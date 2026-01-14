رأس الخيمة: أعلن منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة عن تعيين سواتي كوماري بمنصب مديرة قسم إدارة خدمة الغرف، تعزيزاً للقيادة التشغيلية في المنتجع، وتأكيد التزامه بتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

تتمتّع سواتي بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال الضيافة الفاخرة، وتحمل في جعبتها سجلاً حافلاً في قيادة فرق كبيرة ضمن إدارة خدمة الغرف، عبر تطبيق معايير دقيقة، والالتزام بتحقيق رضا الضيوف في العقارات المرموقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند.

قبل انضمامها إلى منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة، شغلت سواتي منصب مساعد مدير قسم إدارة خدمة الغرف في أبراج كتارا، حيث قادت فريق عملٍ يضمّ أكثر من 150 موظفاً، وتمثّلت مسؤولياتها في الإشراف على تطبيق معايير الغرف والمناطق العامّة لما يقارب من حوالي 500 غرفة. كما شمل منصبها العمل على قيادة الفريق، إرساء جودة الخدمة، الكفاءة التشغيلية ودعم عمليات ما قبل الافتتاح، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الأقسام الأخرى حرصاً على استمرارية تقديم تجارب ضيافة مُتميّزة.

بدأت سواتي مسيرتها المهنية بالعمل مع مجموعة فنادق أوبروي، حيث تدرّجت من وظيفة مسؤولة عن ترتيب الغرف في فندق أوبروي راجفيلاس في جابور، إلى مناصب قيادية في فندق ترايدنت ناريمان بوينت في مومباي. وعبر اجتهادها في العمل ضمن هذه المناصب، اكتسبت خبرة واسعة في مجال تطبيق معايير الغرف الفاخرة، التدريب والتطوير، دعم عمليات الافتتاح، إدارة المخزون، والتنسيق بين مُختلف الأقسام، مما شكّل أساساً متيناً لتقلّد دورها الجديد في منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال شريف كاسب، المدير العام لمنتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة: "يُسعدنا انضمام سواتي إلى فريق المنتجع التنفيذي، فخبرتها التشغيلية المُتميّزة، واهتمامها بأدقّ التفاصيل، وتجربتها في بيئات الفنادق الفاخرة، تتوافق تماماً مع رؤيتنا لمنتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة. من المؤكّد أن قسم خدمة الغرف يلعب دوراً محورياً في تكوين انطباع الضيوف عن المنتجع، وستُسهم قيادة سواتي في الارتقاء بمعاييرنا، وتعزيز الاستمرارية، ودعم مكانة المنتجع كأحد أبرز الوجهات الشاطئية في رأس الخيمة".

من جانبها، أعربت سواتي كوماري عن سعادتها بهذا التعيين قائلة: "يُشرّفني الانضمام إلى منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة، وكلي حماسٌ لأكون جزءاً من فريق العمل المُتميّز الذي يُركّز على راحة الضيوف المطلقة. بالنسبة لي، فإن عمل قسم إدارة خدمة الغرف لا يقتصر على مُجرّد تنظيف الغرف فحسب، بل يشمل توفير الراحة والاهتمام بأدقّ التفاصيل التي تجعل الضيوف يشعرون بالأولوية في الرعاية والاهتمام الصادقين. أتطلّع إلى العمل مع فريقي وزملائي في جميع أنحاء المنتجع لتعزيز معاييرنا وخلق تجارب إقامة لا تُنسى لضيوفنا".

ومع تعيين سواتي، يواصل منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة تعزيز فريق قيادته، حيث يُركّز على التميّز في الخدمة وتطوير مهارات جميع الموظفين، وإبراز إمارة رأس الخيمة كواحدة من أكثر وجهات المنتجعات جاذبية في الإمارات.

نبذة عن ريكسوس المعيريض رأس الخيمة

يقع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة على شواطئ المعيريض الخلابة ويضم المنتجع 446 غرفة مجهزة بأناقة ويتمتع بأطول شاطئ خاص في رأس الخيمة وتمتد مساحته على 1.5 كم من الرمال البيضاء النقية، كما يحتوي المنتجع على 10 أماكن متنوعة لتناول الطعام والتي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب الطهي التي تسلط الضوء على النكهات العالمية والعربية الرائعة.

تم تصميم المنتجع ليناسب العائلات والأزواج والمسافرين التواقين لخوض المغامرات، ويركز على الخدمات المخصصة والتجارب المنسقة، ويضم 7 حمامات سباحة واسعة، ونادي ريكسي للأطفال، ونادي المراهقين، ويلبي مكان الإقامة مجموعة واسعة من الاهتمامات من خلال الأنشطة اليومية، كما يوفر السبا المخصص مجموعة واسعة من العلاجات، في حين يتميز النادي الرياضي بأنشطة اللياقة البدنية الجماعية والدروس اليومية وبرامج الصحة ويتميز المنتجع بتركيزه على الترفيه، حيث يقدم مجموعة متنوعة من العروض على مدار العام.

استوحيت الهندسة المعمارية لفندق ريكسوس المعيريض من الحضارات الأندلسية والعربية والتركية، مما يخلق إحساسًا بالدهشة منذ لحظة الوصول.

لمحة حول فنادق ريكسوس

تأسست ريكسوس عام 2000، وتُعد أحد أسرع سلاسل الفنادق الفاخرة نمواً في العالم، وتتخصص في تقديم تجارب شاملة وفق أعلى مستويات الفخامة. وتحتضن جميع فنادق ومنتجعات ريكسوس مرافق صحية وسبا لتجديد الحيوية والنشاط مع الحمامات التركية الأصيلة المعروفة بعاداتها وطرقها الفريدة في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي متميز وباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الفريدة للأطفال في نادي ريكسي للأطفال، وتحديات حماسية ممتعة في نادي إكسكلوسيف الرياضي. وتوفر جميع الفنادق مجموعة مختارة من المطاعم وأركان المشروبات بالإضافة إلى برامج ترفيهية ورياضية مميزة وطيف واسع من الغرف والأجنحة الراقية.

وتحتل جميع فنادق ريكسوس، سواءً كانت في تركيا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو روسيا، أو كرواتيا، أو مصر، أو كازاخستان، أو قطر، أو المملكة العربية السعودية، مواقع فريدة بإطلالات خلابة، وتتميز بأفضل المنشآت وخيارات المطاعم ووجهات الترفيه. وحصلت فنادق ريكسوس على العديد من الجوائز وعلى إشادة عالمية من جهات خبيرة مرموقة، من بينها جائزة النجوم الخمسة الماسية الأمريكية ومجلة كوندي ناست وجوائز السفر العالمية وجوائز هوت جرانديور العالمية للتميز وجوائز تريب أدفايزر.

وتشغّل ريكسوس حالياً ستة فنادق في الإمارات العربية المتحدة: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس وفندق وأجنحة ريكسوس النخلة في نخلة جميرا في دبي، وريكسوس باب البحر وريكسوس المعيريض رأس الخيمة في رأس الخيمة، وريكسوس بريميوم جزيرة السعديات وريكسوس مارينا أبوظبي في أبوظبي.

وتنضوي فنادق ريكسوس تحت مظلة مجموعة إينيسمور، شركة الضيافة المبتكرة والمتجذرة في الثقافة والمجتمع والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة والعريقة. وتأسست المجموعة عام 2021 كمشروع مشترك مع مجموعة أكور التي تملك الحصة الأكبر فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ليليا كوليشينكو

مدير التسويق، ريكسوس المعيريض رأس الخيمة

موبايل: 3442 548 56 971+

بريد إلكتروني: lilia.kulishenko@rixos.com

-انتهى-

#بياناتشركات