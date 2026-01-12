دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "موتورولا سوليوشنز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MSI) خلال مشاركتها في معرض إنترسك، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026، عن استعراض أحدث ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الحيوية ومزودي خدمات الأمن من تعزيز مستويات السلامة والوعي عبر عملياتهم الواسعة، وذلك من خلال الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى نهج أكثر استباقية وذكاءً في إدارة المخاطر.

تعتمد خدمة التنبيهات المرئية من Avigilon على واجهات محادثة سهلة الاستخدام، تُوسّع بشكل ملحوظ نطاق الأحداث التي يمكن رصدها بصريًا عبر كميات ضخمة من لقطات الكاميرات. وتتيح هذه الخدمة لفرق الأمن إنشاء تنبيهات مخصّصة بسرعة ومرونة بما يتوافق مع طبيعة كل موقع، مثل "مركبة غير مصرّح بها بالقرب من صمام الإغلاق" أو "مخرج طوارئ محجوب".

تعمل الخدمة على مسح شبكة الكاميرات بشكل متواصل لاكتشاف مثل هذه السيناريوهات، وإخطار فرق العمليات والأمن بشكل فوري، لتمكينهم من تقييم الموقف واتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة. ومن خلال توفير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة داخل الموقع دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، تعيد الشركة صياغة دور أنظمة أمن الفيديو لتنتقل من كونها أداة تركز على كشف التسلل فحسب، إلى محرّك تشغيلي ذكي مصمَّم خصيصًا حسب خصوصية كل منشأة. هذا التحوّل يمكّن القطاعات الحيوية من رصد طيف أوسع من المخاطر المتعلقة بالسلامة، والامتثال، والتشغيل، واللوجستيات متجاوزًا بذلك نطاق التهديدات الأمنية التقليدية.

وقال جيهان ويكراماسوريا، نائب الرئيس الأول لبرمجيات الأمن والمرونة في موتورولا سوليوشنز: " "لا تكمن القوة الحقيقية لحلول الفيديو والتحكّم في الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قدرتها على معالجة البيانات فحسب، بل في قدرتها على منح فرق الامن موردها الأثمن وهو الوقت. نحن نُعيد تعريف إمكانات الفيديو من خلال التوسيع الجذري لنطاق ما يمكن رصده. وسواء تعلق الأمر بضمان الامتثال في مصفاة نفط أو حماية المرضى في المستشفيات، فإننا نُمكّن عملاءنا من تخصيص أنظمة الكشف بما يتماشى بدقة مع التفاصيل المعقّدة والواقع اليومي المتغيّر لعملياتهم التشغيلية."

تُسهم خدمة التنبيهات المرئية في دعم قطاعات حيوية تُشكّل ركائز أساسية لاقتصاد الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز، الذي يواصل نموه بفضل مستويات الإنتاج العالية والاحتياطيات الوفيرة، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية المتزايدة. ويُوفّر هذا الحل قدرات كشف فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعزّز من مستويات السلامة والأمن والامتثال التشغيلي، بدءًا من تنبيه العاملين إلى المخاطر المحتملة، مرورًا بالكشف السريع عن حالات سقوط المرضى، ووصولًا إلى المراقبة المستمرة للمناطق الحساسة والمقيدة داخل المنشآت.

ومن جانبه، قال عبدالرب الصديق، مدير تقنية المعلومات في مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية: " يضم مركزنا الطبي نحو 300 سرير ويمتد على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع، ونتعامل يوميًا مع أعداد كبيرة من الأشخاص وبنية تشغيلية واسعة تتطلب أعلى مستويات الحماية. عند وقوع أي حادث، تُشكّل منصة Avigilon الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداة محورية لفرق الأمن لدينا، حيث تُمكّنهم من جمع البيانات، وتحليل مجريات الأحداث المختلفة ضمن نطاق عملياتنا الواسعة، واتخاذ إجراءات فورية قائمة على معلومات دقيقة وموثوقة."

ومن أبرز ما ستستعرضه موتورولا سوليوشنز خلال مشاركتها في معرض إنترسك دبي، حلول التنبيهات المرئية، بما في ذلك الكاميرات بعيدة المدى التي توفّر قدرات ؤصد عالية الدقة في البيئات القاسية، إلى جانب برمجيات تعزيز المرونة التشغيلية التي تمكّن المؤسسات من التنبؤ بالأحداث والاستعداد لها والاستجابة لها بكفاءة أكبر.

ومن ناحيته، قال بيدرو سيمويس، نائب الرئيس التنفيذي لقسم أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول في موتورولا سوليوشنز: "لقدأثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي نطوّرها قدرتها على تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية في القطاعات الحيوية التي نخدمها، دون ان تضيف أي تعقيدات على فرق العمل. ومن خلال إظهار البيانات الأساسية استنادًا إلى تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي تُراعي الخصوصية وتُنفَّذ داخل الموقع، نُساعد المستخدمين على التركيز على الأحداث الحرجة واتخاذ قرارات مدروسة لحماية الأفراد والممتلكات والمواقع."

ويمكن لزوّار معرض إنترسك دبي التعرّف عن قرب على منظومة السلامة والأمن المتكاملة من موتورولا سوليوشنز، والتي تشمل العروض الحيّة لحلول الفيديو وأنظمة التحكم في الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سواء داخل الموقع أو المتصلة بالسحابة، وذلك في الجناح SA-C11 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن موتورولا سوليوشنز | حلولٌ لأمنٍ أفضل

يُشكّل الأمن والسلامة جوهر كل ما نقوم به في موتورولا سوليوشنز. فنحن نطوّر ونربط التقنيات للمساعدة في حماية الأفراد والممتلكات والأماكن. تُعزّز حلولنا التعاون الضروري لبناء مجتمعات ومدارس ومستشفيات وشركات أكثر أمانًا، وصولا الى دول أكثر أمناً واستقراراَ. تعرّف على المزيد حول التزامنا بالابتكار من أجل مستقبل أكثر أمانًا لنا جميعًا على www.motorolasolutions.com.

