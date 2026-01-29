دبي، الإمارات العربية المتحدة؛– نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني "ملتقى ضباط نظام أمن المعلومات"، الذي جمع نخبة من ضباط نظام أمن المعلومات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي. وقد شكّل الملتقى منصةً استراتيجيةً لتوحيد رؤى قادة الأمن الإلكتروني حول المشهد السيبراني المتطور في الإمارة ، مع التركيز على التطورات التنظيمية، والتقنيات الناشئة، واستمرار الارتقاء بالمستوى المهني لمنظومة نظام أمن المعلومات.

وصرح سعادة يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "إن ملتقى ضباط أمن المعلومات يدفع منظومة الأمن السيبراني نحو آفاق أكثر تقدماً. ومن خلال تمكين الضباط بأنظمة وتشريعات حديثة، نعمل على تعزيز الثقة الرقمية، ورفع مستويات المرونة، ومواصلة ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني."

وانطلق الملتقى بكلمة ترحيبية سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به ضباط نظام أمن المعلومات في حماية البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي. وإدراكاً لأهمية العنصر البشري في منظومة الأمن السيبراني، تضمّن الحفل الافتتاحي أنشطة تفاعلية للتوعية بالتصيد الاحتيالي، حيث شارك الحضور بشكل مباشر في التعرف على تقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة بشكل فوري، مما عزز مفهوم اليقظة كركيزة أساسية للمرونة السيبرانية.

الارتقاء بالمعايير المهنية: برنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات

وشهد الملتقى استعراضاً شاملاً لبرنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات، مسلطاً الضوء على المعايير المطلوبة لنيل الاعتماد، ومؤكداً على الدور الحيوي للمدققين في ترسيخ الامتثال والتميز التشغيلي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وتلا ذلك جلسة حوارية استراتيجية بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية، تناولت سبل تعزيز رفع مستوى نضج أمن المعلومات عبر منظومة الجهات المشاركة.

خارطة الطريق نحو 2026: الإصدار الرابع من نظام أمن المعلومات

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي للتحول الرقمي، تم خلال الملتقى عرض أبرز المشاريع الاستراتيجية والسياسات التي سيتم العمل عليها خلال العام الجاري 2026. وتعكس هذه المشاريع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب المتطلبات المحلية، بما يضمن مرونة تنظيمية عالية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. كما تناولت الجلسات التقنية أولويات الأمن السيبراني، إلى جانب تنفيذ تمرين عملي لإدارة الحوادث يتماشى مع إطار إدارة الحوادث المعتمد لدى المركز، بهدف تعزيز الاستجابة المنسقة خلال الحوادث السيبرانية.

عرض تطبيقي مباشر لمنصة "أساس"2.0

ومن أبرز محطات الملتقى، تقديم عرض تطبيقي مباشر للإصدار الثاني من نظام التدقيق والضمان الأمني المتقدم "أساس"(ASAAS 2.0) ، وهو النسخة الأحدث من نظام عمليات التدقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تطويره بأيادي إماراتية. وشكّل الملتقى أول فرصة تستعرض فيها الجهات الحكومية واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة بشكل جماعي. ومن المقرر إتاحة نظام "أساس" قريباً للجهات الحكومية، لدعم ممارسات تقييم الامتثال الفورية، وتحليل الفجوات الآلي، وتقديم توصيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر لوحة تحكم تفاعلية، بما يعزز إدارة المخاطر الرقمية في منظومة حكومة دبي.

التميّز التنظيمي والبنية التحتية الحيوية للمعلومات

ومن جانب آخر، سلط الملتقى الضوء على جهود الامتثال والبنية التحتية الحيوية للمعلومات، من خلال تقديم إحاطات مفصلة حول شهادات مركز دبي للأمن الإلكتروني وآخر المستجدات المتعلقة بالسياسات التنظيمية. كما شارك الحضور في جلسات نقاش تناولت المتطلبات التنظيمية، وإجراءات الاعتماد، والتطبيق العملي لسياسات نظام أمن المعلومات، بما وفر توجيهات واضحة للتعامل مع الجوانب التنظيمية المعقدة.

وفي إطار تعزيز المواءمة التنظيمية، أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني الدور المحوري لنظام أمن المعلومات باعتباره الإطار الإلزامي لأمن المعلومات الصادر عن المركز، والمطبق على الجهات الحكومية في إمارة دبي. ويمتد نطاق النظام ليشمل جميع الأفراد الذين يطلعون على المعلومات الحكومية أو يديرونها أو يعالجونها أو أنظمتها، بما في ذلك الموظفين، والشركاء، والاستشاريين، والأطراف المعنية. ويهدف النظام إلى ضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها عبر الجهات الحكومية، بما يشكل ركناً أساسياً في بناء منظومة رقمية موثوقة في إمارة دبي.

الاحتفاء بالتميّز

اختُتم الحدث بحفل تكريم الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات، تقديراً لالتزامهم الاستثنائي وكفاءتهم العالية في تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني. ويأتي هذا التكريم دعماً لتوسيع قاعدة الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في دبي، وتعزيز ثقافة التميز داخل مجتمع ضباط أمن المعلومات.

واختُتمت أعمال الملتقى بكلمات ختامية أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي للأمن الإلكتروني والجهات الحكومية في الامارة، مع استعراض خارطة طريق واضحة ومتوافقة للمرحلة المقبلة.

-انتهى–