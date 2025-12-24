جدة. احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي بحضور عدد من قيادات شركة مطارات جدة وطيران ناس، بمغادرة أولى الرحلات المباشرة لطيران ناس إلى العاصمة الروسية موسكو، والتي بدأت العمل بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، في خطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية.

وتعد هذه الرحلة ثالث وجهة يُطلقها مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى جمهورية روسيا الاتحادية بعد مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي) والتي بدأ تشغيلها طيران أزيموث الروسي مطلع هذا الشهر، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة مطارات جدة الرامية إلى زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، لتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، وتعزيز دور المطار في تنمية العائد من الحركة الجوية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة الذي يجعل المطار نقطة محورية تربط بين الشرق والغرب.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي احتفل مؤخرًا بالوصول إلى المسافر رقم 50 مليون في رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ المطارات السعودية، وذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تطمح لربط المطار بـ 150 وجهة دولية والوصول إلى قرابة 100 مليون مسافر بحلول عام 2030م.

-انتهى-

