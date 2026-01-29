أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تطوير وجهتها الترفيهية الجديدة "توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي" بالشراكة مع "توب جولف"، إحدى علامات الترفيه الرائدة في مجال رياضة الجولف الحديثة، والتي تشكل إضافة نوعية إلى مجموعة المرافق الترفيهية ومعالم الجذب السياحي العالمية التي تحتضنها الجزيرة.

ومن المقرر استكمال أعمال تطوير الوجهة الجديدة خلال عام 2026، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال البناء حالياً إلى 28%. وتتولى ميرال تطوير المشروع بالشراكة مع شركة "فيا"، الشريك المعتمد لتوب جولف في المنطقة.

وستضم الوجهة المرتقبة منطقة مخصصة للعب متعددة المستويات، وأنشطة ترفيهية تمتد على مساحة تقارب 6,500 متر مربع من إجمالي مساحة البناء، إلى جانب منطقة لعب خارجية بمساحة 19 ألف متر مربع، مجهّزة بتقنية TopTracer المتقدمة لتتبع حركة الكرة أثناء اللعب. كما ستشمل 82 منطقة لعب أخرى، من بينها ثماني مناطق مخصصة لكبار الشخصيات، صُممت لتلائم مختلف مستويات اللاعبين.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال: "يسعدنا الإعلان عن تطوير مشروع 'توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي‘، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم. وتجسد هذه الوجهة الجديدة مفاهيم الابتكار والترفيه، كما توفر تجربة فريدة للزوّار وفق مستويات المهارة. ونتطلع إلى الترحيب بعشاق الجولف واللاعبين الجدد للاستمتاع بهذه التجربة الرياضية الديناميكية والغنية على جزيرة ياس".

ويضم المشروع مجمّعاً ترفيهياً متعدد الطوابق يمتد على ثلاثة مستويات، حيث يحتضن الطابق الأرضي منطقة لعب مزودة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى منفذ مباشر إلى خط الانطلاق للتدريب واللعب، ومساحات استراحة، ومنطقة مخصصة للفعاليات، إلى جانب متجر متخصص لبيع معدات الجولف. أما الطوابق العليا، فستوفر للزوّار خيارات متنوعة لتناول الطعام، تشمل صالة رياضية تضم مساحات خارجية، ومنطقة ألعاب إلكترونية، ومساحة فعاليات قابلة للتعديل وفق متطلبات الاستخدام.

وقال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي لشركة فيا: "يمثل ’توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي‘ امتداداً للنجاح المثبت الذي حققته ’توب جولف دبي‘، ويجسد التزامنا بتقديم وجهات ترفيه واستجمام عالمية المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ افتتاحها قبل خمسة أعوام، استقبلت ’توب جولف دبي‘ أكثر من 2.7 مليون زائر، وسجّلت أكثر من 85 مليون ضربة جولف، وحصدت أكثر من 29 جائزة متخصصة في قطاع الترفيه والاستجمام. وبالشراكة مع ميرال وتوب جولف العالمية، نفخر بالإعلان عن هذه الوجهة الجديدة التي تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو علامتنا في دولة الإمارات".

وسيكون "توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي" ثاني وجهات "توب جولف" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس التزام ميرال بتقديم تجارب مبتكرة تعزز التواصل والتفاعل من خلال الدمج بين التكنولوجيا والرياضة والترفيه. كما يسهم المشروع في ترسيخ مكانة العلامة التجارية إقليمياً، ويدعم تنوع عروض الترفيه والاستجمام المتاحة في إمارة أبوظبي.

تعد "توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي" إضافة جديدة إلى محفظة ميرال المتنامية من الوجهات والمعالم الحائزة على جوائز في الجزيرة، والتي تشمل: "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، و"كلايم جزيرة ياس، أبوظبي"، و"ياس مارينا"، وغيرها. كما تنضم الوجهة الجديدة إلى قائمة مرافق الجولف في الجزيرة، إلى جانب كل من "ياس لينكس أبوظبي" و"نادي ياس أيكرز جولف آند كونتري كلوب".

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

لمحة حول فيا:

تعد فيا المجموعة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة مرافق الجولف والضيافة، حيث تدير محفظة متنوعة تضم ملاعب جولف مخصصة للبطولات العالمية، ومطاعم حائزة على جوائز مرموقة، ومرافق ترفيه واستجمام راقية، إلى جانب مفاهيم ترفيهية مبتكرة ومنصات رقمية.

ومنذ إطلاق نادي الإمارات للجولف في عام 1988 كأول ملعب جولف عشبي في المنطقة، واصلت فيا توسيع محفظتها لتشمل عدداً من أبرز الوجهات، من بينها نادي خور دبي للجولف واليخوت، وجميرا جولف إستيت، وياس لينكس أبوظبي، ونادي شاطئ السعديات للجولف، ونادي ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب، وتوب جولف دبي، وتايغر سترايكس، إضافة إلى علامات ترفيهية ورياضية مثل فيا فيت وفيا بادل.

وبصفتها جزءاً من مجموعة وصل للضيافة والترفيه، تحظى فيا بمكانة راسخة في الحفاظ على إرث رياضة الجولف، كما تواصل ترسيخ دورها كأحد الرواد في قطاع الضيافة الحديثة. وترتكز عملياتها على تطبيق فيا، وهو منصة رقمية متكاملة توفّر الحجوزات والمكافآت والمزايا عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني: www.dubaigolf.com

موقع لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/viyagolfexperience

للتواصل الإعلامي:

البريد الإلكتروني: marketing@dubaigolf.com

