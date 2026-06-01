دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت موارد للتمويل وفيمبل عن دخولهما في اتفاقية استراتيجية لتقديم قدرات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) من خلال منصة مصرفية حديثة وقابلة للتكوين، مما يمثل خطوة مهمة في مسار تطور الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة. وقد جاء هذا الإعلان خلال قمة موارد للتقنية المالية 2026، تأكيدًا على التزام المؤسستين بدفع الابتكار وتعزيز المرونة وتقديم خدمات مالية من الجيل الجديد في دولة الإمارات والمنطقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فيمبل منصتها المتقدمة للتكنولوجيا المصرفية الأساسية، المصممة للعمل كطبقة “نواة مصرفية موازية” يتم دمجها بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لموارد للتمويل. ويتيح هذا النهج لموارد للتمويل تعزيز قدراتها المصرفية الرقمية بشكل كبير دون الحاجة إلى استبدال أنظمتها الأساسية الحالية بالكامل، مما يضمن استمرارية العمليات مع تمكين الابتكار السريع والمستمر.

كما ستتكامل المنصة مع أنظمة المدفوعات والامتثال وإدارة المخاطر لدى موارد للتمويل لإنشاء بنية موحدة وقابلة للتوسع تعتمد على واجهات برمجية (API)، وقادرة على دعم النمو المستقبلي. ومن خلال هذا الإطار، ستتمكن موارد من تسريع إطلاق المنتجات المالية الجديدة وخدمات الخدمات المصرفية المدمجة، مع تحسين سرعة طرح المنتجات في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة.

قال السيد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل:

“تمثل شراكتنا مع فيمبل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لدى موارد. يشهد القطاع المالي تطورًا متسارعًا، ويتعين على المؤسسات اعتماد تقنيات مرنة وقابلة للتوسع تُمكّنها من الابتكار بوتيرة أسرع مع الحفاظ على المرونة والكفاءة التشغيلية. ومن خلال الاستفادة من منصة فيمبل المصرفية القابلة للتكوين، نعزز قدرتنا على تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو نظام مالي أكثر تقدمًا واعتمادًا على التقنيات الرقمية.”

وقال الدكتور موجدت غندبار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفيمبل:

“نحن فخورون بالشراكة مع موارد للتمويل في وقت يتجه فيه القطاع المالي نحو نماذج مصرفية أكثر مرونة وتكاملاً وتركيزًا على العميل. تم تصميم منصتنا القائمة على واجهات برمجية (API-first) والقابلة للتكوين لمساعدة المؤسسات على الابتكار بشكل أسرع مع الحفاظ على قوة بنيتها التحتية الحالية. وبالتعاون مع موارد للتمويل، نبني معًا أساسًا قابلًا للتوسع يدعم مستقبل الخدمات المصرفية كخدمة في دولة الإمارات ويعكس ريادة المنطقة المتنامية في الابتكار المالي الرقمي.”

ومن خلال الجمع بين تقنية فيمبل المصرفية القائمة على واجهات برمجية (API-first) والحضور القوي لموارد للتمويل في السوق ونظامها المالي، تضع هذه الشراكة أساسًا متينًا لتقديم خدمات مصرفية مرنة ومتمحورة حول العميل وقابلة للتوسع، بما يلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات على حد سواء.

حول موارد للتمويل

تُعد موارد للتمويل مؤسسة مالية رائدة تركز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتوسيع قدراتها الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

