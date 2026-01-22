رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ون بروكر جروب" (OBG)، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دولة الإمارات، عن تعيينها رسميًا شريكًا حصريًا للمبيعات في الدولة من قِبل "مطوّري آرك"، لتتولى تسويق أحدث مشاريعها السكنية البارزة على جزيرة المرجان، والذي يحمل توقيع دار الأزياء العالمية كارل لاغرفيلد.

يمثّل حفل التوقيع محطة بارزة لكافة الأطراف المعنية، ويعكس المكانة المتنامية التي باتت تتمتع بها جزيرة المرجان كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات العقارية ذات العلامات التجارية ونمط الحياة العصري. ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب إبداء الاهتمام بالمشروع رسميًا، وسط توقّعات بجذب اهتمام واسع من المشترين من داخل المنطقة وخارجها، ممن يبحثون عن مساكن راقية بتصاميم متميزة، توفّر أسلوب حياة متفرد وقيمة مستدامة، وذلك في واحدة من أسرع الوجهات البحرية نمواً في دولة الإمارات.

وعلى الرغم من أن جزيرة المرجان قد احتضنت في السابق مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية، إلا أن هذا المشروع يتميّز بكونه أول مشروع على الجزيرة يحمل توقيع دار أزياء عالمية ويقدّم خدمات متكاملة بأسلوب احترافي، مما يجعله علامة فارقة في مفهوم الحياة العصرية الراقية، حيث يجمع بين التفرّد المعماري، وكفاءة التشغيل، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

يتمتّع المشروع بموقع استراتيجي يوفّر إطلالات مباشرة على منتجع "وين" المرتقب، ويستفيد من موقعه الحيوي على الواجهة البحرية ليوفّر وصولًا مباشرًا إلى الشاطئ وقربًا من أبرز معالم الجزيرة، كما تقدر قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، ويضم أكثر من 600 وحدة سكنية بإطلالات بحرية، إلى جانب أكثر من 50 مرفقًا يعكس أسلوب الحياة العصرية. وعن طريق هذا المشروع، تقدم علامة كارل لاغرفيلد العالمية تجربة سكنية مصممة بعناية تجعله أحد أضخم الاستثمارات العقارية في جزيرة المرجان. ويأتي ذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده هذه الجزيرة، بما يعزّز جاذبية المشروع كفرصة استثمارية واعدة طويلة الأمد.

قال بير باولو ريغي، الرئيس التنفيذي لدار كارل لاغرفيلد: "يمثّل هذا المشروع محطة مهمة في تطوّر محفظتنا السكنية في المنطقة، ويجسّد التزامنا بتحويل الرؤية التصميمية الفريدة لكارل إلى تجربة سكنية استثنائية على مستوى واسع."

من جانبه، قال راهول كومار غوبتا، رئيس مجلس إدارة "مطوّري آرك،" تعليقًا على الشراكة: "يشكّل هذا المشروع لحظة فارقة في مسيرة جزيرة المرجان. فالتعاون مع علامة كارل لاغرفيلد يتيح لنا تقديم مفهوم سكني جديد يحمل توقيع دار أزياء عالمية ويقدَّم بإدارة متكاملة، بما يعزّز قيمة التجربة المعيشية والعائد الاستثماري الذي يوفره على حد سواء. كما أن تعيين ون بروكر جروب كشريك حصري للمبيعات يضمن تقديم المشروع إلى السوق بالشكل الأمثل، وذلك ليحظى بمستوى التسويق والانتشار العالمي الذي يتناسب مع حجمه وأهميته."

كما عبّر عمر بن فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ون بروكر جروب، عن ثقته الكبيرة في إمكانات المشروع، قائلاً: "نفخر للغاية بتعييننا شريكاً حصرياً للمبيعات في هذا المشروع المتميّز. فعلامة كارل لاغرفيلد تمنح المشروع حضوراً قوياً في السوق، وتعزّز جاذبيته بما يقدّمه من أسلوب حياة راقٍ. ومع التطور المتسارع الذي تشهده جزيرة المرجان، إلى جانب موقع المشروع الاستراتيجي بالقرب من منتجع 'وين'، فإننا أمام فرصة استثمارية استثنائية تلبّي تطلعات الراغبين في التملّك للسكن، وكذلك المستثمرين."

نبذة عن "ون بروكر جروب"

تتخصص شركة ون بروكر جروب، الحائزة على جوائز مرموقة في قطاع الوساطة العقارية، في تسويق العقارات السكنية الراقية في دولة الإمارات. وتُعدّ الشريك الحصري للمبيعات في مشروع "مساكن كارل لاغرفيلد" الشاطئية. وتُعتبر "ون بروكر جروب" واحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية في دبي، وتُقدّم حلولاً شاملة للعقارات السكنية والتجارية في أرقى المواقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومما يؤكد على تميز هذه الشركة حصولها على اعتماد دائرة الأراضي والأملاك في دبي كأفضل مكتب وساطة من حيث عدد المعاملات في عام 2022. تُحقق الشركة نجاحاتها من خلال إنجازاتها الرائدة، ما يضمن أن كل قرار تتخذه يعود بأقصى فائدة ممكنة على العملاء. وتتمثل قوة "ون بروكر جروب" الاستثنائية في قدرتها على جذب اهتمام المستثمرين بالمشاريع الحصرية التي تسوّقها، وذلك عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 10,000 شريك، وفريق يضم أكثر من 150 خبيراً عقارياً يعمل في مقرّها، وهو ما يشكّل جوهر القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها.

