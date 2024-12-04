دبي: أعلن معهد سي إنستيتيوت، المركز المتخصص في تعليم الاستدامة والبحوث التطبيقية والمؤسسية وحاضنة الأعمال في المدينة المستدامة - دبي، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة كاردانو التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بهدف دمج والاستفادة من تقنية البلوك تشين في دعم جهود الاستدامة العالمية. جرى التوقيع هذه الشراكة في المبنى الخالي من الانبعاثات التابع لمعهد سي إنستيتيوت، وسوف تركز على دعم عمليات تطوير الحلول المستدامة من خلال المبادرات التي تعمل بتقنية البلوك تشين في القطاعات الرئيسة التي تشمل الأغذية والطاقة والمياه والمنتجات والتنقل والنفايات.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها المهندس فارس سعيد؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد سي إنستيتيوت، وفريدريك جريجارد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو، سيتم منح شهادة دبلوم مهنية في تقنية البلوك تشين المستدامة، وهو البرنامج التعليمي الأول من نوعه كونه يجمع بين خبرات سي إنستيتيوت في الاستدامة والمعرفة التخصصية الواسعة لمؤسسة كاردانو في تقنية البلوك تشين. تتألف هذه الدورة من ستة نماذج أو وحدات، وستزود المهنيين بمهارات استخدام ابتكارات تقنية البلوك تشين والاستفادة منها في التعامل مع التحديات العالمية التي تواجه الاستدامة.

كما سيعمل الطرفان على تحقيق الاستفادة القصوى من المختبر الحي التابع للمدينة المستدامة، وهو مركز أبحاث لتطوير المشاريع التي تستكشف إمكانات تقنية البلوك تشين في قطاعات الاستدامة. علاوةً على ذلك، سيعمل معهد سي إنستيتيوت ومؤسسة كاردانو على توسيع المجالات والآفاق أمام استخدام وتبني تقنية البلوك تشين عالمياً، مع التركيز على الشفافية وإمكانية التتبع التي توفرها هذه التقنية. ويهدف الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى دعم تطوير الأعمال المستدامة والارتقاء بالممارسات الأخلاقية التي تعزز الحلول القابلة للتطوير القائمة على البيانات.

وقال المهندس فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد سي إنستيتيوت، مستعرضاً أهمية هذا التعاون وأثره المستقبلي: "تعمل تقنية البلوك تشين على تعزيز الشفافية وقابلية التتبع في قطاع الاستدامة. من خلال دمج البلوك تشين في المشاريع والمبادرات، يمكننا إنشاء سجلات دقيقة وقابلة للتدقيق من بيانات الاستدامة وتُمكّن من التتبع الفوري للسلع والمواد عبر سلاسل التوريد. هذا النهج يعزز الثقة، ويحسن دقة البيانات، ويدعم حلولًا قابلة للتوسع تعتمد على البيانات لمعالجة التحديات في المجالات البيئية التي تشمل الغذاء والطاقة والمياه والمنتجات والتنقل والنفايات، بما يدعم تحقيق الأهداف العالمية لتحقيق صافي صفرية الانبعاثات.

من جانبه، قال فريدريك جريجارد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو: "يشكل التمكين من خلال التعليم أحد المحاور والقواعد الرئيسة التي تقوم عليها مهمتنا في مؤسسة كاردانو، ويتضمن هذا الهدف التعاون والعمل الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع لضمان التعريف الشامل بتقنية البلوك تشين، سواء بين الأفراد أو المؤسسات. تندرج مؤسسة كاردانو في قائمة تصنيفات "فورتشن 500" وتُعدُّ إحدى أكبر الشركات العامة في العالم، وسوف تسهم شراكتنا مع معهد سي إنستيتيوت في تسليط الضوء على توجهنا ورغبتنا في نشر ثقافة تقنية البلوك تشين والتعريف بها على نطاق واسع، إلى جانب إبراز رسالة مؤسستنا وتوسعها المتنامي عالمياً. نحن متحمسون للشراكة مع معهد سي إنستيتيوت ونتطلع بشغف للعمل معهم بهدف زيادة التثقيف حول جديدة لتقنية البلوك تشين واستكشاف مجالات استخدامها، وبخاصة كونها عاملَ تمكين مهماً للتنمية المستدامة".

ستعمل هذه الشراكة على تعزيز تقنية البلوك تشين كونها عاملَ تمكين أساسياً للتنمية المستدامة، إلى جانب دفع الابتكار والتبني العالمي للتقنية في قطاعات الاستدامة الرئيسة.

حول معهد سي إنستيتيوت

معهد سي إنستيتيوت هو المركز المتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة في المدينة المستدامة - دبي ، ويسعى إلى تحسين مشاركة المعارف وتعزيز الشراكات وتمكين اعتماد الممارسات البيئية حول العالم. يشرف المعهد على مجموعة متنوعة من برامج التعليم المهني والتدريب وينظم برامج بحثية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال الاستدامة.

يستضيف المبنى الرائد والذي ينتج 300% من احتياجاته من الطاقة المتجددة ويحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2030، مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات عالمية المستوى، كما يستخدم المعهد مقره في المدينة المستدامة بدبي كمختبر حي لاختبار النماذج الأولية وجمع البيانات وتشغيل البرامج التجريبية في بيئة واقعية.

-انتهى-

#بياناتشركات