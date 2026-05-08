اتفاقيات مع مركز أبوظبي للأغذية و" Wio Bank " تختتم مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية "اصنع في الإمارات 2026"

" تختتم مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية "اصنع في الإمارات 2026" محفظة أراضٍ تمتد على مساحة 90 مليون متر مربع ضمن مواقع استراتيجية مجاورة لثلاثة مطارات رئيسية

القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية تستفيد من أهم ممرات التجارة العالمية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – خلال مشاركتها في فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، الذراع التجارية للمناطق الحرة التابعة لمطارات أبوظبي، عن توقيعها اتفاقيات استراتيجية مع شركاء رئيسيين في منظومة الأعمال بأبوظبي. وشملت هذه الاتفاقيات مركز أبوظبي للأغذية و"Wio Bank"، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، في خطوة تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتتولى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي إدارة واحدة من أكبر محافظ الأراضي في المناطق الحرة على مستوى الإمارة، بمساحة إجمالية تقارب 90 مليون متر مربع موزعة عبر ثلاثة مواقع استراتيجية، تشمل مطار زايد الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي.

وتضم المنطقة أكثر من 500 شركة مسجلة، حيث توفر منظومة متكاملة متعددة القطاعات للأعمال والخدمات اللوجستية، مع إمكانية الوصول لخدمات الشحن الجوي والبري، والممرات الجمركية، فضلاً عن اعتمادها على إطار تنظيمي مرن يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات. وتشمل محفظتها مركز الفلاح اللوجستي الاستراتيجي، الممتد على مساحة تناهز 8.3 مليون متر مربع من الأراضي المتميزة بالقرب من مطار زايد الدولي، أحد أسرع المطارات العملاقة نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب "لوجستكس بارك"، المنطقة المتخصصة البالغة مساحتها 800 ألف متر مربع، والتي تستضيف شركتي "فيديكس" و"دي إتش إل". كما تشمل محفظتها مبنى الشحن الجديد، وهو منشأة متطورة تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع. وعند تشغيلها بالكامل بحلول العام المقبل 2027، ستبلغ طاقتها الاستيعابية 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً.

وانطلاقاً من دورها المتنامي كمنصة سريعة النمو لدعم القطاعات الصناعية، جاءت مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية "اصنع في الإمارات 2026" بالتزامن مع الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، سجلت الإمارة زيادة قياسية بنسبة 36% في التجارة غير النفطية خلال العام الماضي 2025، وذلك بعد نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، مع تحقيق قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 13.8% في الربع الثالث وحده. كما شهد النصف الأول من العام ارتفاعاً يقارب 50% في تأسيس الشركات الجديدة، ما يعكس تنامي دور أبوظبي في التجارة العالمية والتنمية الصناعية.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يشهد الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي نمواً متسارعاً بوتيرة فاقت التوقعات، إلا أنها لم تكن مفاجئة بالنسبة إلينا. ويعتبر هذا الزخم من ثمار القرارات المدروسة على مستوى البنية التحتية والسياسات والاستثمار. وتحتل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي اليوم موقعاً محورياً ضمن هذه المنظومة، حيث نواصل تطويرها لتعظيم إمكاناتها. ونعمل أيضاً على توفير منظومة استراتيجية متكاملة تربط بين المصنعين ومشغلي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية، مع واحد من أسرع مراكز السفر والتجارة نمواً في العالم. وشكّلت فعالية "اصنع في الإمارات" منصة مثالية لتسليط الضوء على هذه القدرات الهائلة، وربط الجيل الجديد من الشركات الصناعية والتجارية بالفرص التي نوفرها في أبوظبي".

أبرز الإعلانات خلال فعالية "اصنع في الإمارات 2026":

اتفاقية مع " Wio Bank ": تهدف إلى تعزيز التعاون لتسهيل وتسريع فتح الحسابات المصرفية لشركات المنطقة الحرة، من خلال عمليات تسجيل مشتركة ومزايا تسويقية متبادلة، إلى جانب اعتماد " Wio " كشريك مصرفي مفضل لعملاء المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي.

مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للأغذية: يتطلع الطرفان من خلال هذا التعاون لتطوير مركز موحّد لتجميع العمليات اللوجستية والتجارية، بما يسهم في تسهيل حركة المنتجات الغذائية عبر المنطقة وخارجها، وبناء سلاسل إمداد غذائية أكثر ترابطاً وموثوقية وقابلية للتوسع.

وتسهم مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية "اصنع في الإمارات 2026" في تعزيز حضور وجهاتها أمام المصنعين والمستثمرين الصناعيين وشركات سلاسل الإمداد في أبوظبي والأسواق الإقليمية والعالمية. ومع ما توفره من مرافق عالمية المستوى تدعم نمو قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، والطيران والدفاع، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والأغذية والتقنيات الزراعية، والسلع الصناعية والاستهلاكية، إلى جانب التقنيات الناشئة، تتيح مواقعها الثلاثة المرتبطة بالمطارات للشركات نطاقاً واسعاً من الخيارات الاستثمارية والتشغيلية.

ففي مطار زايد الدولي، تستفيد الشركات من موقع استراتيجي للعمل على مقربة من أسرع المطارات نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يبرز مطار العين الدولي كمركز تجاري محوري ومنطقة شحن متسارعة التطور، مع خطط مستقبلية لتوفير اتصال مباشر بمدينة صحار في سلطنة عُمان. أما مطار البطين للطيران الخاص، وهو أحد أعرق مطارات الشرق الأوسط، فيمثّل بوابة رئيسية لكبار الشخصيات والقيادات والوفود الرسمية.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 33 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2025 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

