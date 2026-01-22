أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،٢٢ يناير ٢٠٢٦ – أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وشركة" ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية " المزود لحلول الدفاع والأمن ومقرّها أبوظبي، اليوم خلال معرض "يومكس" عن اتفاقية لدمج تقنيات متقدمة للأنظمة الجوية الذاتية ضمن منصات تشغيلية، بما يدعم تطبيقات في القوة الجوية الحديثة وجمع المعلومات.

وبموجب هذا التعاون، سيتم دمج الأبحاث المتقدمة لمعهد الابتكار التكنولوجي مباشرةً ضمن المنصات الجوية التابعة لشركة ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية، بما يسرّع الانتقال من الابتكار في المختبر إلى قدرات قابلة للنشر والتشغيل. وتشمل التقنيات الرئيسية حمولات استشعار متقدمة، مثل رادار الفتحة التركيبية المحمول جوّاً الذي طوّره المعهد. ويتيح هذا الرادار الجوي عالي الأداء تصويراً عالي الدقة في مختلف الظروف الجوية وظروف الإضاءة، ما يمكّن المشغّلين من فهم ما يحدث وأين وكيف، حتى في البيئات التي تحجبها الظلمة أو الغطاء السحابي أو عوامل التشويش. كما يتضمن التعاون دمج أنظمة الخرائط المغناطيسية للترددات الراديوية، بما يدعم الملاحة والوعي البيئي في البيئات المحرومة من نظام تحديد المواقع العالمي والبيئات المتنازع عليها إلكترونياً.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "يتمثل دورنا في معهد الابتكار التكنولوجي في تحويل أبحاث الريادة إلى قدرات جاهزة للتطبيق تُحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع. وتُسرّع شراكتنا مع شركة “ر ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية” دمج الأنظمة الذاتية وتقنيات الاستشعار المتقدمة لدعم قدرات تقودها المعلومات الاستخباراتية وتعزيز المرونة الوطنية.

وعلى خلاف الطائرات غير المأهولة التقليدية، تعمل الطائرات المسيّرة الذاتية كنظم مترابطة تجمع بين بيانات المنصة ونماذج تحليلية متقدمة لتقديم صورة آنية أعمق عن المخاطر التشغيلية والظروف المتغيرة. ويتيح هذا النهج متعدد التقنيات اتخاذ قرارات أدق وأكثر استنارة ترتكز إلى المعلومات، بما يمكّن المشغّلين من تقييم المواقف بثقة أعلى، مع الحفاظ على التحكم البشري الكامل في البيئات المعقدة والمتنازع عليها إشاراتياً.

وأضاف من جانبه عبد الله الكلباني، الرئيس التنفيذي لشركة " ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية ": "يتيح لنا العمل مع معهد الابتكار التكنولوجي تسريع دمج الأنظمة الذكية ضمن منصاتنا، وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى قدرات تسهم في تحديث القوة الجوية الوطنية ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة ضمن ظروف التشغيل الواقعية."

وتؤكد هذه الشراكة التزام الجهتين بتعزيز منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتتوافق مع الأولويات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الابتكار المحلي، وتعميق قدرات البحث والتطوير في قطاع الدفاع، وتسريع تطوير الأنظمة الذاتية، بما ينسجم مع الأهداف الأوسع لعملية 300 مليار واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae

للتواصل الصحفي:

جنان وريات: +971 50 471 3552 – jinan.warrayat@tii.ae

tii@edelman.com

نبذة عن شركة ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية

تأسست شركة ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة دفاع وأمن متنامية تقدم حلولاً متقدمة وخدمات متكاملة في قطاع الدفاع. وتعمل الشركة على إنتاج وتطوير وإجراء البحوث والدعم اللوجستي للمركبات العسكرية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، وتقنيات مكافحة الطائرات غير المأهولة، إلى جانب حلول أمنية متقدمة وبرامج تدريبية متخصصة.

وانطلاقاً من نهجها القائم على الابتكار، تلتزم ريسورس للصناعات الدفاعية الاماراتية بتطوير حلول عالية الكفاءة لتلبية أكثر المتطلبات الدفاعية تعقيداً. وبفضل فريق من الخبرات المتخصصة وسجل مثبت في تنفيذ برامج شاملة ومفصلة وفق احتياجات العملاء، تركز الشركة على بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على التعاون والثقة مع عملائها حول العالم.

www.resource-industries.com للمزيد من المعلومات:

جهة الاتصال الإعلامية:

جيسيكا فغالي:

‎+971 50 343 3860 – Jessica.f@ipstudios.com

-انتهى-

#بياناتشركات