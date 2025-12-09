يحظى مستخدمو البرنامج بتجربة مميزة تشمل مواقف السيارات المخصصة وأسعار تفضيلية لخدمات المطار مثل إتاحة الدخول إلى قاعات سلام واللؤلؤة إضافةً إلى مزايا حصرية على مدار العام.

أﺑﻮﻇﺒﻲ، أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق "تاتش بوينتس"، برنامج الولاء الحصري في مطار زايد الدولي، وذلك في خطوة تمثل بداية لتجربة مبتكرة للمسافرين في عالم برامج الولاء.

وسيتيح هذا البرنامج إمكانية الحصول على نقاط "تاتش بوينتس" واستبدالها بكل سهولة عبر مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم المشاركة في المطار، مما يمنح مستخدميه قيمة مضافة ويعزز تجربة السفر، إلى جانب الخدمات التفضيلية المقدمة في المطار، بما في ذلك مواقف السيارات المميزة وإمكانية الدخول إلى قاعات سلام واللؤلؤة.

وسيحظى عملاء بنك أبوظبي التجاري بتجربة تسوّق متكاملة عند استخدامهم نقاط "تاتش بوينتس" في مطار زايد الدولي، الذي حاز مؤخراً على جائزة "أفضل مطار في مجال التسوّق" ضمن جوائز "فرونتير" للعام 2025، حيث يمنحهم البرنامج ميزات حصرية تتيح لهم الاستفادة من النقاط في المطار. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مطارات أبوظبي بتعزيز منظومة السياحة والتسوّق في إمارة أبوظبي، من خلال دمج خدمات المطار والمدفوعات الرقمية في تجربة متكاملة تتمحور حول المسافر، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.

يُعد برنامج مكافآت "تاتش بوينتس" اليوم من أبرز برامج المكافآت في دولة الإمارات، حيث يضم أكثر من 8,600 شريكاً تجارياً يعتمدون النقاط كوسيلة دفع رقمية مبتكرة. هذه الشبكة تمنح العملاء تجربة مميزة تجمع بين الراحة والمرونة، من خلال إمكانية الاستبدال الفوري للنقاط عبر المنصات الرقمية للشركاء، بوابات الدفع، وأجهزة نقاط البيع.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يُسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري لتوفير برنامج مكافآت "تاتش بوينتس" لملايين المسافرين. ومن خلال تعاوننا المشترك، يمكننا تعزيز تجربة التسوّق في مطار زايد الدولي عبر تقديم خيارات أوسع لعملاء بنك أبوظبي التجاري، وتحويل إنفاقهم اليومي إلى لحظات مجزية في أحد أفضل مطارات العالم".

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي - رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميداف": "تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤيتنا المشتركة في تعزيز الابتكار الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، حيث يمثل إطلاق برنامج "تاتش بوينتس" حصرياً في مطار زايد الدولي نقلة نوعية تمنح عملاءنا تجربة استثنائية وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة والأعمال".

ومنذ افتتاحه في نوفمبر 2023، أعاد مطار زايد الدولي صياغة مفهوم تجارب السفر، حيث يضم أكثر من 100 متجراً ومطعماً تمتد على مساحة 37,500 متر مربع، إذ أنه يشكّل وجهة عالمية تجمع بين السفر الراقي وتجارب التسوّق المتميزة. وتضم المتاجر المشاركة أجهزة دفع مخصصة تعمل بنظام "تاتش بوينتس"، ما يتيح لعملاء بنك أبوظبي التجاري إمكانية الدفع واستبدال النقاط فوراً عبر أجهزة نقاط البيع بكل سهولة.

