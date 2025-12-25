الشراكة تعزز فرص التوظيف الشامل داخل المجموعة

فرق تجربة الضيوف ستعمل على تطوير مهاراتها لضمان رحلة مريحة وشاملة للأشخاص من أصحاب الهمم

الشراكة الجديدة تسلّط الضوء على جهود مطارات أبوظبي في تمكين السفر الشامل للجميع

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات أبوظبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع "ذا باترفلاي" The Butterfly، المؤسسة الرائدة في تقديم حلول مبتكرة للشمولية وتيسير الوصول إلى الفرص. وتُسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتحسين تجربة الضيوف لجميع المسافرين من مختلف القدرات ضمن شبكة مطاراتها.

وتؤكد هذه الشراكة التزام مطارات أبوظبي بممارسات التوظيف الشامل، وتقديم خدمة عالمية المستوى. ومن خلال ما تقدّمه "ذا باترفلاي" من إرشادات متخصصة، ستعمل مطارات أبوظبي على تطوير عمليات التوظيف الشامل، وتوفير بيئة عمل يسهل الوصول إليها لجميع الموظفين، بمن فيهم أصحاب الهمم، وزيادة فرص توظيف هذه الفئة على وجه التحديد. وستوفر الشراكة لفرق الموارد البشرية أيضاً التدريبات المصممة خصيصاً، والموارد التي تقود إلى أفضل الممارسات، إلى جانب تنظيم ورش عمل لبناء القدرات، بهدف ترسيخ ثقافة الشمولية والوصول في جميع أنحاء مطارات أبوظبي.

ويتمثّل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة، في مواءمة أطر عمل الموارد البشرية لدى مطارات أبوظبي مع أولويات الشمولية الوطنية لدولة الإمارات وأهداف البيئة والمجتمع والحوكمة، بما يعزز التزام المجموعة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، ستمكّن هذه الشراكة فرق تجربة الضيوف من الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لضمان رحلات أسهل وأكثر مرونة للأشخاص من أصحاب الهمم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة مطارات أبوظبي كمنصة رائدة في تمكين السفر الشامل للجميع.

وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تعكس شراكتنا مع "باترفلاي" التزامنا المستمر بتعزيز ثقافة الشمولية والمشاركة الفعّالة والاستفادة من الموارد والخدمات والفرص في جميع الدوائر والأقسام ضمن المجموعة. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير قدراتنا الداخلية، كما نضمن أن يحظى كل مسافر بتجربة مريحة وكريمة ومتميزة في مطاراتنا، بغض النظر عن قدراته".

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت ماريلينا دي كوستي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "باترفلاي": "نفخر بشراكتنا مع مطارات أبوظبي، وانضمامها إلى نظام التوظيف الشامل الذي يعتبر البرنامج الرائد في الإمارات لدعم جاهزية الشركات في تعزيز الدمج والشمول، خاصة في هذه الرحلة المهمة لتعزيز الشمولية وتوفير الفرص. ومن خلال الجمع بين خبراتنا والنهج المستقبلي والمتقدم الذي تتبنّاه مطارات أبوظبي، نسعى إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام للموظفين والمسافرين والمجتمع بشكل أوسع".

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

