الرياض، المملكة العربية السعودية- في خطوة استراتيجية لتعزيز توسعها العالمي، أعلنت ميريت، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات التفاعل والحوافز ومقرها الرياض، عن استحواذها على شركة سينكرو للتسويق "Synchro Marketing"، الشركة الأسترالية الرائدة في برامج حوافز المبيعات لقطاعي السيارات والنفط والغاز.

ويعكس هذا الاستحواذ التزام ميريت ببناء منصة عالمية متكاملة للحوافز والتفاعل، وتعزيز قدراتها القطاعية من خلال دمج خبرات سينكرو وعلاقاتها طويلة الأمد في السوق الأسترالية، مع توسيع حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودعم طموحاتها في خدمة الأسواق العالمية الكبرى.

وأعربت الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة ميريت، جولي باربييه-لوبلان، عن أن هذا الاستحواذ يعزز قدرات الشركة ويسرّع مرحلة النمو القادمة، ويعكس التزام ميريت ببناء بنية تحتية متقدمة للتفاعل والانخراط انطلاقًا من المملكة العربية السعودية والتوسع بها عالميًا. وأضافت أن سينكرو تضيف خبرات استثنائية في أكثر بيئات المبيعات تطلبًا في العالم، بما يعزّز منصة ميريت العالمية المبنية على قابلية التوسع وذكاء البيانات والأثر القابل للقياس.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سينكرو للتسويق، مارك مكوان، أن الانضمام إلى ميريت يعزز القيمة التي تقدمها الشركة للعملاء، من حيث الوصول العالمي والتقنيات الأقوى وبرامج الحوافز القابلة للتوسع، مع الحفاظ على نهج سينكرو القائم على الأداء. وأضاف أن طموح المملكة وسرعة التحول فيها يبعثان على الإعجاب.

ستواصل شركة سينكرو ماركتنغ العمل تحت قيادتها الحالية، بينما يتم دمج عملياتها ضمن المنصة العالمية لميريت. وتتمتع سينكرو بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في تصميم وإدارة برامج الحوافز عبر شبكات الوكلاء وشركاء القنوات في قطاعي السيارات والنفط والغاز، مع سجل متميز في خدمة علامات تجارية عالمية مثل تويوتا ولكزس وإكسون موبيل، ما يعزز قدرة ميريت على توسيع حلول ولاء الأعمال (B2B).

ومن خلال هذه الخطوة تعزز ميريت تطبيق نماذج التفاعل المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكّن تشغيل برامج متعددة الدول والعملات عبر منصة موحدة، بما يضمن للعملاء العالميين تحقيق الاتساق والامتثال والأداء على نطاق واسع.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام ميريت طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية ومواءمتها مع رؤية 2030. ومنذ تأسيس مقرها الرئيسي في الرياض عام 2023 ضمن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، اتخذت ميريت من المملكة مركزًا عالميًا لإدارة أعمالها وتوسعها الدولي. وفي عام 2025، أغلقت الشركة جولة تمويل من الفئة B بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، بقيادة شركة كابيتال للاستثمار وبمشاركة Tech Invest Com.

نبذة عن ميريت

ميريت هي شركة عالمية متخصصة في تقنيات التفاعل والحوافز، تعمل في أكثر من 160 دولة، وتمكّن المؤسسات من تصميم وتشغيل وتوسيع برامج الحوافز، والولاء، والتفاعل عبر مختلف القطاعات.

ميريت

منصة عالمية واحدة لتفاعل محلي.

قطاعات متعددة.

أثر قابل للقياس.

جهات الاتصال : PR@albrand.co

