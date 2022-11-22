دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المقر الرئيسي للهيئة، وفداً رفيع المستوى من شركة "جونسون كونترولز" العالمية، برئاسة جورج أوليفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. حضر اللقاء من جانب الهيئة كلٌ من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي.

هدفت الزيارة الى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يتماشى مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف "ديوا الرقمية"، بما يسهم في تعزيز انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم أفضل الخدمات الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء إلى أن التعاون مع "جونسون كونترولز" يعزز مساعي الهيئة الرامية إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تحقق استدامة المباني وتعكس التوازن بين التنمية والبيئة، وذلك من خلال مراقبة كفاءة الطاقة وإدارة مساحات المبنى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعد شركة "جونسون كونترولز" شريكاً استراتيجياً لمركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وعملت الشركة بشكل فعّال ومثمر على المبادرات الاستراتيجية لشركة "مورو"، بما في ذلك توفيرها لأحدث التقنيات في "مبنى الشراع"، المقر الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -