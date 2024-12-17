دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميزن"، وهي إحدى شركات مجموعة صديقي القابضة والوكيل الرئيسي لعلامة أون في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن إطلاق www.on.ae، وهي منصة مخصصة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير منتجات العلامة التجارية السويسرية للملابس الرياضية الفاخرة وجلبها مباشرةً إلى المستهلكين في الأسواق الإماراتية.

تمثل المنصة الجديدة نقلةً نوعية لعلامة "أون"؛ حيث تُمكنّها من تقديم تشكيلتها الأساسية الكاملة وتوفر للمستهلكين تجربة تسوق سلسة ومريحة من خلال الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العلامة ومخزونها المتجدد بشكلٍ منتظم. ومع إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث مجموعات العلامة وإصداراتها الإقليمية، يمكن للمتسوقين الآن اكتشاف جميع المنتجات بدءًا من أحذية الجري عالية الأداء وصولاً إلى الملابس الرياضية الأساسية اليومية، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.

وبعد سلسلة من الشراكات الناجحة مع تجار التجزئة عبر الإنترنت والمتاجر الرياضية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت On.ae أول منصة للعلامة التجارية في المنطقة تتيح للمستهلكين شراء منتجاتها مباشرةً. تقدم المنصة مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الشحن في اليوم ذاته للطلبات المقدمة قبل الساعة 11 صباحًا، وخدمة مخصصة للعملاء المحليين، وخيارات دفع متنوعة، فضلاً عن توفير فرصة للتواصل مع مجتمع نابض بالحياة من عشاق العلامة التجارية.

في هذه المناسبة أكد حسن عبد المجيد صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة ميزن أن إطلاق منصة On.ae يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الملابس الرياضية عالية الجودة في المنطقة. وأضاف: "توفر هذه المنصة الجديدة المخصصة للتجارة الإلكترونية تجربة سلسة ومريحة للعملاء، وتتيح لنا إمكانية التواصل مباشرةً مع عشاق العلامة". لافتًا إلى أهمية هذه المنصة في تعزيز حضور علامة أون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وتماشياً مع خطة أون الاستراتيجية للنمو المستمر، تسعى كل من ميزن وأون إلى توسيع نطاق وجود العلامة الرقمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تليها باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في عام 2025.

لمحة عن أون:

انبثقت علامة أون من جبال الألب السويسرية عام 2010، حاملة رسالة "إلهام الروح الإنسانية من خلال الحركة"، وهي المهمة التي تظلّ راسخةً في هوية العلامة حتى يومنا هذا. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على انطلاقها، تُقدم أون ابتكارات ثورية في مجال الأحذية والملابس والإكسسوارات، مصمّمة خصيصاً للجري عالي الأداء والأنشطة الخارجية، والتنس والتدريب والارتداء اليومي. وقد نجحت تقنية CloudTec® الحائزة على جوائز، إلى جانب التصاميم المدروسة، والخطوات الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، في جذب قاعدة جماهيرية عالمية، تُلهمهم أون على الاستكشاف والتجديد وتحقيق الأحلام.

توسع أون حضورها لتتواجد في أكثر من 60 دولة حول العالم، مُتواصلةً مع مجتمع رقمي نابض بالحياة على موقعها الإلكتروني www.on.com.

لمحة عن ميزن:

انطلقت ميزن عام 2017 كإحدى شركات صديقي القابضة، رافعةً راية التميز في قطاعات الموضة والجمال والنظارات والمنتجات الجلدية والإكسسوارات. وتُعدّ ميزن خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تنويع المجموعة، وتوسّعها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. وتضمّ محفظة الشركة اليوم نخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، تشمل: "إيسوب"، علامة تجارية أسترالية تُقدّم منتجات فاخرة للعناية بالبشرة، و"أوليبار براون"، علامة تجارية بريطانية عريقة في مجال ملابس الشاطئ الرجالية، و"جنتل مونستر"، علامة كورية جنوبية مشهورة بنظاراتها العصرية وتصاميمها المبتكرة.

لمحة عن صديقي القابضة:

منذ تأسيسها في عام 2007، تسعى صديقي القابضة إلى تحقيق نهجٍ راسخ يرتكز على هدفين أساسين: التركيز على العملاء والتفوق التشغيلي. تُجسّد صديقي القابضة رؤية المجموعة في سعيها الدؤوب لتحويل الوقت إلى إنجازات قيّمة، وتدير مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك أحمد صديقي وأولاده، وخدمات الساعات السويسرية، وميزن، وصديقي وأولاده للاستثمارات، التي تضم صديقي للعقارات. وتعد أحمد صديقي وأولاده واحدة من أكبر الشركات ضمن المجموعة، حيث تضم أكثر من 100 علامة تجارية عالمية للساعات والمجوهرات الفاخرة في أكثر من 50 موقعًا مختلفًا.

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