دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميجور ديفيلوبمنتس"، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها رسمياً على اتفاقية مع "مرجان" لتطوير مشروع سكني فاخر في الواجهة البحرية المتميزة "شاطئ مرجان" في رأس الخيمة.

وتعد وجهة "شاطئ مرجان"، التي تم إطلاقها حديثاً، مشروعاً ساحلياً متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، ويعد من أسرع المناطق نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستعد كبرى شركات الضيافة العالمية لاستضافة 12,000 غرفة فندقية على "شاطئ مرجان"، الذي يمتد على واجهة بحرية بطول 3 كيلومترات ويضم مساحات خضراء مفتوحة تبلغ 6.5 ملايين قدم مربعة، كما سيستقطب هذا الشاطئ المميز ما يصل إلى 180,000 زائر سنوياً.

ووقع كل من المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرجان"، وأندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجور ديفيلوبمنتس"، رسمياً اتفاقية الاستحواذ لتطوير ثالث مشاريع "ميجور ديفيلوبمنتس" في رأس الخيمة. ويعزز هذا الاستحواذ الرؤية المشتركة للجانبين لتطوير أحد أكثر الوجهات الساحلية طموحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم "ميجور ديفيلوبمنتس" بتطوير مشروعها السكني الفاخر بالتعاون مع "بياتي أركيتكتس"، شركة الهندسة المعمارية العالمية الرائدة، والمعروفة بحرفيتها المتقنة وذوقها العصري وفلسفتها المكانية الحديثة المميزة. وقد رسّخت "بياتي أركيتكتس" لغة معمارية فريدة تجمع بين التصميم النحتي والتصاميم الداخلية المبتكرة، ما يجعل هذه الشراكة خياراً مثالياً لهذه الوجهة الجديدة التي من شأنها أن تعيد تعريف أفق رأس الخيمة الساحلي خلال العقد القادم.

يقع المشروع السكني في قلب "شاطئ مرجان"، ويتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول منه إلى "منتجع وين جزيرة المرجان" عبر جسر جديد، فضلاً عن القرب من المواقع الحيوية في رأس الخيمة والطريق السريع E11. ويعزز هذا الموقع المتميز جاذبية "شاطئ مرجان" كوجهة نابضة بالحياة، تتمتع بإطلالة بحرية خلابة وإمكانيات سياحية واستثمارية قوية على المدى الطويل.

وشهدت رأس الخيمة نمواً متسارعاً في الاستثمارات العقارية بين عامي 2020 و2024، في حين لا يزال الطلب السياحي يفوق العرض في قطاع الضيافة حتى عام 2030. وتماشياً مع هذا النمو، نجحت محفظة مشاريع "ميجور ديفيلوبمنتس"، التي تضم مشروع "مانتا باي" الشهير في جزيرة مرجان ومشروع "كوليبري فيوز" الذي يشهد سرعة في البيع في "راك سنترال"، في إرساء معايير إقليمية جديدة بفضل الابتكار، والمرافق المتميزة في قطاع الضيافة، وثقة المستثمرين القوية. وقد عززت هذه الإنجازات سمعة الشركة في تقديم وجهات تواكب متطلبات المستقبل، وليس مجرد مبانٍ فقط.

ويواصل هذا المشروع السكني الجديد المطل على البحر هذا المسار بتصميم معماري فريد، يجمع بين براعة "بياتي أركيتكتس" ورؤية "ميجور ديفيلوبمنتس" لتوفير نمط حياة فاخر وفق المستويات العالمية. كما يتميز المشروع بأنه يضم مفهوماً مبتكراً سيتم الكشف عنه قريباً. وبفضل إطلالاته البانورامية على البحر، ووسائل الراحة المتطورة، وموقعه المتميز في قلب رأس الخيمة، يُتوقع أن يصبح هذا المشروع السكني أحد أبرز المعالم في "شاطئ مرجان".

وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرجان": "بترسيخ مكانته كمعيار عالمي للسكن على الواجهة البحرية، عزز مشروع ’شاطئ مرجان‘ الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة، بما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والشركات والمقيمين. شركة ’ميجور ديفيلوبمنتس‘ تتمتع بخبرة في بناء مشاريع عقارية فائقة الفخامة، لتقديم تجربة معيشية راقية لسكاننا المميزين. ولا شك أن هذه المشاريع من شأنها أن تعزز مكانة ’شاطئ مرجان‘ كأكثر الوجهات البحرية طلباً في المنطقة، ما يعكس التزامنا بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية لنمط المعيشة العصرية الراقية والاستثمار".

من جانبه، قال أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجور ديفيلوبمنتس": "يعد مشروع ’شاطئ مرجان‘ من أكثر المشاريع الرئيسية المرتقبة في رأس الخيمة، ويتيح لنا توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة ’مرجان‘، إعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة والمعيشة الراقية على الصعيد العالمي. لطالما سعت ’ميجور ديفيلوبمنتس‘ إلى تجاوز حدود المألوف من خلال تقديم مرافق مبتكرة ورؤية مستقبلية لنمط الحياة. وسيقدم هذا المشروع لغة تصميم غير تقليدية، ذات طابع نحتي، وتركز على التجارب الفريدة. وتتوافق رؤيتنا مع منهجية التصميم لدى شركة ’بياتي‘ بشكل ملحوظ، ما يجعل هذا التعاون أمراً طبيعياً وضرورياً لمشروع بهذا الحجم".

يمثل المشروع الجديد استمراراً لرؤية "ميجور ديفيلوبمنتس" الفريدة الرامية إلى توفير نمط حياة استثنائي ومواكب لمتطلبات المستقبل في رأس الخيمة.

نبذة عن شركة مرجان:

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

