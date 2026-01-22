الغواص: نلتزم بخلق منظومة دفع رقمية تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر خيارات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات السوق

القاهرة،: أعلنت شركة "موجو"، والرائدة في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "جيديا"، كبرى شركات المدفوعات الإلكترونية، بهدف دمج أجهزة نقاط البيع والخدمات المتقدمة من الشركتين، ما يفتح آفاقاً جديدة لتجربة دفع أكثر سهولة وأماناً للعملاء في السوق المصري.

يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية موجو لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي، وجذب المزيد من العملاء، من خلال توسيع نطاق خدماتها الرقمية وجعلها أكثر مرونة وسلاسة، وكذلك تعزيز التعاون مع الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

تسهم هذه الشراكة في توفير منظومة دفع متكاملة ومترابطة، تمكن التجار من تقديم تجربة سلسة للمستخدم النهائي، وذلك من خلال دمج إمكانات نقاط البيع الذكية التي توفرها "جيديا"، مع خدمات التمويل والتقسيط وحلول التكنولوجيا المالية التي تقدمها "موجو". كما ستساهم هذه الخطوة في دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا المجال.

أعرب محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة موجو عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "تأتي هذه الشراكة في إطار رؤيتنا لتمكين التجار والأفراد من الوصول إلى حلول دفع متطورة وآمنة، وتعزيز كفاءة عمليات البيع والدفع في السوق المصري." وأضاف: "متحمسون للتعاون مع شريك بخبرة ومكانة جيديا، ونتطلع إلى أن تساهم هذه الخطوة في تحسين تجربة العملاء، وزيادة مرونة المعاملات المالية اليومية."

وأكد التزام موجو بخلق منظومة دفع رقمية تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر خيارات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل بداية لمرحلة جديدة من التكامل بين التكنولوجيا والدفع الرقمي.

كما اضافة السيد أحمد مجدي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة جيديا سعادته الشديدة بهذه الشراكه الاستراتيجية التي تساعد في فتح افاقًا جديدة وتساعد في تشكيل مستقبل قطاع التمويل الاستهلاكي، من خلال حلول مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتجددة."

و أعرب احمد مجدي ايضا ان هذة الشراكة تساعد في تمكين التجار والمستهلكين من الاستفادة من خدمات تمويل مبتكرة تعزز من مرونتهم المالية وتدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة."

تعد جيديا من أبرز شركات حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة، حيث نفذت أكثر من 5 مليون عملية دفع إلكتروني، وتجاوز عدد أجهزتها المنتشرة 700 ألف جهاز دفع. كما تستحوذ الشركة على نحو 75% من الحصة السوقية في السعودية، وتخدم أكثر من 150 ألف تاجر موثوق من مختلف القطاعات، بما في ذلك علامات تجارية محلية وعالمية، ومواقع التجارة الإلكترونية.

وتقدم موجو حلولاً مالية غير مصرفية مبتكرة، تمكن الشركات والعملاء من النمو، وتسهم في تعزيز الشمول المالي، ومواكبة التقدم التكنولوجي، كما تسهل موجو عملية التمويل عبر التطبيق الخاص بها، وتقدم خدمات التقسيط لمجموعة متنوعة من المنتجات من خلال شبكة واسعة من التجار.

-انتهى-

