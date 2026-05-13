الدوحة، قطر – أعلنت شركة ميزة ذ.م.م (“ميزة”)، المزود الرائد لخدمات مراكز البيانات و تكنولوجيا المعلومات المدارة في دولة قطر، عن إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من مزودي خدمات مراكز البيانات والاتصالات من مختلف دول العالم لا سيما في أوروبا وآسيا. وتعكس هذه الشراكات التزام ميزة بتقديم أفضل الحلول المتطورة في مجال التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) واستمرارية الأعمال (Business Continuity) ، بما يضمن استمرارية العمليات بشكل مرن ودون انقطاع، وتوسيع نطاق الوصول الدولي لمختلف العملاء في دولة قطر.

ومن خلال هذه الاتفاقيات، تعمل ميزة على تعزيز قدراتها بشكل كبير لتقديم خدمات حيوية مصممة لحماية المؤسسات و الشركات من أي انقطاعات. وتشمل محفظة الخدمات المؤسسية الموسعة خدمات النسخ الاحتياطي السحابي والتعافي من الكوارث مع إمكانيات متقدمة للتحويل التلقائي والتعافي السريع، وخدمات استضافة مراكز البيانات عبر مرافق معتمدة وفق أعلى المعايير والاعتمادات العالمية. إضافة إلى حلول الشبكات المتقدمة وخدمات الاتصالات التي تضمن التوافر العالي والإستجابة السريعة، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني الشاملة لحماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية.

ومن أبرز نتائج هذه الشراكات تطوير منظومة مترابطة دوليًا لمراكز بيانات ميزة، بما يتيح التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية. وتسهم هذه المنظومة في تعزيز التواجد في انحاء متفرقة جغرافياً ومرونة نسخ البيانات وإدارة عمليات التشغيل عبر مواقع متعددة، وهي عناصر أساسية لضمان فعالية خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال على المدى الطويل.

ومن خلال هذه المنظومة المتكالمة ، تستطيع ميزة توفير مستوى أعلى من الحماية لعملائها ضد انقطاع الخدمات خلال الكوارث والتهديدات السيبرانية، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة :" لم يكن تركيزنا على التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال أكثر أهمية من اليوم. فهذه الاتفاقيات الاستراتيجية تمكّننا من بناء منظومة بنية تحتية مترابطة عالميًا، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات مرنة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. ويمكن للجهات والمؤسسات في قطر الآن العمل بثقة أكبر، مع ضمان حماية بياناتها وعملياتها من خلال قدرات عالمية المستوى في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.”

وتُمكّن الخدمات المقدّمة من خلال هذه الشراكات، إلى جانب خدمات ميزة الرائدة داخل الدولة في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، المؤسسات بمختلف قطاعاتها — بما في ذلك القطاع الحكومي، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع التجاري — من تعزيز مرونتها التشغيلية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وموثوقية عالية.

وتدعم هذه المبادرة جهود التحول الرقمي المستمرة في دولة قطر، كما تتماشى مع رؤية ميزة لتقديم حلول تكنولوجية متطورة وآمنة وقابلة للتوسع ، بما يدعم النمو الوطني والابتكار.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

