبكة "لاتام" الممتدة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية. ويعكس التوسع الذي تشهده شركة "لاتام كارجو" في أوروبا ارتفاع الطلب على حلول المناولة الأرضية الموثوقة وعالية الجودة، فيما تتمتع مينزيز بالمقومات والخبرات اللازمة لدعم هذا النمو ودفعه قدماً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميغيل غوميز سجونيسون، نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا في مينزيز للطيران: "إن حصولنا على هذه الرخصة الجديدة يعكس متانة خبراتنا الواسعة في مجال مناولة الشحن الجوي، كما أن إطلاق العمليات بالتزامن مع توسع جدول رحلات الشحن لشركة "لاتام" في مطار بروكسل يرسخ قاعدة متينة للنمو خلال السنوات القادمة. ومع توسيع أعمالنا، تركز فرقنا ًعلى تقديم خدمات آمنة وفعالة وعالية الجودة، مع التزامنا المستمر بالارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة لجميع عملائنا في هذا المركز الحيوي للشحن الجوي".

لمحة حول مينزيز للطيران

تدير شركة مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، عملياتها في ست قارات، وتعمل في أكثر من 350 مطاراً ضمن ما يزيد على 65 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 4.8 مليون رحلة سنوياً، مع حجم مناولة يتجاوز 2.4 مليون طن من البضائع.

ويضم فريق العمل أكثر من 65,000 موظف يمتلكون خبرة عالية في تقديم خدمات أرضية وفق أعلى معايير الجودة والدقة تشمل خدمات الركاب والصالات والمدرجات؛ وخدمات الشحن الجوي، بما في ذلك المناولة والتخزين والشحن بالجملة؛ وخدمات الوقود، بما في ذلك إدارة مستودعات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

وتشتهر شركة مينزيز للطيران في القطاع بتقديم خدمات تراعي أعلى مستويات الأمان والسلامة والاستدامة، وتلبي احتياجات العملاء، وتضمن استمرار حركة الركاب والطائرات والبضائع على مدار الساعة.

وأصبحت مينزيز للطيران، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، منذ تأسيسها في عام 1833 أكبر مجموعة لخدمات الطيران في العالم من حيث عدد الدول والمطارات والرحلات.

