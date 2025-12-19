الرياض – أعلنت شركة ميتكو، بالشراكة مع سميثز ديتيكشن، اليوم عن خطط لإنشاء منشأة جديدة ومتطورة للتجميع والتصنيع، من المقرر أن تبدأ عملياتها في الربع الأول من عام 2026، وذلك لدعم إنتاج حلول الفحص والتفتيش المتقدمة، بما في ذلك منتجات الفحص بالأشعة السينية الرائدة عالميًا من سميثز ديتيكشن.

وستعمل المنشأة الجديدة كمركز للتجميع والتشغيل التجريبي، إلى جانب كونها صالة عرض مخصصة تتيح للعملاء استكشاف المجموعة الكاملة من حلول ومنتجات الفحص التي تقدمها ميتكو وسميثز ديتيكشن. كما ستضم المنشأة مركزًا متكاملًا للتدريب، يوفر برامج تدريب عملي وتطوير مهني للعاملين في مجالي الأمن وتشغيل أنظمة الفحص.

تدعم هذه المبادرة أهداف التحول الوطني طويلة المدى في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز القدرات التقنية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوطين الخبرات المتقدمة في القطاعات عالية التقنية. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية وبناء مهارات تخصصية تدعم تطورهم المهني وتسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة. ومن خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين رائدين، ستضمن ميتكو على تشغيل المنشأة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والابتكار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتكو، أسامة شاشا: "نحن متحمسون لتوسيع قدراتنا من خلال هذه المنشأة الجديدة، التي تتيح لنا تقديم دعم متكامل لعملائنا يشمل التجميع والتشغيل والتصنيع، إلى جانب التدريب والعروض التوضيحية، ضمن منصة واحدة متكاملة. وإلى جانب تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، تدعم هذه المنشأة أجندة التحول الأوسع في المملكة عبر دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتطوير مهارات القوى العاملة".

من جانبه، قال مات كلارك، نائب الرئيس للشؤون التجارية في سميثز ديتيكشن: "نفخر بشراكتنا مع ميتكو في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على نشر حلول فحص أمنية رائدة عالميًا، إلى جانب دعم تدريب المشغلين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة".

سميثز ديتيكشن:

تُعد سميثز ديتيكشن شركة عالمية رائدة في تقنيات الكشف عن التهديدات وأنظمة الفحص والتفتيش، حيث تقدم حلولًا متقدمة للكشف عن المتفجرات والمخدرات والأسلحة والتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وتُستخدم أنظمة الفحص عالية الأداء التي تطورها الشركة في المطارات والبنية التحتية الحيوية والقطاعات العسكرية وغيرها من البيئات الحساسة أمنيًا حول العالم.

ميتكو:

تُعد ميتكو إحدى الشركات التابعة لمجموعة بقشان السعودية، التي تمتد خبرتها لأكثر من مئة عام في مجالات استثمارية متنوعة تشمل العقارات، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والتعليم، والرعاية الصحية، والجمال والعطور. تأسست ميتكو في عام 1995، وتدعم رؤية المجموعة الرامية إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمانًا وتقدمًا تقنيًا وذكاءً في المملكة العربية السعودية.

وتعمل شركة مهمات الشرق الأوسط (ميتكو) على حماية الأفراد والبنية التحتية والجهات الحكومية من خلال حلول متكاملة ومبتكرة. ومع تواجدها في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، تلتزم ميتكو بدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً وأمانًا. واستجابةً للاحتياجات المتنامية للمملكة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والأمن، تنفذ ميتكو مشاريع استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وعلى مدار ما يقارب 30 عامًا، وبالاعتماد على شراكات محلية وعالمية قوية، قدمت ميتكو خدمات رائدة قائمة على التكنولوجيا، تسهم في تعزيز الاستدامة والكفاءة وتحقيق النمو طويل الأمد.