أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وبالتعاون مع أكاديمية البطين العالمية، "التحدّي الطلابي لابتكار المنتجات الترويجية"، وهو برنامج تعليمي يهدف إلى حفز القدرات الإبداعية لجيل الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال.

تندرج هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لميرال التي تركز على التعليم وتنمية المهارات، وتعكس التزامها بتمكين الشباب، ودعم التعليم، والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة.

استمر التحدّي الطلابي على مدار شهرين كاملين، وشارك فيه أكثر من 90 طالباً من الصف التاسع، تم اختيار 60 طالباً منهم للمرحلة النهائية، حيث تعاونوا بشكل وثيق مع فرق عمليات التجزئة والأقسام المسؤولة عن الابتكار في ميرال لتصميم منتجات ترويجية مميزة لعدد من أبرز الوجهات الترفيهية في أبوظبي مثل "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي". وتلقى الطلاب المشاركون في البرنامج إرشادات عملية أكسبتهم خبرة مهمة عبر المراحل الأساسية لتطوير المنتجات، بدءاً من تصميم المفهوم ودمج معايير الاستدامة، وصولاً إلى تطوير النماذج الأولية ووضع استراتيجيات التسويق.

واستعرض الطلاب في المرحلة النهائية مفاهيم منتجاتهم الترويجية المختلفة التي تتضمن الأزياء، والهدايا التذكارية، والألعاب، والحلويات أمام لجنة مؤلفة من قادة الابتكار والعمليات في ميرال.

فاز بالتحدّي طلاب فريق "سيدات وارنر براذرز"، حيث قدّمن مجموعة منتجات مبتكرة مستوحاة من شخصيات دي سي النسائية الشهيرة. وتضمنت المجموعة حلويات ذات طابع خاص، وأزياء مخصّصة، وهدايا تذكارية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وألعاب لوحية. وأظهرت هذه المنتجات مستوى عالٍ من الإبداع والسرد القصصي والتفكير التصميمي الذي تتميز به سيدات هذا الفريق.

تسهم هذه المبادرة في ربط المعرفة المكتسبة داخل الصفوف الدراسية بالخبرات العملية، بما يعزز التزام ميرال بتحفيز القدرات الإبداعية، ورعاية المواهب الناشئة، وإعداد الجيل القادم من المبتكرين وقادة القطاع المستقبليين.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

