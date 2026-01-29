أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن تعيين "أم دي بي" (MDP)، الشركة المتخصصة في هندسة المناظر الطبيعية والتخطيط العمراني والتي تتخذ من باريس مقراً لها، كمستشار لتصميم المناظر الطبيعية لمشروع ريفييرا ريزيدنسيز، مشروع ميريد السكني المميز المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، والذي صممته شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة هيرزوغ ودي ميرون. يُعدّ هذا التعاون مع شركة "أم دي بي" إضافة قيّمة لأبوظبي، حيث يجلب إلى العاصمة أحد أبرز شركات تصميم المناظر الطبيعية في أوروبا، ويمثل إنجازاً مهماً في مسيرة تنفيذ أحد أكثر المشاريع السكنية ترقباً في العاصمة.

تأسست شركة "أم دي بي" (MDP) على يد ميشيل ديسفين، وهي شركة قديرة تحظى بالاعتراف الدولي تقديراً لنهجها الدقيق طويل الأجل في تصميم المناظر الطبيعية، حيث نفذت مشاريعاً بارزة في أكثر من 35 دولة بالتعاون مع كبار المهندسين المعماريين والمؤسسات العامة والهيئات الثقافية. تشتهر الشركة بتصميم مناظر طبيعية متطورة، مع إعطاء الأولوية للانسيابية المكانية والطبيعة وتعزيز العلاقة المتينة بين الهندسة المعمارية والمساحات العامة. وكشهادة على تميز تصاميم "أم دي بي"، يقتني المتحف الوطني للفن الحديث في باريس بعض رسوماتها ونماذجها. في مشروع ريفييرا ريزيدنسيز، ستضع "أم دي بي" استراتيجية خاصة لتصميم المناظر الطبيعية تدعم رؤية شركة ميريد لإنشاء ملاذ راقٍ على الواجهة البحرية، يوازن بين البناء والمساحات المفتوحة، مع مراعاة المناخ وحجم جزيرة الريم ونمط الحياة الاجتماعية فيها.

وبهذه المناسبة، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "يتميز عمل شركة "أم دي بي" بالأسلوب العميق والصبر المدروس والفهم الدقيق لكيفية تطور الأماكن والمساحات على مرّ العقود، وتمثل شراكتنا معهم خطوة مهمة لمشروع ريفييرا ريزيدنسيز، خاصة مع تقدّم أعمال البناء. يعزز نهجهم عمق تصميم المشروع ويؤكد تركيزنا على جودة الحياة والهوية والاستدامة. تُعدّ المناظر الطبيعية عنصراً أساسياً في تجربة السكان لهذا المشروع، وتُقدم شركة "أم دي بي" الدقة والحس الفني اللازمين لتشكيل مجتمع ساحلي يتمتع بأهمية دائمة."

ومن جهته، صرّح ميشيل ديسفين، المؤسس والرئيس في شركة "أم دي بي"، قائلاً: "يوفر مشروع ريفييرا ريزيدنسيز فرصة للتفكير في المناظر الطبيعية كإطار عمل دائم وانسيابي يُنظّم الحياة اليومية والحركة والطابع المكاني على المدى الطويل. يتمثل دورنا في تصميم بيئات خارجية تنضج مع مرور الوقت، وتستجيب للمناخ والسياق المكاني والزمني، وتُؤسس علاقة قوية بين الهندسة المعمارية والمياه والمساحات العامة ضمن النسيج الحضري لأبوظبي."

يقع مشروع ريفييرا ريزيدنسيز في جزيرة الريم ضمن سوق أبوظبي العالمي، في قلب إحدى أكثر المناطق الحيوية في العاصمة. ساهمت جودة المساكن، وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والاتصال العالمي، والبيئة المستقرة والملائمة ضريبياً، في جعل أبوظبي واحدة من أهم الوجهات لأصحاب الثروات العالية، حيث ينظرون إلى العاصمة كوجهة مثالية للاستثمار والإقامة على المدى الطويل، مما يزيد الطلب على المجمعات السكنية المصممة بعناية فائقة.

تم تصميم مشروع ريفييرا ريزيدنسيز ليكون ملاذاً فاخراً في قلب أبوظبي، وسيضم أكثر من 400 شقة و 11 فيلا فاخرة، بما في ذلك فلل سماوية وفلل مطلة على المحيط وشقة بنتهاوس. يجمع المشروع بين العمارة المعاصرة ولمسات مستوحاة من تراث أبوظبي في صيد اللؤلؤ، والتي تتجلى في الواجهات المزينة باللؤلؤ، التصميمات الداخلية الراقية، والمرافق المختارة بعناية. سيتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى مسابح متعددة، ومرافق صحية ورياضية، ومساحات داخلية وخارجية مخصصة لليوغا، وملاعب رياضية، ومناطق عائلية، وممشى على الواجهة البحرية يضم مقاهي ومطاعم تطل على بحيرة آزور وجزيرة السعديات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التجهيز في ريفييرا ريزيدنسيز قد بدأت بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء الرئيسية قريباً. عند اكتماله، سيصبح المشروع معلماً بارزاً على الواجهة البحرية، يجمع بين العمارة والتصميم الطبيعي والقيمة السكنية طويلة الأجل على ساحل أبوظبي المتطور.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

عن أم دي بي (MDP)

تتخصص شركة "أم دي بي" (MDP Michel Desvigne Paysagiste) في هندسة المناظر الطبيعية والتخطيط العمراني، ومقرها في قلب باريس. على مدار ثلاثين عام، عملت الشركة في هذا المجال، وطورت منهجيتها وأبحاثها بالتعاون مع المؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات معمارية دولية مرموقة. تتنوع مشاريع "أم دي بي" لتشمل تخطيط وتطوير الحدائق والمساحات العامة وتخطيط مناطق حضرية وإقليمية أوسع نطاقاً. وبحكم طبيعتها المرتبطة بمرور الزمن، تستغرق هذه المشاريع أحياناً عشرات السنين لإنجازها، مما يتطلب تطبيق استراتيجيات مبتكرة وتعاونية طويلة الأجل.