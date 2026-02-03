أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن استضافة النسخة الثانية من جوائز "روّاد" في 12 فبراير 2026، وهي مبادرة سنوية هامة تكرم الأفراد والفرق المتميزة تقديراً لإسهاماتهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف جزيرة ياس.

وتجسد جوائز "روّاد" معاني الريادة التي يحملها اسمها، إذ تكرم الجهات والأفراد تقديراً لالتزامهم وتفانيهم ونهجهم القيادي، ودورهم الأساسي في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.

وقد أثمرت جهود فرق العمل عبر مختلف المدن الترفيهية والمعالم السياحية في الجزيرة وفنادقها عن نتائج ملموسة، حيث حققت الجزيرة موسم صيف قياسي مع تسجيل زيادة سنوية كبيرة في أعداد الزوار بلغت 15%. ويواصل هذا التركيز المستمر على جودة الأداء والارتقاء بتجارب الضيوف لدعم مسار النمو المستدام، وترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة رائدة في قطاع الترفيه.

وسيقام حفل توزيع جوائز عام 2026 في فندق "دبليو أبوظبي جزيرة ياس" بمشاركة فرق عمل من مختلف قطاعات الأعمال التابعة لميرال، بما في ذلك المدن الترفيهية والمعالم السياحية، والفنادق، ومتاجر التجزئة، ومرافق الترفيه، وشركاء الوجهات. واستنادًا إلى النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية، توسع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 19 فئة، مع إضافة 5 فئات جديدة تسلط الضوء على نطاق أوسع من الإسهامات عبر مختلف أنحاء الجزيرة.

وشهدت نسخة العام الماضي تكريم أكثر من 400 شخصاً تقديراً لإسهاماتهم المتميزة. ومع استحداث 5 فئات جوائز جديدة هذا العام، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 5,000 درهم إماراتي لكل فائز، تمثل نسخة 2026 مرحلة هامة في مسيرة تطور هذه الجوائز وتوسعها.

وتعكس جوائز "روّاد" التزام ميرال المتواصل برعاية المواهب وتقدير الأداء المتميز، وترسيخ ثقافة مؤسسية تضمن تقديم تجارب عالية الجودة للضيوف عبر مختلف معالم ومرافق جزيرة ياس.

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، وسي وورلد جزيرة ياس، وصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.

كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، ، وخيارات طعام غنية في ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكسللجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام في الاتحاد أرينا، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في الشرق الأوسط، كما تحتضن الجزيرة عشرة فنادق فاخرة، بما في ذلك دبليو- جزيرة ياس، وهيلتون جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز ، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز. وتضم الجزيرة أيضاً "وايت" الوجهة الداخلية الفريدة من نوعها التي تضم أكثر من 165 مطعماً ومقهى، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

