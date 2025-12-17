المنصة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتستخدم هذا التمويل للنهوض بمستقبل مجال التحقق من الأصالة في عصر الذكاء الاصطناعي

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ريليك، منصة التحقق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتجمع بين مزايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأمان المتطورة بهدف التحقق من أصالة المقتنيات والأعمال الفنية والتحف الثقافية وصونها والحفاظ عليها، عن إغلاق جولة التمويل الأولي التي أطلقتها.

وتتيح هذه الجولة، بمشاركة كي بي دبليو فنتشرز ونات هولدينج وفورت هولدينج وأيمن سجيني، لمنصة ريليك تسريع عمليات توسيع حضورها في قطاعات الرياضة والمنتجات الفاخرة والمقتنيات التراثية، وربط الواقع بالعالم الرقمي من خلال تقنيات متطورة تمكّن الأفراد من التحقق من أصالة مقتنياتهم خلال ثوانٍ معدودة باستخدام جهاز ذكي.

وتشير التقارير إلى ارتفاع حجم سوق المنتجات المزيفة حول العالم إلى حوالي 467 مليار دولار أمريكي، كما تستمر التقنيات التوليدية بتوفير سلع مزيفة يصعب تمييزها عن الأصلية، مما يدفع ريليك لتوظيف أحدث التقنيات لصون التراث الإنساني واستعادة الثقة بأصالة القطع.

وسيساهم هذا الاستثمار في تسريع إطلاق ريليك فولت، وهي منصة تحقق قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف التلاعب، وتتيح للعلامات التجارية والفنانين والمؤسسات ذات الصلة حماية أصولهم وإرساء مستويات عالية من الثقة مع المستهلك من خلال ميزة توثيق الأصالة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وليد طربيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريليك: "تضمن منصة ريليك الأصالة في عالم يكثر فيه التزييف. وتؤثر المنتجات المزيفة سلباً على الاقتصادات، وتطمس الهوية والإبداع والحقيقة. ونتعاون مع المستثمرين لإرساء توجّه يهدف إلى توفير إمكانية التحقق من أصالة المقتنيات".

وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو فنتشرز: "تقدم ريليك معياراً عالمياً جديداً للحقيقة والثقة، وتحمل جهودها في صون الأصالة قيمة ثقافية وتجارية مميزة في ظل تزايد عمليات التزييف والمحتوى الموّلد بالذكاء الاصطناعي".

وتستخدم ريليك تقنية تزود الأصول المادية ببصمة رقمية فريدة تربط كل منتج بالقطعة الأصلية بشكلٍ دائم من خلال نظام شفاف وكاشف للتلاعب يربط الواقع بالعالم الرقمي، مما يتيح للأفراد إمكانية التحقق من أصالة مقتنياتهم خلال ثوانٍ معدودة باستخدام جهاز ذكي.

كما تلغي ريليك الحاجة لاستخدام أجهزة خارجية مثل شرائح الاتصال قريب المدى وملصقات إدارة تحديد الهوية بترددات الراديو ورموز الاستجابة السريعة، إذ لا تتطلب إلا القطعة نفسها وجهاز محمول.

ويعزز انضمام جون تسيوريس، مؤسس إنستاشوب، بصفة مؤسس مشارك ومستثمر في المرحلة التمهيدية، قدرات الشركة بفضل خبرته التشغيلية الواسعة. ويمتلك تسيوريس معرفة كبيرة بالقطاع ساهمت في تأسيس واحد من أنجح المشاريع الرقمية في المنطقة، وحققت واحدة من أكبر عمليات التخارج في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع عملية توسيع حضور ريليك في أسواق الرياضة والمنتجات الفاخرة والمقتنيات التراثية. وقد طورت المنصة منظومة من الشراكات مع نخبة من ألمع نجوم الرياضة وخبراء المتاحف ودور المزادات، مما يعكس التزامها الراسخ بأهمية الأصالة.

لمحة حول ريليك

ريليك هي منصة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتجمع بين مزايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأمان المتطورة بهدف التحقق من أصالة المقتنيات والأعمال الفنية والتحف الثقافية وصونها والحفاظ عليها في عالم تزداد فيه مستويات التزييف لتطال أي شيء.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.relik.com.

