تحت مظلة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أعلنت شركة مطارات القابضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في القصيم بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (البناء، والنقل، والتشغيل)، بعقد يمتد لمدة 30 عاماً تتضمن فترة الإنشاء، داعيةً الشركات المحلية والإقليمية والدولية من القطاع الخاص إلى المشاركة والتقدم بعروضها.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن طرح طلب إبداء الرغبات للمشروع يأتي تأكيداً لالتزام منظومة الطيران المدني بتمكين وإشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستثمارية النوعية في قطاع المطارات، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وتطوير أفضل الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد معاليه، أن مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية الداعمة لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعكس حرص المنظومة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز تنافسية المطارات الإقليمية، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية حيثُ تسعى المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبرنامج الطيران المنبثق منها إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث، وترسيخ مكانة المملكة لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة.

ويشمل نطاق المشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم وتشغيله، بما يتضمن التصميم والتمويل والبناء والنقل والتشغيل والصيانة، وتقع أرض المشروع على بُعد 25 كيلومترًا من مدينة بريدة في منطقة القصيم، ويشمل نطاق المشروع صالة سفر مجهزة بشكل كامل لاستيعاب الطلب المتوقع للمطار، إلى جانب مرافق خدمية مساندة، وتطوير البنية التحتية الجوية بما في ذلك المدرج والممرات والساحات.

وسيسهم اكتمال أعمال المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لمواكبة النمو المتوقع في حركة السفر السنوية، كما سيؤدي المشروع دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وتعزيز مكانتها المتنامية كوجهة رئيسية للأعمال والسياحة.

ودعت مطارات والمركز المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتـروني للمركز الوطني للتخصيص (www.ncp.gov.sa)، وتنتهي مرحلة تقديم الطلبات في (23/02/2026م) عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة.

يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطارًا في المملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، وتسعى من خلال ذلك إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الطيران، المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد مخرجات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات